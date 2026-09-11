19 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №19 у Львові: вул. Щурата — вул. Антонича

№19 з’єднує Щурата / Збоїща з Сиховом (Антонича). Шлях — АС-2, радіоринок, Знесіння, АС-6, Пасічна, Майорівка, «Шувар» / Санта Барбара. Це не рейс через центр.

Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 21,5 км, 30 грн. Час у дорозі 50–70 хвилин. На Сихові також ходять №41 і №53.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти вул. Щурата (Львів) — вул. Антонича (Львів) Перевізник ЛК «АТП №1» Відстань / час 21,5 км, 50–70 хв Зупинок близько 43 у кожен бік Оплата міський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №19

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 19

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні 06:30–21:20 ≈20–30 хв Вихідні перевіряйте в додатку рідше, ніж у будні

EasyWay показує середній інтервал близько 29 хв. На Пасічній графік зсувається.

Зупинки: Щурата → Антонича

№ Зупинка 1 Щурата / АС-2 / Знесіння / АС-6 2 Пасічна / Майорівка / Санта Барбара 3 вул. Антонича

Зупинки: Антонича → Щурата

№ Зупинка 1 вул. Антонича / Санта Барбара / Пасічна / АС-6 2 АС-2 / вул. Щурата

Поради пасажирам

Маршрут уникає центру: іде Знесінням і Пасічною.

На АС-2 зручна пересадка на приміські рейси.

На Сихові — на №41 і №53.

Оплата за міським тарифом.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/176).

Маршрут №19 залишається рейсом зі Щурата через Знесіння і Пасічну до Антонича.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.