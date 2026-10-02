Інноваційна програма «Школа експортера 2026» для бізнесу Львівщини

У Львівській області стартувала реєстрація на безкоштовний навчальний проєкт «Школа експортера рівень BASIC/PRO». Він триватиме з 20 жовтня по 17 листопада 2026 року. Програма адресована підприємцям, які вже працюють на зовнішніх ринках, а також тим, хто тільки планує розвивати експортний напрямок.

Організаторами «Школи експортера 2026» стали Львівська обласна військова адміністрація, Львівська торгово-промислова палата, Львівська митниця, Національний університет «Львівська Політехніка», Асоціація Професійних Митних Посередників і Жіноча Ділова Палата України.

Проєкт має на меті надати підтримку бізнесу Львівщини у веденні зовнішньоекономічної діяльності. Учасники отримають комплексні знання — від юридичних і технічних нюансів до страхування, фінансів і культурних особливостей експорту. Навчання включає розбір практичних кейсів і прямий зв’язок з експертами сфери ЗЕД.

Програма передбачає два рівні навчання. BASIC розрахований на тих, хто лише починає вивчати експорт: учасники дізнаються про всі етапи процесу, отримають практичні поради та приклади успішних кейсів. PRO орієнтований на досвідчених експортерів, які хочуть покращити свої навички, розширити компетенції, виявити нові можливості для розвитку і збільшити обсяги продажів за кордоном.

Участь у «Школі експортера 2026» є безкоштовною, а реєстрація вже відкрита. Бажаючим отримати детальнішу інформацію пропонують звертатися за електронною адресою exportservice.loda@gmail.com.