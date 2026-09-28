У Львові офіційно внесли до реєстру 14 терміналів Starlink, які використовують окупанти

У травні 2026 року двоє мешканців Львова організували незаконну реєстрацію 14 терміналів супутникового зв’язку Starlink на чужі імена. Ці пристрої в подальшому використовувалися збройними формуваннями Російської Федерації під час бойових операцій проти України.

Як встановило слідство, 26-річний та 20-річний чоловіки через Telegram налагодили контакт з посередником, який запропонував їм винагороду за допомогу державі-агресору. Їхнім завданням стала реєстрація терміналів Starlink на підставних осіб.

До схеми вони залучили 14 громадян, які не здогадувалися про злочинні наміри організаторів. Реєстрація терміналів відбувалася на їхні дані, що дозволяло проходити необхідну верифікацію пристроїв без участі реальних користувачів.

Для оформлення Starlink достатньо було надати фотографію упаковки з серійним номером пристрою. Це дозволило перевести процедуру в формальність, уникаючи офіційної прив’язки терміналів до користувачів.

Фактично ж термінали перебували на тимчасово окупованих територіях України, де використання таких засобів зв’язку заборонено. Львів’яни отримували оплату після передачі куратору даних для авторизації терміналів.

Львівська обласна прокуратура повідомила про підозру обом фігурантам за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору та її збройним формуванням. Їхні дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України — передача іноземній державі активів з метою спричинення шкоди країні.

Всі виявлені незаконні термінали уже заблоковані. Наразі триває перевірка понад 40 додаткових пристроїв, чи відбулася їх легальна верифікація.

Назар Марків, начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури, підкреслив, що подібне використання Starlink значно підсилює можливості ворога на полі бою. Такий зв’язок сприяє оперативній координації військових підрозділів, обміну інформацією та керуванню безпілотниками, створюючи додаткові загрози для українських захисників.

За клопотанням обвинувачення суд обрав львів’янам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Правоохоронці продовжують розслідування, встановлюють всі обставини та ідентифікують інших осіб, причетних до злочину. Слідчі дії провадить Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Зауважимо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її провина не доведена в судовому порядку.