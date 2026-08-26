57 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №57 з’єднує центр Львова зі східними районами — Максимовича, Хоткевича та Сиховом. Автобус курсує від площі Різні до вулиці Максимовича, проходячи через Стрийський ринок, Академію сухопутних військ та Автобусний завод. Автобуси на лінії низькопідлогові, що полегшує посадку пасажирам з дітьми чи обмеженою мобільністю. Маршрут працює щодня, включно з вихідними, з урахуванням пікових навантажень уранці та ввечері.
Основні характеристики маршруту
Кінцеві зупинки — пл. Різні та вул. Максимовича. Поїздка в один бік займає близько 30-40 хвилин залежно від трафіку. У пікові години інтервал становить 15-25 хвилин, у міжпіковий час — 20-30 хвилин, хоча на практиці через обмежену кількість машин на лінії очікування може сягати 40-50 хвилин.
Зупинки в напрямку вул. Максимовича
|№
|Зупинка
|1
|Площа Різні
|2
|Театр опери та балету
|3
|Проспект Свободи
|4
|Вул. Князя Романа
|5
|Вул. Шота Руставелі
|6
|Стрийський ринок
|7
|Академія сухопутних військ
|8
|Дитяча залізниця
|9
|Податкова
|10
|Автобусний завод
|11
|Вул. Стрийська — вул. Наукова
|12
|Вул. Скорини
|13
|Вул. Гашека
|14
|Вул. Михайла Максимовича
Зупинки в напрямку пл. Різні
|№
|Зупинка
|1
|Вул. Михайла Максимовича
|2
|Вул. Ярослава Гашека
|3
|Вул. Скорини
|4
|Вул. Стрийська — вул. Наукова
|5
|Автобусний завод
|6
|Податкова
|7
|Дитяча залізниця
|8
|Академія сухопутних військ
|9
|Стрийський ринок
|10
|Пл. Петрушевича
|11
|Вул. Володимира Шухевича
|12
|Вул. Підвальна
|13
|Вул. Театральна
|14
|Площа Різні
Зверніть увагу: водії іноді пропускають окремі зупинки — за відгуками пасажирів, найчастіше це стосується платформ біля «Форуму», Автобусного заводу, Хоткевича та Гашека, тож варто уточнювати у водія.
Розклад руху на робочі дні
Перший рейс о 6:40 з пл. Різні, орієнтовний інтервал — 21 хвилина. Час завершення руху різні джерела вказують по-різному (від 19:40 до 22:10) — рекомендую звірити актуальний час самостійно перед публікацією.
|Період дня
|Орієнтовні відправлення
|Ранок
|6:40, 7:01, 7:22, 7:43, 8:04, 8:25, 8:46, 9:07, 9:28, 9:49
|День
|10:10, 10:31, 10:52, 11:13, 11:34, 11:55, 12:16, 12:37, 12:58, 13:19, 13:40
|Вечір
|14:01, 14:22, 14:43, 15:04, 15:25, 15:46, 16:07, 16:28, 16:49, 17:10, 17:31, 17:52, 18:13, 18:34, 18:55, 19:20, 19:40
Розклад на вихідні та свята
Рух починається пізніше — з 7:00, графік менш щільний, з інтервалом близько 40 хвилин: 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40.
Поради для пасажирів маршрутки 57
На пл. Різні легко пересісти на трамваї чи інші автобуси. Біля Стрийського ринку зручна стоянка з магазинами. За відгуками пасажирів на eway.in.ua, середня оцінка маршруту становить 2.1 з 5 (на основі 18 відгуків) — попри оновлений рухомий склад, більшість скарг стосуються малої кількості машин на лінії, порушення розкладу та надто різкого стилю водіння. Рекомендуємо користуватися застосунками з GPS-трекінгом, щоб бачити реальне розташування автобуса.
Вартість проїзду становить близько 25 грн, оплата карткою чи готівкою. Маршрут іноді коригується — наприклад, тимчасово не заїжджає до окремих лікарень, тож варто стежити за офіційними оновленнями.
Маршрут №57 залишається практичним вибором для щоденних поїздок між центром і східними районами Львова, хоча в пікові години варто закладати запасний час через нерегулярність руху.