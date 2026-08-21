160 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №160 з’єднує село Давидів із центром Львова, проходячи через Сихівський район. Офіційні кінцеві зупинки маршруту — с. Давидів та Автостанція №5, а площа Петрушевича є проміжною зупинкою на шляху через центр міста. Довжина маршруту становить близько 17 км, час у дорозі — 40-60 хвилин залежно від заторів. Обслуговує лінію ТОВ «Успіх БМ».
Зупинки в напрямку Львова
|№
|Зупинка
|1
|С. Давидів
|2
|С. Давидів (Купецького)
|3
|Сихівський цвинтар
|4
|С. Пасіки-Зубрицькі
|5
|Станція Сихів
|6
|Вул. Вулецька
|7
|Вул. Сихівська
|8
|Вул. Івана Кавалерідзе
|9
|Центр Довженка
|10
|Дитяча поліклініка
|11
|ТРЦ «Шувар»
|12
|Вул. Колодзінського
|13
|Стадіон «Україна»
|14
|Парк «Залізна вода»
|15
|Академія мистецтв
|16
|Стрийський ринок
|17
|Пл. Петрушевича
|18
|Вул. Шота Руставелі
|19
|Вул. Вагилевича
|20
|Львівводоканал
|21
|Вул. Водогінна
|22
|Вул. Керченська
|23
|Автостанція №5
Зупинки в напрямку Давидова
У зворотному напрямку маршрут дзеркальний — від Автостанції №5 через ті ж вулиці Сихова до Давидова, з деякими зупинками «на вимогу» в сільській частині.
Розклад руху
Наведений нижче графік відповідає чернетці — рекомендую звірити його з реальними кінцевими (Автостанція №5, а не пл. Петрушевича), оскільки офіційний перелік зупинок відрізняється від початкового варіанту.
|День
|З Давидова
|З Львова
|Будні
|6:00, 6:40, 7:00, 7:35, 8:15, 8:35, 9:20, 9:50, 10:20, 10:55, 11:35, 12:10, 12:40, 13:40, 14:00, 14:40, 15:30, 16:20, 17:00, 17:25, 18:30, 18:40, 20:00, 20:15
|6:00, 6:30, 8:00, 9:30, 10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 14:00, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 20:30, 21:00
|Вихідні та свята
|7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:50, 18:40 (за потреби 20:30)
|7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Інтервал у будні становить 30-45 хвилин, у вихідні рейси рідші. У пікові години (7:00-9:00 та 16:00-18:00) варто очікувати підвищеної заповненості салону.
Вартість проїзду
Стандартний квиток коштує 25 грн, для дітей і пенсіонерів діють пільги. Оплата можлива готівкою кондуктору, карткою або через Google Pay.
Поради пасажирам
У пікові години варто приходити на зупинку заздалегідь — салон швидко заповнюється. Для контролю за прибуттям зручно користуватися застосунками EasyWay чи Moovit. Взимку варто одягатися тепліше, оскільки очікування на відкритих зупинках може бути тривалим.
Маршрут №160 залишається зручною й економною альтернативою таксі для жителів Давидова та Сихова, хоча графік варто завжди перевіряти заздалегідь через можливі відхилення.