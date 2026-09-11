40 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №40 у Львові: ТРЦ «King Cross Leopolis» — Винники (вул. Лисика)
№40 з’єднує King Cross з Винниками (вул. Лисика). Шлях — автовокзал, «Шувар», Пасічна / Вашингтона, Лисиничі і госпіталь у Винниках.
Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 22,7 км, 30 грн. Час у дорозі 50–70 хвилин. До Винників також ходять №5А і №29.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|ТРЦ «King Cross Leopolis» (Львів) — Винники, вул. Лисика (Львівський район)
|Перевізник
|ЛК «АТП №1»
|Відстань / час
|22,7 км, 50–70 хв
|Зупинок
|близько 44 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 25–30 грн
Карта маршруту №40
Винники — Львівський район. GPS: EasyWay, 40
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|06:28–22:40
|≈17 хв
|Вихідні
|06:28–22:45
|≈18 хв
На Стрийській і Глинянському тракті графік зсувається. Інтервал 10 хв у пік не завжди тримається.
Зупинки: King Cross → Винники, Лисика
|№
|Зупинка
|1
|King Cross / автовокзал / «Шувар» / Вашингтона
|2
|Лисиничі / Винники, госпіталь
|3
|Винники, вул. Лисика
Зупинки: Винники, Лисика → King Cross
|№
|Зупинка
|1
|Винники, вул. Лисика / Лисиничі / «Шувар»
|2
|автовокзал / King Cross
Поради пасажирам
- На Глинянському тракті закладайте час.
- До центру Винників також №5А і №29.
- На «Шуварі» зручна пересадка на №13 і №16.
- Оплата за міським тарифом.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/165).
Маршрут №40 залишається рейсом із King Cross через Сихів і Лисиничі до Винників.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.