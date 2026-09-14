5 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал
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5 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал

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Трамвай №5 у Львові: Залізничний вокзал — вул. Коновальця

Класична схема №5 — від вокзалу через Бандери і Кастелівку до вул. Коновальця (Новий Світ). Це не рейс на Миколайчука: туди ходить трамвай №6.

На актуальному списку EasyWay лінія №5 часто відсутня. Перед виходом дивіться живий трекер. Поруч із Коновальця працює трамвай №10.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиЗалізничний вокзал (Львів) — вул. Коновальця (Львів)
ПеревізникЛКП «Львівелектротранс»
Відстань / часорієнтовно 5–7 км, 20–35 хв
Статусперевіряйте GPS — лінію іноді знімають
Оплатаміський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №5

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, Львів

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будніорієнтовно 06:30–22:0010–15 хв
Вихіднірідше12–20 хв

Якщо борта №5 немає на карті — беріть №1, №6 або №9 з вокзалу і №10 біля Коновальця.

Зупинки: вокзал → Коновальця

Зупинка
1Залізничний вокзал / Бандери / пл. Кропивницького
2Київська / Кастелівка / Мельника
3вул. Коновальця

Зупинки: Коновальця → вокзал

Зупинка
1вул. Коновальця / Бандери
2Залізничний вокзал

Поради пасажирам

  • Не плутайте з №6: Миколайчука — інша кінцева.
  • Якщо №5 немає — з вокзалу №1 / №6 / №9, до Коновальця — №10.
  • ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
  • Валідуйте квиток одразу після посадки.
  • Перед виходом дивіться борт у EasyWay / Moovit.

Трамвай №5 у класичній схемі залишається рейсом з вокзалу до Коновальця, але актуальність лінії варто перевіряти щоразу.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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4 коментарі до “5 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал

  1. таки з п’ятим трамваєм завжди цікаво їздити, особливо коли хочеться трохи помилуватись архітектурою. частенько на вихідних сідаю з друзями від вокзалу до Коновальця, і завжди нові враження. а ще класно, що зупинка біля Палацу спорту — на матч завжди встигну. а якщо ще й слухати вуличну музику на Бандери, то поїздка перетворюється на справжню прогулянку! 🎶

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  2. чекайте, а звідки ви взяли, що з трамваєм №5 завжди можна оминути затори? особисто я частенько стою в пробках, особливо у години пік. тут не завжди те, що обіцяють. та й автобуси часом виглядають швидшими, та й з Wi-Fi в них можна посидіти, поки їдеш. трамвай, звісно, має свій шарм, але не завжди він зручний для дійсно швидкого пересування.

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  3. та й справді, трамвай №5 — це не тільки транспорт, а й справжня подорож по місту! завжди цікаво їхати, особливо коли минаєш ті затишні вулички. взагалі, класно, що зупинка біля Палацу спорту, легше на матчі добиратись. а що з інтервалом — 10-15 хвилин, звісно, зручно, особливо вранці! за рахунок LeoКарт можна і заощадити😄

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  4. мені цікаво, як ви кажете, що трамвай №5 — це спосіб оминути затори, коли особисто я часто стою в пробках на цьому маршруті. особливо в години пік, коли люди поспішають на навчання або роботу. та й зупинка біля Палацу спорту справді зручна, але не завжди є місце. а ще, 10-15 хвилин інтервал — це скоріше теорія, ніж практика, часто чекаєш довше. 🤔

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