19 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №19 у Львові: вул. Щурата — вул. Антонича
№19 з’єднує Щурата / Збоїща з Сиховом (Антонича). Шлях — АС-2, радіоринок, Знесіння, АС-6, Пасічна, Майорівка, «Шувар» / Санта Барбара. Це не рейс через центр.
Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 21,5 км, 30 грн. Час у дорозі 50–70 хвилин. На Сихові також ходять №41 і №53.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|вул. Щурата (Львів) — вул. Антонича (Львів)
|Перевізник
|ЛК «АТП №1»
|Відстань / час
|21,5 км, 50–70 хв
|Зупинок
|близько 43 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 25–30 грн
Карта маршруту №19
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 19
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|06:30–21:20
|≈20–30 хв
|Вихідні
|перевіряйте в додатку
|рідше, ніж у будні
EasyWay показує середній інтервал близько 29 хв. На Пасічній графік зсувається.
Зупинки: Щурата → Антонича
|№
|Зупинка
|1
|Щурата / АС-2 / Знесіння / АС-6
|2
|Пасічна / Майорівка / Санта Барбара
|3
|вул. Антонича
Зупинки: Антонича → Щурата
|№
|Зупинка
|1
|вул. Антонича / Санта Барбара / Пасічна / АС-6
|2
|АС-2 / вул. Щурата
Поради пасажирам
- Маршрут уникає центру: іде Знесінням і Пасічною.
- На АС-2 зручна пересадка на приміські рейси.
- На Сихові — на №41 і №53.
- Оплата за міським тарифом.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/176).
Маршрут №19 залишається рейсом зі Щурата через Знесіння і Пасічну до Антонича.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.