115 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Село Товщів у Пустомитівському районі щодня отримує пряме сполучення зі Львовом завдяки приміському автобусу №115. Маршрут з’єднує автостанцію №3 на вулиці Степана Бандери з віддаленими селами на південному заході області — Солонкою, Липниками, Загір’ям, Вовковом, Милятичами. Обслуговує лінію перевізник ТОВ «Успіх БМ». Загальна протяжність шляху — близько 30 км, а сама поїздка займає від 90 до 120 хвилин залежно від заторів на виїзді з міста.

Як курсує автобус

На відміну від міських маршрутів з коротким інтервалом, 115-й працює за фіксованим розкладом: 6-7 рейсів на добу з проміжком приблизно 2,5-3 години. Рух однаковий у будні та вихідні дні — окремого святкового графіка немає. Дорога проходить через Кульпарків і Скнилівок, повз ТРЦ «King Cross Leopolis», а далі — суцільна сільська місцевість аж до кінцевої зупинки.

Зупинки в напрямку с. Товщів

№ Зупинка 1 Вул. Степана Бандери 2 Пл. Берестейської Унії 3 Вул. Смаль-Стоцького 4 Вул. Копистинського 5 Вул. Антоновича 6 Кульпарків 7 Скнилівок 8 Вул. Куровця 9 Універмаг «Океан» 10 Вул. Володимира Великого 11 Коледж телекомунікацій 12 Вул. Янева 13 Автобусний завод 14 Вул. Стрийська — вул. Наукова 15 Автовокзал 16 Іподром 17 ТРЦ «King Cross Leopolis» 18 С. Солонка (вул. Польова) 19 С. Солонка (вул. Центральна) 20 С. Ков’ярі 21 С. Липники 22 С. Загір’я 23 Кладовище 24 С. Вовків 25 С. Милятичі 26 С. Товщів

Зупинки в напрямку вул. Степана Бандери

У зворотному напрямку сільська частина маршруту повторюється дзеркально, а от у межах Львова маршрут дещо відрізняється: після Стрийської автобус заходить на вулиці Івана Рубчака та проїжджає повз тролейбусне депо, а завершується через Максима Залізняка та Мельника перед поверненням на вул. Степана Бандери.

№ Зупинка 1 С. Товщів 2 С. Милятичі 3 С. Вовків 4 Кладовище 5 С. Загір’я 6 С. Липники 7 С. Ков’ярі 8 С. Солонка 9 С. Солонка (вул. Польова) 10 ТРЦ «King Cross Leopolis» 11 Іподром 12 Вул. Сокільницька 13 Вул. Михайла Максимовича 14 Вул. Ярослава Гашека 15 Вул. Скорини 16 Вул. Стрийська — вул. Наукова 17 Вул. Івана Рубчака 18 Тролейбусне депо 19 Коледж телекомунікацій 20 Вул. Володимира Великого 21 Універмаг «Океан» 22 Вул. Куровця 23 Скнилівок 24 Кульпарків 25 Вул. Антоновича 26 Вул. Максима Залізняка 27 Вул. Мельника 28 Вул. Степана Бандери

Розклад рейсів

Вул. Степана Бандери → с. Товщів С. Товщів → вул. Степана Бандери 06:30 08:00 09:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:30 15:00 16:30 17:00 18:30 19:44 21:00 (орієнтовно)

Графік однаковий для будніх і вихідних днів — інтервал між рейсами становить приблизно 160-200 хвилин. У ранкові та вечірні години можливі затримки через затори на Городоцькій чи біля ТРЦ «King Cross Leopolis».

Вартість проїзду

Орієнтовна вартість повного квитка — близько 50 грн, оплата переважно готівкою водієві. Пільговий проїзд доступний пенсіонерам і студентам за наявності посвідчення. Точну ціну краще уточнювати безпосередньо у водія, оскільки вона може залежати від дальності поїздки.

Поради пасажирам

Оскільки маршрут працює за фіксованим розкладом, а не за коротким інтервалом, спізнення на рейс означає очікування наступного через 2,5-3 години — плануйте поїздку заздалегідь і приходьте на зупинку за 10 хвилин до відправлення. У ранкові (до 9:00) та вечірні (після 17:00) години автобуси зазвичай заповнені, взимку варто вдягатися тепліше. Для контролю реального часу прибуття зручно користуватися застосунками з GPS-трекінгом, хоча дані не завжди оновлюються вчасно.

Маршрут №115 залишається практично незамінним для мешканців Солонки, Липників, Загір’я, Вовкова, Милятич і Товщіва — альтернатива у вигляді таксі коштуватиме в рази дорожче, тоді як автобус пропонує стабільний і передбачуваний спосіб дістатися Львова.