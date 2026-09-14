4 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал

Трамвай №4 у Львові: Залізничний вокзал — вул. Вернадського

№4 з’єднує головний вокзал із Сиховом (Вернадського / Санта-Барбара). Шлях — Бандери, парк культури, Стрийський парк, стадіон «Україна», «Шувар» і Центр Довженка. На Сихові частина колії — виділена смуга.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Від вокзалу до Сихова довше, ніж трамвай №8 (Соборна — Вернадського). Час у дорозі 35–50 хвилин.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Залізничний вокзал (Львів) — вул. Вернадського (Львів) Перевізник ЛКП «Львівелектротранс» Відстань / час орієнтовно 10–12 км, 35–50 хв Зупинок близько 20–22 у кожен бік Оплата міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №4

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, Львів

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні ≈06:15–22:30 8–12 хв Вихідні щодня 10–15 хв

На Сихові графік стабільніший, ніж у центрі.

Зупинки: вокзал → Вернадського

№ Зупинка 1 Залізничний вокзал / Бандери / парк культури / Стрийський парк 2 «Шувар» / Центр Довженка / Санта-Барбара 3 вул. Вернадського

Зупинки: Вернадського → вокзал

№ Зупинка 1 вул. Вернадського / «Шувар» / парк культури 2 Залізничний вокзал

Поради пасажирам

№8 іде з Соборної на Сихів коротше; №4 — з вокзалу.

На «Шуварі» зручна пересадка на автобуси Сихова.

ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.

Валідуйте квиток одразу після посадки.

Перед виходом дивіться борт у EasyWay / Moovit.

Трамвай №4 залишається рейсом з вокзалу через центр на Сихів.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.