У вересні Львівщина отримала від Пенсійного фонду понад 5,5 млрд гривень виплат

Пенсії Львіщина (1)

Йдеться про пенсійні, страхові та соціальні виплати, а також житлові субсидії та пільги.

У вересні Пенсійний фонд України профінансував пенсійні виплати мешканцям Львівської області на суму 4,5 млрд грн. З них 0,8 млрд грн було перераховано через АТ “Укрпошта”, а 3,7 млрд грн – через уповноважені банки.

На житлові субсидії та пільги у вересні спрямували 98,7 млн грн, а на страхові виплати – 349,9 млн грн. З цієї суми 168,5 млн грн пішли на оплату лікарняних листів. Додатково на державні допомоги та інші виплати виділили 617,7 млн грн.

Станом на 1 вересня в Головному управлінні Пенсійного фонду у Львівській області перебуває на обліку 671,2 тисяч одержувачів пенсій. Серед них 622,6 тисяч — цивільні пенсіонери, 45,4 тисяч — пенсіонери силових структур, а 3,2 тисячі – пенсіонери відповідно до міжнародних угод.

Також обліковують 29,9 тисяч осіб, які отримують житлові субсидії, та 91,3 тисяч — одержувачів різних пільг. Страхові виплати отримують 15,2 тисяч мешканців області.

Протягом вересня Головне управління Пенсійного фонду у Львівській області надало майже 111 тисяч послуг громадянам, які звернулися за консультаціями та підтримкою.