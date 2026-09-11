40 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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40 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №40 у Львові: ТРЦ «King Cross Leopolis» — Винники (вул. Лисика)

№40 з’єднує King Cross з Винниками (вул. Лисика). Шлях — автовокзал, «Шувар», Пасічна / Вашингтона, Лисиничі і госпіталь у Винниках.

Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 22,7 км, 30 грн. Час у дорозі 50–70 хвилин. До Винників також ходять №5А і №29.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиТРЦ «King Cross Leopolis» (Львів) — Винники, вул. Лисика (Львівський район)
ПеревізникЛК «АТП №1»
Відстань / час22,7 км, 50–70 хв
Зупинокблизько 44 у кожен бік
Оплатаміський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №40

Винники — Львівський район. GPS: EasyWay, 40

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні06:28–22:40≈17 хв
Вихідні06:28–22:45≈18 хв

На Стрийській і Глинянському тракті графік зсувається. Інтервал 10 хв у пік не завжди тримається.

Зупинки: King Cross → Винники, Лисика

Зупинка
1King Cross / автовокзал / «Шувар» / Вашингтона
2Лисиничі / Винники, госпіталь
3Винники, вул. Лисика

Зупинки: Винники, Лисика → King Cross

Зупинка
1Винники, вул. Лисика / Лисиничі / «Шувар»
2автовокзал / King Cross

Поради пасажирам

  • На Глинянському тракті закладайте час.
  • До центру Винників також №5А і №29.
  • На «Шуварі» зручна пересадка на №13 і №16.
  • Оплата за міським тарифом.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/165).

Маршрут №40 залишається рейсом із King Cross через Сихів і Лисиничі до Винників.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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