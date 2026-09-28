Садовий звернувся до Порошенка з приводу генплану для Сокільників

Міський голова Львова Андрій Садовий закликав лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка вплинути на депутатів своєї політичної сили у Львівській районній раді. Це стосується наближення голосування за зміни до генерального плану села Сокільники. Йдеться про рішення, що може дозволити масштабну житлову забудову поруч із Міжнародним аеропортом «Львів» імені Данила Галицького.

29 вересня Львівська районна рада має розглянути питання про розширення меж і внесення змін до генерального плану Сокільників. Проєкт передбачає плотну житлову забудову безпосередньо біля льотного поля аеропорту.

Садовий підкреслив, що фракція «Європейської Солідарності» є найбільшою у районній раді. Саме від її позиції суттєво залежить результат голосування. Міський голова висловив занепокоєння, що передача земель біля аеропорту під багатоповерхову забудову може загрожувати подальшому розвитку стратегічної інфраструктури.

«Аеропорт — це стратегічна інфраструктура держави. Після війни Україні знадобиться потужний міжнародний аеропорт, вантажний хаб і можливість розвивати авіаційну інфраструктуру Львівщини. Якщо ж сьогодні віддати ці землі під багатоповерхівки, завтра повернути їх не вдасться. Прошу Вас особисто втрутитися, аби не допустити рішення, що загрожує інтересам держави і позбавить Львів і весь захід України перспектив розвитку аеропорту» — Андрій Садовий

У своєму зверненні міський голова уточнив, що це не партійна конкуренція. Тут йдеться про довгострокове бачення розвитку країни і регіону після завершення війни.

Раніше повідомляли, що питання масштабної забудови Сокільників поруч із львівським аеропортом мають розглядати на рівні уряду та Держгеокадастру. Новий генеральний план села передбачає понад 50 гектарів житлової забудови для приблизно 14 тисяч жителів у безпосередній близькості до аеропорту.