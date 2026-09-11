51 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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51 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Маршрутка №51 у Львові: ТЦ «Вікторія Гарденс» — Галицьке перехрестя

№51 з’єднує ТЦ «Вікторія Гарденс» на Науковій з Галицьким перехрестям. Шлях — аквапарк, «Океан», «Південний», «Скриня», цирк, пр. Чорновола, парк 700-річчя і Чигиринська.

Обслуговує ТзОВ «Успіх БМ». Довжина близько 17–18 км. Час у дорозі 55–75 хвилин. З «Вікторія Гарденс» також ходить №45; на Галицьке — №41 і №53.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиТЦ «Вікторія Гарденс» (Львів) — Галицьке перехрестя (Львів)
ПеревізникТзОВ «Успіх БМ»
Відстань / час17–18 км, 55–75 хв
Зупинокблизько 38 у кожен бік
Оплатаміський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №51

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, Львів

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні≈05:50–21:3010–20 хв
Вихідніщодня, рідше ввечері15–20 хв

На Кульпарківській і Замарстинівській графік зсувається. Інтервал 10 хв у пік не завжди тримається.

Зупинки: «Вікторія Гарденс» → Галицьке перехрестя

Зупинка
1«Вікторія Гарденс» / аквапарк / «Океан» / «Південний»
2«Скриня» / цирк / пр. Чорновола / парк 700-річчя
3Галицьке перехрестя

Зупинки: Галицьке перехрестя → «Вікторія Гарденс»

Зупинка
1Галицьке перехрестя / Чигиринська / «Магнус» / «Скриня»
2«Південний» / аквапарк / «Вікторія Гарденс»

Поради пасажирам

  • На Науковій також ходить №45.
  • На Галицькому зручна пересадка на №41 і №53.
  • На «Скрині» — на №10 і №34.
  • Оплата за міським тарифом.
  • Перед виходом дивіться борт у EasyWay / Moovit.

Маршрут №51 залишається рейсом із «Вікторія Гарденс» через «Південний» і «Скриню» до Галицького перехрестя.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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