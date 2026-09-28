Шокуюча подія на Львівщині: онук підпалив на городі тіло покійної бабусі – обставини викликають сумніви чи це виконавець заповіту чи злочинець

У селі Ільник, що на Львівщині, поліція розслідує обставини смерті літньої жінки. Після її смерті онук спалив тіло на городі біля дому.

Чоловік запевняє, що діяв, виконуючи волю померлої. В ухвалі Турківського районного суду Львівської області від 23 вересня 2026 року йдеться про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

За інформацією з судових матеріалів, 16 вересня до поліції звернулася родичка загиблої. Вона розповіла, що її син після смерті бабусі спалив її тіло на городі біля будинку. Сам чоловік пояснив вчинок тим, що жінка нібито залишила таку волю у заповіті. Після спалення залишки тіла разом з попелом він зібрав у дві металеві ємності.

18 вересня поліція оглянула територію за письмовою згодою власниці будинку. Під час слідчих дій вилучили речі, що мають значення у справі: пожежне сміття, відеокамеру з батареєю та флеш-носієм, кухонний і господарський ножі, ножиці, чорну куртку, пляшку з паливно-мастильними матеріалами, дві ємності з золою та залишками спаленого сміття, а також лопату.

Вилучені предмети визнали речовими доказами. Суд наклав на них арешт, щоб зберегти для подальших експертиз і не допустити їхню втрату чи пошкодження.

«З метою збереження як речового доказу, недопущення знищення, втрати чи пошкодження доказу у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно», — йдеться в ухвалі суду.

Досудове розслідування триває. Поліція з’ясовує повні обставини смерті жінки та подальші вчинки її онука.