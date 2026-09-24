На Львівщині затримали постачальника наркотиків до колонії, який кидав їх через паркан рогаткою

У Львівській області судитимуть 32-річного мешканця Дрогобицького району за незаконний збут наркотиків на територію виправної установи в Дрогобичі.

Чоловік придбав наркотик – бупренорфін, розфасував його на порції і передавав ув’язненим. Пакунки він кидав через огорожу колонії, використовуючи рогатку, інформує поліція Львівщини.

«Правоохоронці задокументували декілька випадків протиправної діяльності підозрюваного», – йдеться в повідомленні поліції.

Відомо, що раніше цей чоловік вже привертав увагу правоохоронців через кримінальні правопорушення, зокрема за крадіжки. Слідство завершило досудове розслідування за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт уже направлено до суду.

У разі визнання винним йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.