Львівщина запровадила правовий захист для 81 га лісів Перемишлянщини

Пустомитівська окружна прокуратура домоглася поновлення розгляду питання про збереження лісових ресурсів Перемишлянської громади. На черговій сесії міськради депутати віднесли майже 81 га земель сільськогосподарського призначення до категорії самозалісених.

У країні діє державна ініціатива зі збереження та відтворення лісів. Вона передбачає виявлення і захист ділянок, що природним шляхом вкрилися лісом. Якщо така ділянка займає понад 0,5 га, її можуть визнати самозалісеною. Набуття цього статусу дає право зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі як землі лісогосподарського призначення. Це унеможливлює їхнє використання під інші потреби й гарантує охорону.

У Перемишлянській громаді профільне управління лісового та мисливського господарства за результатами обстежень виявило масиви, що підпадають під критерії самозалісення. Після обстежень лісники подали до міської ради клопотання про надання відповідного правового статусу цим ділянкам. Однак орган місцевого самоврядування тривалий час не виносив питання на розгляд сесії, всупереч установленій процедурі.





Щоби захистити інтереси держави та не допустити втрати лісових насаджень, прокуратура втрутилася в ситуацію. Окружний адміністративний суд визнав бездіяльність міської ради протиправною. Суд зобов’язав раду розглянути подання лісників під час сесії. Апеляційний суд залишив це рішення без змін.

На виконання судових рішень наприкінці серпня депутати ухвалили рішення щодо дев’яти земельних ділянок. У результаті майже 81 га отримали статус самозалісених. Тепер ці ділянки мають юридичний захист і належний режим охорони.

За інформацією Львівської обласної прокуратури.



