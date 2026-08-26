22 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №22 з’єднує центр Львова із селищем Брюховичі — зеленою рекреаційною зоною на околиці міста. Маршрут стартує на вулиці Зернова і прямує через Шевченківський район, Замарстинів та Голоско до Брюхович, кінцева — вулиця Під Осовою. Обслуговує лінію ТОВ «Фіакр-Львів», довжина шляху становить 15,56 км, а поїздка займає приблизно 45-50 хвилин залежно від трафіку. Вартість проїзду — 25 грн.
Загальна інформація про маршрут
Маршрутка обслуговує два напрямки: від вулиці Зернова до Брюхович (вул. Під Осовою) і у зворотному напрямку. Автобуси рухаються щодня з 05:45 до 20:00, інтервал руху становить у середньому 45 хвилин.
Розклад руху
|День
|Відправлення з вул. Зернова
|Робочі дні (пн-пт)
|07:20, 08:05, 08:50, 09:35, 10:20, 11:50, 12:55, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 20:05
|Субота
|07:20, 08:50, 10:20, 11:50, 15:35, 17:05, 18:35, 20:15
|Неділя та свята
|07:20, 08:50, 11:50, 15:35, 18:35, 20:15
Зворотні рейси стартують приблизно через 45-50 хвилин після прибуття на кінцеву. Розклад орієнтовний і може зсуватися на 2-4 хвилини через затори.
Зупинки в напрямку Брюхович
|№
|Зупинка
|1
|Вул. Зернова
|2
|Палац культури ім. Гната Хоткевича
|3
|Вул. Хімічна
|4
|Шевченківська райадміністрація
|5
|Парк 700-річчя Львова
|6
|Вул. Варшавська
|7
|Голоско
|8
|Замарстинів
|9
|Поліклініка УМВС
|10
|Дитячий диспансер
|11
|Брюховичі, Цвинтар
|12
|Брюховичі, Весняна
|13
|Брюховичі, Світла
|14
|Брюховичі, Коновальця
|15
|Брюховичі, Смолиста
|16
|Брюховичі, Малинова
|17
|Брюховичі, Офіс громади
|18
|Брюховичі, Вокзал
|19
|Брюховичі, Пансіонат «Львів»
|20
|Брюховичі, Пляжна
|21
|Брюховичі, Курортна
|22
|Брюховичі, Вербова
|23
|Брюховичі, Січових Стрільців
|24
|Брюховичі, Під Осовою
Зупинки в напрямку вул. Зернова
|№
|Зупинка
|1
|С. Брюховичі (вул. Під Осовою)
|2
|С. Брюховичі (вул. Січових Стрільців)
|3
|На вимогу
|4
|Вул. Курортна
|5
|Вул. Пляжна
|6
|Пансіонат «Львів»
|7
|Вул. Незалежності України
|8
|Смт Брюховичі (вул. Смолиста)
|9
|Кладовище
|10
|Дитячий диспансер
|11
|Поліклініка УМВС
|12
|Замарстинів
|13
|Вул. Варшавська
|14
|Вул. Торф’яна
|15
|Шевченківська адміністрація
|16
|Вул. Хімічна
|17
|Пл. 700-річчя Львова
|18
|Вул. Зернова
Як користуватися маршруткою 22: практичні поради
Оплата — кондуктору в салоні, готівкою або карткою «Леокарт». Квиток варто компостувати одразу після посадки. Для точного часу прибуття зручно користуватися застосунками EasyWay, LAD чи Moovit.
На вулиці Зернова / проспекті Чорновола можна пересісти на тролейбус №33 (до центру) та автобуси №1А, №7, №31, №51. Від зупинки Брюховичі (Вокзал) є пересадка на приміську електричку напрямку Рава-Руська.
За відгуками пасажирів на eway.in.ua, середня оцінка маршруту становить лише 1.0 з 5 (на основі 25 відгуків) — це критично низький показник навіть порівняно з іншими проблемними напрямками Львова. Тому плануючи поїздку, особливо в пікові години (7:00-9:00 та 16:00-19:00), варто закладати значний запас часу і уважно стежити за реальним розташуванням автобуса, а не орієнтуватися лише на розклад.
Альтернативи маршрутці 22
Якщо маршрутка 22 не підходить, можна скористатися трамваєм №8 до Замарстинова з подальшою пересадкою, або замовити таксі чи Bolt — орієнтовно 150-200 грн, 20-30 хвилин.
Маршрут №22 залишається найдешевшим способом дістатися рекреаційної зони Брюхович, попри значні інтервали руху та численні скарги пасажирів на якість обслуговування.