40 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №40 у Львові: ТРЦ «King Cross Leopolis» — Винники (вул. Лисика)

№40 з’єднує King Cross з Винниками (вул. Лисика). Шлях — автовокзал, «Шувар», Пасічна / Вашингтона, Лисиничі і госпіталь у Винниках.

Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 22,7 км, 30 грн. Час у дорозі 50–70 хвилин. До Винників також ходять №5А і №29.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти ТРЦ «King Cross Leopolis» (Львів) — Винники, вул. Лисика (Львівський район) Перевізник ЛК «АТП №1» Відстань / час 22,7 км, 50–70 хв Зупинок близько 44 у кожен бік Оплата міський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №40

Винники — Львівський район. GPS: EasyWay, 40

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні 06:28–22:40 ≈17 хв Вихідні 06:28–22:45 ≈18 хв

На Стрийській і Глинянському тракті графік зсувається. Інтервал 10 хв у пік не завжди тримається.

Зупинки: King Cross → Винники, Лисика

№ Зупинка 1 King Cross / автовокзал / «Шувар» / Вашингтона 2 Лисиничі / Винники, госпіталь 3 Винники, вул. Лисика

Зупинки: Винники, Лисика → King Cross

№ Зупинка 1 Винники, вул. Лисика / Лисиничі / «Шувар» 2 автовокзал / King Cross

Поради пасажирам

На Глинянському тракті закладайте час.

До центру Винників також №5А і №29.

На «Шуварі» зручна пересадка на №13 і №16.

Оплата за міським тарифом.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/165).

Маршрут №40 залишається рейсом із King Cross через Сихів і Лисиничі до Винників.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.