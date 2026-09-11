51 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №51 у Львові: ТЦ «Вікторія Гарденс» — Галицьке перехрестя

№51 з’єднує ТЦ «Вікторія Гарденс» на Науковій з Галицьким перехрестям. Шлях — аквапарк, «Океан», «Південний», «Скриня», цирк, пр. Чорновола, парк 700-річчя і Чигиринська.

Обслуговує ТзОВ «Успіх БМ». Довжина близько 17–18 км. Час у дорозі 55–75 хвилин. З «Вікторія Гарденс» також ходить №45; на Галицьке — №41 і №53.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти ТЦ «Вікторія Гарденс» (Львів) — Галицьке перехрестя (Львів) Перевізник ТзОВ «Успіх БМ» Відстань / час 17–18 км, 55–75 хв Зупинок близько 38 у кожен бік Оплата міський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №51

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, Львів

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні ≈05:50–21:30 10–20 хв Вихідні щодня, рідше ввечері 15–20 хв

На Кульпарківській і Замарстинівській графік зсувається. Інтервал 10 хв у пік не завжди тримається.

Зупинки: «Вікторія Гарденс» → Галицьке перехрестя

№ Зупинка 1 «Вікторія Гарденс» / аквапарк / «Океан» / «Південний» 2 «Скриня» / цирк / пр. Чорновола / парк 700-річчя 3 Галицьке перехрестя

Зупинки: Галицьке перехрестя → «Вікторія Гарденс»

№ Зупинка 1 Галицьке перехрестя / Чигиринська / «Магнус» / «Скриня» 2 «Південний» / аквапарк / «Вікторія Гарденс»

Поради пасажирам

На Науковій також ходить №45.

На Галицькому зручна пересадка на №41 і №53.

На «Скрині» — на №10 і №34.

Оплата за міським тарифом.

Перед виходом дивіться борт у EasyWay / Moovit.

Маршрут №51 залишається рейсом із «Вікторія Гарденс» через «Південний» і «Скриню» до Галицького перехрестя.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.