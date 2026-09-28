У Львові продовжується фінальна стадія акарицидної обробки парків
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У Львові продовжується фінальна стадія акарицидної обробки парків

Марко Лук'яненко

29 вересня у Львові проведуть останній етап осінньої акарицидної обробки парків та лісопаркових зон. Мешканців і гостей міста закликають уникати прогулянок у визначених місцях, а також не вигулювати там домашніх тварин.

Акарицидна обробка від кліщів відбудеться у парках «Піскові озера», «Горіховий Гай», «Кольонія», на вулиці Роксоляни, у парку імені Івана Виговського, а також у парках «Озеро Левандівське», «Скнилівський» і «Левандівський». До цього переліку долучається лісопарк «Білогорща».

Крім того, дезакаризацію проведуть у лісовому заказнику місцевого значення «Лісопарк Рудно» та на земельній ділянці поблизу вулиць Михайла Грушевського, Івана Огієнка, Озерної і Андрея Шептицького в селищі Рудно.

Метою цих заходів є запобігання поширенню кліщів у зелених зонах Львівської міської територіальної громади. Під час робіт приділятимуть особливу увагу територіям біля дитячих майданчиків, пішохідних доріжок і зонах відпочинку — тих місцях, де зазвичай перебуває найбільше людей.

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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