51 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №51 у Львові: ТЦ «Вікторія Гарденс» — Галицьке перехрестя
№51 з’єднує ТЦ «Вікторія Гарденс» на Науковій з Галицьким перехрестям. Шлях — аквапарк, «Океан», «Південний», «Скриня», цирк, пр. Чорновола, парк 700-річчя і Чигиринська.
Обслуговує ТзОВ «Успіх БМ». Довжина близько 17–18 км. Час у дорозі 55–75 хвилин. З «Вікторія Гарденс» також ходить №45; на Галицьке — №41 і №53.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|ТЦ «Вікторія Гарденс» (Львів) — Галицьке перехрестя (Львів)
|Перевізник
|ТзОВ «Успіх БМ»
|Відстань / час
|17–18 км, 55–75 хв
|Зупинок
|близько 38 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 25–30 грн
Карта маршруту №51
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, Львів
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|≈05:50–21:30
|10–20 хв
|Вихідні
|щодня, рідше ввечері
|15–20 хв
На Кульпарківській і Замарстинівській графік зсувається. Інтервал 10 хв у пік не завжди тримається.
Зупинки: «Вікторія Гарденс» → Галицьке перехрестя
|№
|Зупинка
|1
|«Вікторія Гарденс» / аквапарк / «Океан» / «Південний»
|2
|«Скриня» / цирк / пр. Чорновола / парк 700-річчя
|3
|Галицьке перехрестя
Зупинки: Галицьке перехрестя → «Вікторія Гарденс»
|№
|Зупинка
|1
|Галицьке перехрестя / Чигиринська / «Магнус» / «Скриня»
|2
|«Південний» / аквапарк / «Вікторія Гарденс»
Поради пасажирам
- На Науковій також ходить №45.
- На Галицькому зручна пересадка на №41 і №53.
- На «Скрині» — на №10 і №34.
- Оплата за міським тарифом.
- Перед виходом дивіться борт у EasyWay / Moovit.
Маршрут №51 залишається рейсом із «Вікторія Гарденс» через «Південний» і «Скриню» до Галицького перехрестя.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.