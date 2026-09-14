Трамвай №5 у Львові: Залізничний вокзал — вул. Коновальця
Класична схема №5 — від вокзалу через Бандери і Кастелівку до вул. Коновальця (Новий Світ). Це не рейс на Миколайчука: туди ходить трамвай №6.
На актуальному списку EasyWay лінія №5 часто відсутня. Перед виходом дивіться живий трекер. Поруч із Коновальця працює трамвай №10.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Залізничний вокзал (Львів) — вул. Коновальця (Львів)
|Перевізник
|ЛКП «Львівелектротранс»
|Відстань / час
|орієнтовно 5–7 км, 20–35 хв
|Статус
|перевіряйте GPS — лінію іноді знімають
|Оплата
|міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка
Карта маршруту №5
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, Львів
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|орієнтовно 06:30–22:00
|10–15 хв
|Вихідні
|рідше
|12–20 хв
Якщо борта №5 немає на карті — беріть №1, №6 або №9 з вокзалу і №10 біля Коновальця.
Зупинки: вокзал → Коновальця
|№
|Зупинка
|1
|Залізничний вокзал / Бандери / пл. Кропивницького
|2
|Київська / Кастелівка / Мельника
|3
|вул. Коновальця
Зупинки: Коновальця → вокзал
|№
|Зупинка
|1
|вул. Коновальця / Бандери
|2
|Залізничний вокзал
Поради пасажирам
- Не плутайте з №6: Миколайчука — інша кінцева.
- Якщо №5 немає — з вокзалу №1 / №6 / №9, до Коновальця — №10.
- ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
- Валідуйте квиток одразу після посадки.
- Перед виходом дивіться борт у EasyWay / Moovit.
Трамвай №5 у класичній схемі залишається рейсом з вокзалу до Коновальця, але актуальність лінії варто перевіряти щоразу.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.
4 коментарі до “5 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал”
таки з п’ятим трамваєм завжди цікаво їздити, особливо коли хочеться трохи помилуватись архітектурою. частенько на вихідних сідаю з друзями від вокзалу до Коновальця, і завжди нові враження. а ще класно, що зупинка біля Палацу спорту — на матч завжди встигну. а якщо ще й слухати вуличну музику на Бандери, то поїздка перетворюється на справжню прогулянку! 🎶
чекайте, а звідки ви взяли, що з трамваєм №5 завжди можна оминути затори? особисто я частенько стою в пробках, особливо у години пік. тут не завжди те, що обіцяють. та й автобуси часом виглядають швидшими, та й з Wi-Fi в них можна посидіти, поки їдеш. трамвай, звісно, має свій шарм, але не завжди він зручний для дійсно швидкого пересування.
та й справді, трамвай №5 — це не тільки транспорт, а й справжня подорож по місту! завжди цікаво їхати, особливо коли минаєш ті затишні вулички. взагалі, класно, що зупинка біля Палацу спорту, легше на матчі добиратись. а що з інтервалом — 10-15 хвилин, звісно, зручно, особливо вранці! за рахунок LeoКарт можна і заощадити😄
мені цікаво, як ви кажете, що трамвай №5 — це спосіб оминути затори, коли особисто я часто стою в пробках на цьому маршруті. особливо в години пік, коли люди поспішають на навчання або роботу. та й зупинка біля Палацу спорту справді зручна, але не завжди є місце. а ще, 10-15 хвилин інтервал — це скоріше теорія, ніж практика, часто чекаєш довше. 🤔