144 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №144 з’єднує ТЦ «Магнус» у Львові з селом Ясниська в Яворівському районі, проходячи через Брюховичі та Бірки. Довжина маршруту становить 18,21 км, а поїздка в один бік займає 60-70 хвилин залежно від заторів на Городоцькій чи Брюховицькій. Обслуговує лінію ФОП Зейдан В.М. Це один із найпроблемніших приміських напрямків Львова: за відгуками пасажирів на eway.in.ua, середня оцінка маршруту становить лише 1.9 з 5 — причина в хронічному дефіциті транспорту (на лінії працює лише два автобуси), хаотичному графіку та відсутності робочого GPS-трекінгу.

Розклад руху та інтервал рейсів

Автобуси курсують щодня з 6:00 до 20:35. Інтервал у будні становить приблизно 56 хвилин, у вихідні збільшується до 1,5-2 годин. Через обмежену кількість машин графіка дотримуються не завжди — рейси іноді затримуються чи скасовуються без попередження.

День З ТЦ «Магнус» до Ясниської З Ясниської до Львова Пн-Пт 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:28 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:35 Субота 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:35 Неділя 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00

У пікові години (7:00-9:00, 17:00-19:00) автобуси часто переповнені, особливо студентами та робітниками з навколишніх сіл.

Зупинки в напрямку с. Ясниська

№ Зупинка 1 ТЦ «Магнус» 2 Церква святої Анни 3 Вул. Ярослава Мудрого 4 Вул. Єрошенка 5 Янівський цвинтар 6 Крупзавод (вул. Винниця) 7 Вул. Татарбунарська 8 Вул. Брюховицька 9 Фанерний завод 10 Кам’янка 11 Школа №94 12 Вул. Малковицька 13 Вул. Смолича 14 Вул. Дубровицька 15 Брюховичі (Пожарна частина) 16 Брюховичі (вул. Смолиста) 17 Брюховичі (ДОК) 18 Брюховичі (Школа-інтернат) 19 С. Бірки (вул. Богдана Хмельницького) 20 С. Бірки (вул. Петра Сагайдачного) 21 Буковина 22 С. Лісопотік 23 С. Ясниська

Зупинки у зворотному напрямку

№ Зупинка 1 С. Ясниська 2 На вимогу 3 С. Лісопотік 4 Буковина 5 С. Бірки (вул. Петра Сагайдачного) 6 С. Бірки (вул. Богдана Хмельницького) 7 Брюховичі (Школа-інтернат) 8 Брюховичі (ДОК) 9 Брюховичі (Вокзал) 10 Брюховичі (вул. Івасюка) 11 Брюховичі (вул. Смолиста) 12 Брюховичі (Пожарна частина) 13 Вул. Дубровицька 14 Вул. Смолича 15 Вул. Малковицька 16 Школа №94 17 Кам’янка 18 Фанерний завод 19 Вул. Брюховицька 20 Вул. Татарбунарська 21 Крупзавод (вул. Винниця) 22 Янівський цвинтар 23 Вул. Єрошенка 24 Вул. Ярослава Мудрого 25 Захисників України 26 Церква святої Анни 27 Вул. Северина Наливайка 28 ТЦ «Магнус»

Вартість проїзду та як оплачувати

Проїзд коштує 25-35 грн залежно від відстані — до Брюхович дешевше. Оплата тільки готівкою водію, варто мати дрібні купюри, оскільки решту з великих купюр можуть не дати. Безконтактні картки чи застосунки для оплати на цьому маршруті не працюють.

Особливості маршруту та поради пасажирам

Найбільші затори — на Городоцькій (додає до поїздки близько 15 хвилин) та на Брюховицькій після ремонтних робіт. Про зупинки «на вимогу» варто сигналізувати водію заздалегідь, за 100 метрів, інакше автобус може проїхати повз. Автобуси на лінії старі, але обладнані радіо — з великими сумками краще уникати пікових годин.

Поруч із зупинками є цікаві орієнтири: ТЦ «Магнус» — зона для шопінгу, Янівський цвинтар — меморіальні поховання, а в Брюховичах неподалік розташована обсерваторія ЛНУ ім. Івана Франка.

За відгуками пасажирів на eway.in.ua, маршрут має один із найнижчих рейтингів серед приміських напрямків Львова — 1.9 з 5.