160 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №160 з’єднує село Давидів із центром Львова, проходячи через Сихівський район. Офіційні кінцеві зупинки маршруту — с. Давидів та Автостанція №5, а площа Петрушевича є проміжною зупинкою на шляху через центр міста. Довжина маршруту становить близько 17 км, час у дорозі — 40-60 хвилин залежно від заторів. Обслуговує лінію ТОВ «Успіх БМ».

Зупинки в напрямку Львова

№ Зупинка 1 С. Давидів 2 С. Давидів (Купецького) 3 Сихівський цвинтар 4 С. Пасіки-Зубрицькі 5 Станція Сихів 6 Вул. Вулецька 7 Вул. Сихівська 8 Вул. Івана Кавалерідзе 9 Центр Довженка 10 Дитяча поліклініка 11 ТРЦ «Шувар» 12 Вул. Колодзінського 13 Стадіон «Україна» 14 Парк «Залізна вода» 15 Академія мистецтв 16 Стрийський ринок 17 Пл. Петрушевича 18 Вул. Шота Руставелі 19 Вул. Вагилевича 20 Львівводоканал 21 Вул. Водогінна 22 Вул. Керченська 23 Автостанція №5

Зупинки в напрямку Давидова

У зворотному напрямку маршрут дзеркальний — від Автостанції №5 через ті ж вулиці Сихова до Давидова, з деякими зупинками «на вимогу» в сільській частині.

Розклад руху

Наведений нижче графік відповідає чернетці — рекомендую звірити його з реальними кінцевими (Автостанція №5, а не пл. Петрушевича), оскільки офіційний перелік зупинок відрізняється від початкового варіанту.

День З Давидова З Львова Будні 6:00, 6:40, 7:00, 7:35, 8:15, 8:35, 9:20, 9:50, 10:20, 10:55, 11:35, 12:10, 12:40, 13:40, 14:00, 14:40, 15:30, 16:20, 17:00, 17:25, 18:30, 18:40, 20:00, 20:15 6:00, 6:30, 8:00, 9:30, 10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 14:00, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 20:30, 21:00 Вихідні та свята 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:50, 18:40 (за потреби 20:30) 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00

Інтервал у будні становить 30-45 хвилин, у вихідні рейси рідші. У пікові години (7:00-9:00 та 16:00-18:00) варто очікувати підвищеної заповненості салону.

Вартість проїзду

Стандартний квиток коштує 25 грн, для дітей і пенсіонерів діють пільги. Оплата можлива готівкою кондуктору, карткою або через Google Pay.

Поради пасажирам

У пікові години варто приходити на зупинку заздалегідь — салон швидко заповнюється. Для контролю за прибуттям зручно користуватися застосунками EasyWay чи Moovit. Взимку варто одягатися тепліше, оскільки очікування на відкритих зупинках може бути тривалим.

Маршрут №160 залишається зручною й економною альтернативою таксі для жителів Давидова та Сихова, хоча графік варто завжди перевіряти заздалегідь через можливі відхилення.