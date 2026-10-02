Безоплатне обстеження в Центрі життєстійкості міста Дрогобич
Опублікувати у CityLife

Безоплатне обстеження в Центрі життєстійкості міста Дрогобич

Марко Лук'яненко

6 жовтня у Центрі життєстійкості Дрогобича організують день безкоштовного медичного тестування для всіх бажаючих жителів громади. Подія відбудеться за адресою: вул. Осмомисла, 10, у проміжок часу з 11:00 до 13:30.

Ініціатором заходу виступає благодійна організація «100% життя. м. Львів». Протягом акції присутні зможуть пройти оперативне тестування на ВІЛ, вірусні гепатити В та С, а також сифіліс без жодної оплати.

Окрім цього, усім охочим запропонують визначити рівень цукру у крові за допомогою глюкометра. Кров для аналізу братимуть із пальця, а результати швидких тестів будуть готові орієнтовно за 1520 хвилин.

Організатори підкреслюють, що усі процедури проводитимуться безкоштовно, а інформація пацієнтів залишатиметься конфіденційною. Запрошують мешканців Дрогобицької громади скористатися цією нагодою та подбати про власне здоров’я.

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

Вам також може сподобатися

Більше від автора

У вересні Львівщина отримала від Пенсійного фонду понад 5,5 млрд гривень виплат

У вересні Львівщина отримала від Пенсійного фонду понад 5,5 млрд гривень виплат

У Шептицькому на стадіоні «Шахтар» відбуваються заходи з покращення енергетичної стабільності

У Шептицькому на стадіоні «Шахтар» відбуваються заходи з покращення енергетичної стабільності

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *