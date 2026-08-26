57 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №57 з’єднує центр Львова зі східними районами — Максимовича, Хоткевича та Сиховом. Автобус курсує від площі Різні до вулиці Максимовича, проходячи через Стрийський ринок, Академію сухопутних військ та Автобусний завод. Автобуси на лінії низькопідлогові, що полегшує посадку пасажирам з дітьми чи обмеженою мобільністю. Маршрут працює щодня, включно з вихідними, з урахуванням пікових навантажень уранці та ввечері.

Основні характеристики маршруту

Кінцеві зупинки — пл. Різні та вул. Максимовича. Поїздка в один бік займає близько 30-40 хвилин залежно від трафіку. У пікові години інтервал становить 15-25 хвилин, у міжпіковий час — 20-30 хвилин, хоча на практиці через обмежену кількість машин на лінії очікування може сягати 40-50 хвилин.

Зупинки в напрямку вул. Максимовича

№ Зупинка 1 Площа Різні 2 Театр опери та балету 3 Проспект Свободи 4 Вул. Князя Романа 5 Вул. Шота Руставелі 6 Стрийський ринок 7 Академія сухопутних військ 8 Дитяча залізниця 9 Податкова 10 Автобусний завод 11 Вул. Стрийська — вул. Наукова 12 Вул. Скорини 13 Вул. Гашека 14 Вул. Михайла Максимовича

Зупинки в напрямку пл. Різні

№ Зупинка 1 Вул. Михайла Максимовича 2 Вул. Ярослава Гашека 3 Вул. Скорини 4 Вул. Стрийська — вул. Наукова 5 Автобусний завод 6 Податкова 7 Дитяча залізниця 8 Академія сухопутних військ 9 Стрийський ринок 10 Пл. Петрушевича 11 Вул. Володимира Шухевича 12 Вул. Підвальна 13 Вул. Театральна 14 Площа Різні

Зверніть увагу: водії іноді пропускають окремі зупинки — за відгуками пасажирів, найчастіше це стосується платформ біля «Форуму», Автобусного заводу, Хоткевича та Гашека, тож варто уточнювати у водія.

Розклад руху на робочі дні

Перший рейс о 6:40 з пл. Різні, орієнтовний інтервал — 21 хвилина. Час завершення руху різні джерела вказують по-різному (від 19:40 до 22:10) — рекомендую звірити актуальний час самостійно перед публікацією.

Період дня Орієнтовні відправлення Ранок 6:40, 7:01, 7:22, 7:43, 8:04, 8:25, 8:46, 9:07, 9:28, 9:49 День 10:10, 10:31, 10:52, 11:13, 11:34, 11:55, 12:16, 12:37, 12:58, 13:19, 13:40 Вечір 14:01, 14:22, 14:43, 15:04, 15:25, 15:46, 16:07, 16:28, 16:49, 17:10, 17:31, 17:52, 18:13, 18:34, 18:55, 19:20, 19:40

Розклад на вихідні та свята

Рух починається пізніше — з 7:00, графік менш щільний, з інтервалом близько 40 хвилин: 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40.

Поради для пасажирів маршрутки 57

На пл. Різні легко пересісти на трамваї чи інші автобуси. Біля Стрийського ринку зручна стоянка з магазинами. За відгуками пасажирів на eway.in.ua, середня оцінка маршруту становить 2.1 з 5 (на основі 18 відгуків) — попри оновлений рухомий склад, більшість скарг стосуються малої кількості машин на лінії, порушення розкладу та надто різкого стилю водіння. Рекомендуємо користуватися застосунками з GPS-трекінгом, щоб бачити реальне розташування автобуса.

Вартість проїзду становить близько 25 грн, оплата карткою чи готівкою. Маршрут іноді коригується — наприклад, тимчасово не заїжджає до окремих лікарень, тож варто стежити за офіційними оновленнями.

Маршрут №57 залишається практичним вибором для щоденних поїздок між центром і східними районами Львова, хоча в пікові години варто закладати запасний час через нерегулярність руху.