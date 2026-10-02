У Шептицькому на стадіоні «Шахтар» відбуваються заходи з покращення енергетичної стабільності

На стадіоні «Шахтар» у Шептицькому тривають підготовчі роботи для підвищення енергетичної стійкості

Реалізація проходить у межах проєкту «Світло для гри: посилення енергетичної стійкості спортивних об’єктів в Україні».

На стадіоні «Шахтар» у Шептицькому почали оновлення системи резервного електропостачання. Проєкт включає установку сонячних панелей та сучасних рішень резервного живлення. Це робить спортивну споруду більш захищеною від можливих перебоїв з електропостачанням.

Ці роботи реалізують у рамках ініціативи «Світло для гри: посилення енергетичної стійкості спортивних об’єктів в Україні». Міжнародна підтримка таких проектів є ефективним інструментом зміцнення енергетичної безпеки громад Львівщини.

Перший етап робіт включає підготовку даху гаража під монтаж фотоелектричних модулів. Підрядник влаштовує додатковий рулонний шар покрівельного матеріалу. Потім на дах встановлять металеві конструкції з баластною системою для майбутнього розміщення сонячних панелей.

Вже доставили основні будівельні матеріали, нині тривають покрівельні роботи і підготовка платформи для монтажу обладнання.

Ця реконструкція виступає частиною комплексного оновлення енергетичної інфраструктури стадіону «Шахтар». Впровадження сонячної енергії та резервних систем електропостачання має гарантувати більш надійну роботу об’єкта навіть у випадку перебоїв із подачею електрики.

«Світло для гри» — ініціатива, що виходить за межі модернізації одного спортивного комплексу. Вона допомагає громадам адаптувати інфраструктуру до сучасних енергетичних викликів і сприяє стабільній роботі об’єктів для мешканців.

Фінансування проєкту забезпечує Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини. Реалізацією займається громадська організація «Європейський діалог» за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у рамках Німецько-Українського енергетичного партнерства.

Підрядником робіт на стадіоні «Шахтар» виступає ТОВ «Західна Українська Інжинірингова Група».