5 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал

Трамвай №5 у Львові: Залізничний вокзал — вул. Коновальця

Класична схема №5 — від вокзалу через Бандери і Кастелівку до вул. Коновальця (Новий Світ). Це не рейс на Миколайчука: туди ходить трамвай №6.

На актуальному списку EasyWay лінія №5 часто відсутня. Перед виходом дивіться живий трекер. Поруч із Коновальця працює трамвай №10.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Залізничний вокзал (Львів) — вул. Коновальця (Львів) Перевізник ЛКП «Львівелектротранс» Відстань / час орієнтовно 5–7 км, 20–35 хв Статус перевіряйте GPS — лінію іноді знімають Оплата міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №5

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, Львів

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні орієнтовно 06:30–22:00 10–15 хв Вихідні рідше 12–20 хв

Якщо борта №5 немає на карті — беріть №1, №6 або №9 з вокзалу і №10 біля Коновальця.

Зупинки: вокзал → Коновальця

№ Зупинка 1 Залізничний вокзал / Бандери / пл. Кропивницького 2 Київська / Кастелівка / Мельника 3 вул. Коновальця

Зупинки: Коновальця → вокзал

№ Зупинка 1 вул. Коновальця / Бандери 2 Залізничний вокзал

Поради пасажирам

Не плутайте з №6: Миколайчука — інша кінцева.

Якщо №5 немає — з вокзалу №1 / №6 / №9, до Коновальця — №10.

ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.

Валідуйте квиток одразу після посадки.

Перед виходом дивіться борт у EasyWay / Moovit.

Трамвай №5 у класичній схемі залишається рейсом з вокзалу до Коновальця, але актуальність лінії варто перевіряти щоразу.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.