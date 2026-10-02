Безоплатне обстеження в Центрі життєстійкості міста Дрогобич

6 жовтня у Центрі життєстійкості Дрогобича організують день безкоштовного медичного тестування для всіх бажаючих жителів громади. Подія відбудеться за адресою: вул. Осмомисла, 10, у проміжок часу з 11:00 до 13:30.

Ініціатором заходу виступає благодійна організація «100% життя. м. Львів». Протягом акції присутні зможуть пройти оперативне тестування на ВІЛ, вірусні гепатити В та С, а також сифіліс без жодної оплати.

Окрім цього, усім охочим запропонують визначити рівень цукру у крові за допомогою глюкометра. Кров для аналізу братимуть із пальця, а результати швидких тестів будуть готові орієнтовно за 1520 хвилин.

Організатори підкреслюють, що усі процедури проводитимуться безкоштовно, а інформація пацієнтів залишатиметься конфіденційною. Запрошують мешканців Дрогобицької громади скористатися цією нагодою та подбати про власне здоров’я.