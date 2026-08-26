22 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №22 з’єднує центр Львова із селищем Брюховичі — зеленою рекреаційною зоною на околиці міста. Маршрут стартує на вулиці Зернова і прямує через Шевченківський район, Замарстинів та Голоско до Брюхович, кінцева — вулиця Під Осовою. Обслуговує лінію ТОВ «Фіакр-Львів», довжина шляху становить 15,56 км, а поїздка займає приблизно 45-50 хвилин залежно від трафіку. Вартість проїзду — 25 грн.

Загальна інформація про маршрут

Маршрутка обслуговує два напрямки: від вулиці Зернова до Брюхович (вул. Під Осовою) і у зворотному напрямку. Автобуси рухаються щодня з 05:45 до 20:00, інтервал руху становить у середньому 45 хвилин.

Розклад руху

День Відправлення з вул. Зернова Робочі дні (пн-пт) 07:20, 08:05, 08:50, 09:35, 10:20, 11:50, 12:55, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 20:05 Субота 07:20, 08:50, 10:20, 11:50, 15:35, 17:05, 18:35, 20:15 Неділя та свята 07:20, 08:50, 11:50, 15:35, 18:35, 20:15

Зворотні рейси стартують приблизно через 45-50 хвилин після прибуття на кінцеву. Розклад орієнтовний і може зсуватися на 2-4 хвилини через затори.

Зупинки в напрямку Брюхович

№ Зупинка 1 Вул. Зернова 2 Палац культури ім. Гната Хоткевича 3 Вул. Хімічна 4 Шевченківська райадміністрація 5 Парк 700-річчя Львова 6 Вул. Варшавська 7 Голоско 8 Замарстинів 9 Поліклініка УМВС 10 Дитячий диспансер 11 Брюховичі, Цвинтар 12 Брюховичі, Весняна 13 Брюховичі, Світла 14 Брюховичі, Коновальця 15 Брюховичі, Смолиста 16 Брюховичі, Малинова 17 Брюховичі, Офіс громади 18 Брюховичі, Вокзал 19 Брюховичі, Пансіонат «Львів» 20 Брюховичі, Пляжна 21 Брюховичі, Курортна 22 Брюховичі, Вербова 23 Брюховичі, Січових Стрільців 24 Брюховичі, Під Осовою

Зупинки в напрямку вул. Зернова

№ Зупинка 1 С. Брюховичі (вул. Під Осовою) 2 С. Брюховичі (вул. Січових Стрільців) 3 На вимогу 4 Вул. Курортна 5 Вул. Пляжна 6 Пансіонат «Львів» 7 Вул. Незалежності України 8 Смт Брюховичі (вул. Смолиста) 9 Кладовище 10 Дитячий диспансер 11 Поліклініка УМВС 12 Замарстинів 13 Вул. Варшавська 14 Вул. Торф’яна 15 Шевченківська адміністрація 16 Вул. Хімічна 17 Пл. 700-річчя Львова 18 Вул. Зернова

Як користуватися маршруткою 22: практичні поради

Оплата — кондуктору в салоні, готівкою або карткою «Леокарт». Квиток варто компостувати одразу після посадки. Для точного часу прибуття зручно користуватися застосунками EasyWay, LAD чи Moovit.

На вулиці Зернова / проспекті Чорновола можна пересісти на тролейбус №33 (до центру) та автобуси №1А, №7, №31, №51. Від зупинки Брюховичі (Вокзал) є пересадка на приміську електричку напрямку Рава-Руська.

За відгуками пасажирів на eway.in.ua, середня оцінка маршруту становить лише 1.0 з 5 (на основі 25 відгуків) — це критично низький показник навіть порівняно з іншими проблемними напрямками Львова. Тому плануючи поїздку, особливо в пікові години (7:00-9:00 та 16:00-19:00), варто закладати значний запас часу і уважно стежити за реальним розташуванням автобуса, а не орієнтуватися лише на розклад.

Альтернативи маршрутці 22

Якщо маршрутка 22 не підходить, можна скористатися трамваєм №8 до Замарстинова з подальшою пересадкою, або замовити таксі чи Bolt — орієнтовно 150-200 грн, 20-30 хвилин.

Маршрут №22 залишається найдешевшим способом дістатися рекреаційної зони Брюхович, попри значні інтервали руху та численні скарги пасажирів на якість обслуговування.