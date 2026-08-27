56 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №56 з’єднує північну частину Львова з містечком Дубляни, де розташований аграрний кампус Львівської політехніки. Маршрут стартує від вулиці Під Дубом (поруч із площею 700-річчя Львова), проходить через Голоско і Замарстинів, а далі прямує через села Малехів та Великі Грибовичі до Дублян. Обслуговує лінію ЛК «АТП №1», відстань становить 14,03 км, а вартість проїзду — 25 грн. Маршрут особливо важливий для студентів аграрного факультету, працівників промислових зон уздовж траси та жителів навколишніх сіл.

Основні характеристики маршруту

На відміну від маршрутів з коротким інтервалом, №56 працює за фіксованим розкладом: рейси відправляються приблизно кожні 1,5-2 години, а не з інтервалом у кілька хвилин. Перші рейси стартують о 07:40 з обох кінцевих зупинок, останні — близько 19:00-20:00. У пікові ранкові й вечірні години можливі затримки через затори на вулиці Чигиринській та в районі Голоско.

Зупинки в напрямку Дублян

№ Зупинка Час від старту 1 Вул. Під Дубом 0 хв 2 Пл. 700-річчя Львова 1 хв 3 Палац культури ім. Гната Хоткевича 3 хв 4 Вул. Хімічна 5 хв 5 Шевченківська райадміністрація 7 хв 6 Парк 700-річчя Львова 8 хв 7 Вул. Варшавська 9 хв 8 Голоско 11 хв 9 Вул. Гетьмана Мазепи 13 хв 10 Вул. Пилипа Орлика 15 хв 11 Лікарня швидкої допомоги (Реабілітаційний центр «Незламні») 17 хв 12 Вул. Плугова 19 хв 13 Вул. Грінченка 21 хв 14 Вул. Чигиринська 24 хв 15 Галицьке перехрестя (ринок) 26 хв 16 С. Малехів (вул. Жовківська) 28 хв 17 С. Малехів (вул. Кобилянської) 30 хв 18 С. Великі Грибовичі (вул. Польова) — 19 С. Великі Грибовичі (АЗС) 31 хв 20 С. Великі Грибовичі (вул. Садова) 31 хв 21 С. Великі Грибовичі (Шкільна) 32 хв 22 С. Великі Грибовичі (вул. Дублянська) 33 хв 23 С. Великі Грибовичі (Офіс громади) 34 хв 24 Дубляни (Бандери) — 25 Дубляни (Незалежності) — 26 Дубляни (Грушевського) — 27 Дубляни (Підкови) — 28 Дубляни (на вимогу) — 29 Дубляни, Центр 37 хв

Зупинки в напрямку вул. Під Дубом

№ Зупинка 1 Дубляни, Центр 2 Дубляни (на вимогу) 3 С. Великі Грибовичі (вул. Дублянська) 4 С. Великі Грибовичі (вул. Садова) 5 С. Великі Грибовичі (АЗС) 6 С. Великі Грибовичі (вул. Польова) 7 С. Малехів 8 С. Малехів (вул. Жовківська) 9 Галицьке перехрестя 10 Вул. Чигиринська 11 Вул. Грінченка 12 Вул. Плугова 13 Лікарня швидкої допомоги 14 Вул. Пилипа Орлика 15 Вул. Гетьмана Мазепи 16 Голоско 17 Вул. Варшавська 18 Парк 700-річчя Львова 19 Шевченківська райадміністрація 20 Вул. Хімічна 21 Палац культури ім. Гната Хоткевича 22 Пл. 700-річчя Львова 23 Вул. Під Дубом

Розклад руху

Робочі дні та субота (прибуття в Дубляни) Неділя та свята (прибуття в Дубляни) 07:40 08:00 09:30 10:00 11:00 12:00 13:40 14:30 15:20 16:30 17:00 18:30 19:00 —

З Дублян рейси відправляються на 30-40 хвилин раніше вказаного часу прибуття, щоб зберегти узгоджений графік руху в обидва боки. Оскільки маршрут працює за фіксованим розкладом, а не короткими інтервалами, актуальність часу варто перевіряти через мобільні застосунки перед виходом з дому.

Вартість проїзду та правила оплати

Проїзд коштує 25 грн для дорослих, оплата готівкою водієві або безконтактно карткою. Пільги для пенсіонерів, студентів та військових діють за наявності відповідних документів.

Поради для пасажирів

Оскільки рейси нечасті, спізнення на потрібний автобус означає очікування наступного через 1,5-2 години — виходьте на зупинку заздалегідь. У пікові ранкові й вечірні години на ключових зупинках, таких як Грінченка чи Галицьке перехрестя, автобуси часто переповнені через одночасний потік пасажирів з промислових зон і навчальних закладів. Для точного часу прибуття зручно користуватися застосунками з GPS-трекінгом. Пасажирам, що прямують до Дублян, з кінцевої зупинки до кампусу Політехніки — 5-10 хвилин пішки.

Маршрут №56 залишається практично незамінним способом дістатися з північних районів Львова до Дублян і навколишніх сіл без пересадок, попри рідкісні рейси та можливі затори біля Голоско.