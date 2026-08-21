111 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №111 з’єднує торговельний центр Ринок «Південний» з передмістям Дубляни, проходячи через Скнилівський парк, Залізничний та Шевченківський райони Львова. Це один із найдовших міських маршрутів — близько 19 км, а час у дорозі становить від 35 до 60 хвилин залежно від трафіку. Обслуговує лінію ТОВ «Львівське АТП-14631». Маршрут особливо зручний для тих, хто їздить до поліклінік №2 і №5, ТРЦ «Скриня», Привокзального ринку чи аграрного університету в Дублянах.

Основні характеристики маршруту

Кінцеві зупинки — Ринок «Південний» та с. Дубляни (Школа). Автобуси рухаються щодня без вихідних, з 06:00 до 21:50-22:00. У пікові години інтервал становить 12-17 хвилин, у решту дня — до 20 хвилин. Маршрут проходить по вулицях Виговського, Городоцькій, проспекту Чорновола, Варшавській та Гетьмана Мазепи. Більшість автобусів на лінії — низькопідлогові, зручні для пасажирів з дитячими візками.

Зупинки в напрямку с. Дубляни

№ Зупинка 1 Ринок «Південний» 2 Вул. Кульчицької 3 Вул. Любінська (Виговського) 4 Вул. Патона (Виговського) 5 Поліклініка №5 6 Мотозавод 7 Вул. Окружна 8 Вул. Народна 9 Вул. Кульпарківська 10 Вул. Смаль-Стоцького 11 Привокзальний ринок 12 Церква Святих Ольги та Єлизавети (пл. Кропивницького) 13 Цирк 14 Театр ім. Лесі Українки 15 Вул. Городоцька 16 ТЦ «Магнус» 17 Вул. Зернова 18 Пр. В’ячеслава Чорновола 19 Палац культури ім. Гната Хоткевича 20 Вул. Хімічна 21 Шевченківська адміністрація 22 Вул. Торф’яна (Парк 700-річчя Львова) 23 Вул. Варшавська 24 Вул. Гетьмана Мазепи 25 Вул. Пилипа Орлика 26 Поліклініка №2 27 Вул. Плугова 28 Вул. Грінченка 29 Вул. Чигиринська 30 Ринок «Галицьке перехрестя» 31 С. Малехів 32 На вимогу 33 На вимогу 34 На вимогу 35 С. Дубляни (Школа)

Зупинки в напрямку Ринку «Південний»

№ Зупинка 1 С. Дубляни 2 На вимогу 3 На вимогу 4 На вимогу 5 С. Малехів 6 Ринок «Галицьке перехрестя» 7 Вул. Чигиринська 8 Вул. Грінченка 9 Вул. Плугова 10 Поліклініка №2 11 Вул. Пилипа Орлика 12 Вул. Гетьмана Мазепи 13 Вул. Варшавська 14 Вул. Торф’яна 15 Шевченківська адміністрація 16 Вул. Хімічна 17 Пр. В’ячеслава Чорновола (пл. 700-річчя) 18 ТЦ «Магнус» 19 Церква Анни 20 Театр ім. Лесі Українки 21 Цирк 22 Пл. Кропивницького 23 Привокзальний ринок 24 ТРЦ «Скриня» (вул. Кульпарківська) 25 Вул. Народна 26 Вул. Окружна 27 Мотозавод 28 Поліклініка №5 29 Вул. Любінська 30 Вул. Кульчицької 31 Ринок «Південний»

Розклад руху

Рух починається о 06:00 з обох кінцевих зупинок, останній рейс — близько 21:50-22:00. У будні дні інтервал становить 12-17 хвилин, у вихідні — до 20 хвилин. Перші та останні рейси стабільні, а проміжний графік залежить від дня тижня та трафіку. Для точного часу прибуття варто користуватися застосунками з GPS-трекінгом, наприклад Moovit чи EasyWay.

Вартість проїзду та оплата

Проїзд коштує від 25 грн, оплата готівкою водієві або електронним квитком через Privat24 чи EasyPay. Окремих пільг на цьому маршруті не передбачено.

Поради для пасажирів

У пікові години — вранці (7:00-9:00) та ввечері (17:00-19:00) — інтервал руху може зростати через затори на Городоцькій чи проспекті Чорновола. Якщо потрібної маршрутки довго немає, варто перевірити альтернативні маршрути громадського транспорту в застосунку Moovit чи EasyWay. Більшість автобусів на лінії низькопідлогові, що зручно для пасажирів з дитячими візками.

Маршрут №111 економить чимало часу для щоденних поїздок між Ринком «Південний» і Дублянами — за умови стабільного трафіку дорога займає менше години. Якщо трапляються зміни в розкладі, актуальну інформацію варто перевіряти в перевізника чи в мобільному застосунку.