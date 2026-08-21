115 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Село Товщів у Пустомитівському районі щодня отримує пряме сполучення зі Львовом завдяки приміському автобусу №115. Маршрут з’єднує автостанцію №3 на вулиці Степана Бандери з віддаленими селами на південному заході області — Солонкою, Липниками, Загір’ям, Вовковом, Милятичами. Обслуговує лінію перевізник ТОВ «Успіх БМ». Загальна протяжність шляху — близько 30 км, а сама поїздка займає від 90 до 120 хвилин залежно від заторів на виїзді з міста.
Як курсує автобус
На відміну від міських маршрутів з коротким інтервалом, 115-й працює за фіксованим розкладом: 6-7 рейсів на добу з проміжком приблизно 2,5-3 години. Рух однаковий у будні та вихідні дні — окремого святкового графіка немає. Дорога проходить через Кульпарків і Скнилівок, повз ТРЦ «King Cross Leopolis», а далі — суцільна сільська місцевість аж до кінцевої зупинки.
Зупинки в напрямку с. Товщів
|№
|Зупинка
|1
|Вул. Степана Бандери
|2
|Пл. Берестейської Унії
|3
|Вул. Смаль-Стоцького
|4
|Вул. Копистинського
|5
|Вул. Антоновича
|6
|Кульпарків
|7
|Скнилівок
|8
|Вул. Куровця
|9
|Універмаг «Океан»
|10
|Вул. Володимира Великого
|11
|Коледж телекомунікацій
|12
|Вул. Янева
|13
|Автобусний завод
|14
|Вул. Стрийська — вул. Наукова
|15
|Автовокзал
|16
|Іподром
|17
|ТРЦ «King Cross Leopolis»
|18
|С. Солонка (вул. Польова)
|19
|С. Солонка (вул. Центральна)
|20
|С. Ков’ярі
|21
|С. Липники
|22
|С. Загір’я
|23
|Кладовище
|24
|С. Вовків
|25
|С. Милятичі
|26
|С. Товщів
Зупинки в напрямку вул. Степана Бандери
У зворотному напрямку сільська частина маршруту повторюється дзеркально, а от у межах Львова маршрут дещо відрізняється: після Стрийської автобус заходить на вулиці Івана Рубчака та проїжджає повз тролейбусне депо, а завершується через Максима Залізняка та Мельника перед поверненням на вул. Степана Бандери.
|№
|Зупинка
|1
|С. Товщів
|2
|С. Милятичі
|3
|С. Вовків
|4
|Кладовище
|5
|С. Загір’я
|6
|С. Липники
|7
|С. Ков’ярі
|8
|С. Солонка
|9
|С. Солонка (вул. Польова)
|10
|ТРЦ «King Cross Leopolis»
|11
|Іподром
|12
|Вул. Сокільницька
|13
|Вул. Михайла Максимовича
|14
|Вул. Ярослава Гашека
|15
|Вул. Скорини
|16
|Вул. Стрийська — вул. Наукова
|17
|Вул. Івана Рубчака
|18
|Тролейбусне депо
|19
|Коледж телекомунікацій
|20
|Вул. Володимира Великого
|21
|Універмаг «Океан»
|22
|Вул. Куровця
|23
|Скнилівок
|24
|Кульпарків
|25
|Вул. Антоновича
|26
|Вул. Максима Залізняка
|27
|Вул. Мельника
|28
|Вул. Степана Бандери
Розклад рейсів
|Вул. Степана Бандери → с. Товщів
|С. Товщів → вул. Степана Бандери
|06:30
|08:00
|09:00
|10:30
|11:00
|12:30
|13:00
|14:30
|15:00
|16:30
|17:00
|18:30
|19:44
|21:00 (орієнтовно)
Графік однаковий для будніх і вихідних днів — інтервал між рейсами становить приблизно 160-200 хвилин. У ранкові та вечірні години можливі затримки через затори на Городоцькій чи біля ТРЦ «King Cross Leopolis».
Вартість проїзду
Орієнтовна вартість повного квитка — близько 50 грн, оплата переважно готівкою водієві. Пільговий проїзд доступний пенсіонерам і студентам за наявності посвідчення. Точну ціну краще уточнювати безпосередньо у водія, оскільки вона може залежати від дальності поїздки.
Поради пасажирам
Оскільки маршрут працює за фіксованим розкладом, а не за коротким інтервалом, спізнення на рейс означає очікування наступного через 2,5-3 години — плануйте поїздку заздалегідь і приходьте на зупинку за 10 хвилин до відправлення. У ранкові (до 9:00) та вечірні (після 17:00) години автобуси зазвичай заповнені, взимку варто вдягатися тепліше. Для контролю реального часу прибуття зручно користуватися застосунками з GPS-трекінгом, хоча дані не завжди оновлюються вчасно.
Маршрут №115 залишається практично незамінним для мешканців Солонки, Липників, Загір’я, Вовкова, Милятич і Товщіва — альтернатива у вигляді таксі коштуватиме в рази дорожче, тоді як автобус пропонує стабільний і передбачуваний спосіб дістатися Львова.