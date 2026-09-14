Трамвай №4 у Львові: Залізничний вокзал — вул. Вернадського
№4 з’єднує головний вокзал із Сиховом (Вернадського / Санта-Барбара). Шлях — Бандери, парк культури, Стрийський парк, стадіон «Україна», «Шувар» і Центр Довженка. На Сихові частина колії — виділена смуга.
Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Від вокзалу до Сихова довше, ніж трамвай №8 (Соборна — Вернадського). Час у дорозі 35–50 хвилин.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Залізничний вокзал (Львів) — вул. Вернадського (Львів)
|Перевізник
|ЛКП «Львівелектротранс»
|Відстань / час
|орієнтовно 10–12 км, 35–50 хв
|Зупинок
|близько 20–22 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка
Карта маршруту №4
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, Львів
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|≈06:15–22:30
|8–12 хв
|Вихідні
|щодня
|10–15 хв
На Сихові графік стабільніший, ніж у центрі.
Зупинки: вокзал → Вернадського
|№
|Зупинка
|1
|Залізничний вокзал / Бандери / парк культури / Стрийський парк
|2
|«Шувар» / Центр Довженка / Санта-Барбара
|3
|вул. Вернадського
Зупинки: Вернадського → вокзал
|№
|Зупинка
|1
|вул. Вернадського / «Шувар» / парк культури
|2
|Залізничний вокзал
Поради пасажирам
- №8 іде з Соборної на Сихів коротше; №4 — з вокзалу.
- На «Шуварі» зручна пересадка на автобуси Сихова.
- ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
- Валідуйте квиток одразу після посадки.
- Перед виходом дивіться борт у EasyWay / Moovit.
Трамвай №4 залишається рейсом з вокзалу через центр на Сихів.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.
7 коментарів до “4 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал”
класно, що трамвай №4 так добре з’єднує Сихів з центром і вокзалом. для всіх, хто користується ним щодня, це велика зручність. особливо в години пік, коли затори неминучі. і з новими низькопідлоговими вагонами ще й комфортніше їздити. варто спробувати безготівкову оплату, так швидше виходить! 🙌
зручно, що трамвай №4 прямує з залізничного вокзалу прямо до Сихова і до того ж без заторів! 😄 особливо для тих, хто пускається в подорожі чи просто на роботу. і 8-12 хвилин інтервал — це супер. скористаємось безготівковою оплатою, щоб не платити більше. надійно і комфортно, та й ціна приємна. класний варіант для поїздок по місту!
вау, трамвай №4 реально крутий! з вокзалу до Сихова без заторів, та ще й зручні літаючі вагони, як в космос 😂 тут і до роботи, і до історичних місць майже без проблем доберешся. інтервал 8-12 хвилин! просто мрія, а не транспорт!
а на якій зупинці можна пересідати на маршрут №4 з електричок, коли прибуваєш на приміський вокзал? яка там найближча зупинка? і чи не забувають закривати на вулиці Стуса, коли трамвайіз звикається з заторами на інших вулицях?
вау, трамвай №4 прям супер! з Сихова до центру і назад без заторів, ще й на сучасних вагонах. класний варіант для тих, хто на роботу чи по справах їздить. і інтервал 8-12 хвилин — це реально приємно, навіть у годину пік не доведеться довго чекати. трамвай — це круто! 😍
мені цікаво, як у нас у місті завжди з’являються нові трамвайні маршрути, але жоден не має такого зручного з’єднання, як 4-ка. завжди їздила на 1-му до центру, а з появою 4-го вже декілька разів на Сихів заїжджала. дійсно, комфортні вагони, та й графік класний. у порівнянні з автобусами — це небо і земля, особливо в години пік!👍
класно, що на трамваї №4 можна швидко дістатися з Сихова до центру, раніше часто часу втрачаєш у заторах, а тепер просто сів у комфортний вагон і поїхав 😉 зупинка на вокзалі дуже зручна, бо якраз приїжджаю електричкою. та й інтервал 8-12 хвилин — це реальний плюс для ранкових поїздок на роботу!