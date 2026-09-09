49а маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №49А у Львові: Залізничний вокзал — м/н Рясне-2
№49А з’єднує Залізничний вокзал (пл. Двірцева) з мікрорайоном Рясне-2. Маршрут іде через Приміський вокзал, Привокзальний ринок, ТРЦ «Скриня», Кульпарківську, Левандівку (Сяйво, Широка, АС-4) і Рясне-1.
Обслуговує лінію ЛК «АТП №1». Близько 12 км, 40–50 хвилин. Це окремий від 6А рейс: 6А йде в центр на площу Галицьку, 49А — саме на вокзал.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Залізничний вокзал (Львів) — м/н Рясне-2 (Львів)
|Перевізник
|ЛК «АТП №1»
|Відстань / час
|≈12 км, 40–50 хв
|Оплата
|міський тариф АТП №1, орієнтовно 25 грн (готівка / ЛеоКарт / NFC)
Карта маршруту №49А
Кінцева — Рясне-2 у Львові. GPS: EasyWay. Розклад звіряйте на зупинці та в застосунку.
Розклад з м/н Рясне-2
Джерело: lviv.rozklad.in.ua, маршрут 49А. Діє з 22.08.2026. Можливе відхилення 2–4 хв. З вокзалу рейси зміщені на час обороту (~35–45 хв).
|Година
|Робочі дні (хвилини)
|6
|10, 34, 58
|7
|22, 46
|8
|10, 34, 58
|9
|22, 46
|10
|10, 34, 58
|11
|22, 46
|12
|34
|13
|00, 48
|14
|12, 36
|15
|00, 24, 48
|16
|12, 36
|17
|00, 24, 47
|18
|15, 37
|19
|00, 30
|20
|00, 30
|21
|00
|Година
|Вихідні (хвилини)
|6
|30
|7
|00, 30
|8
|00, 30
|9
|00, 30
|10
|00, 30
|11
|00
|12
|00, 30
|13
|30
|14
|00, 30
|15
|00, 30
|16
|00, 30
|17
|00, 30
|18
|00, 30
|19
|00, 30
|20
|00, 30
Хвилина 00 на rozklad.in.ua = низькопідлоговий борт.
Зупинки №49А
|№
|Вокзал → Рясне-2
|Рясне-2 → Вокзал
|1
|Залізничний вокзал / Приміський вокзал
|м/н Рясне-2 / Величковського
|2
|Привокзальний ринок / «Скриня»
|Сотника Панаса / Стельмаха / Рясне-1
|3
|Кульпарківська / Народна / Сяйво
|Лушпинського / Порічкова / Біберовича
|4
|Широка / Ливарна / Естонська / АС-4
|Чикаленка / Брюховицька / АС-4
|5
|Ковча / Брюховицька / Рясне-1
|Сяйво / Кульпарківська / «Скриня»
|6
|м/н Рясне-2
|Залізничний вокзал
Поради пасажирам
- У пікові години (07:00–09:00 та 16:00–18:00) закладайте час через Кульпарківську.
- З вокзалу зручно після прибуття поїзда; дивіться живий борт, а не лише табло.
- Якщо треба в центр, а не на вокзал — дивіться №6А.
- На АТП №1 зазвичай працює ЛеоКарт; готівку майте про запас.
- Перед виходом перевірте EasyWay або lviv.rozklad.in.ua.
Маршрут №49А залишається прямим способом дістатися з Рясного до Залізничного вокзалу без заїзду на площу Галицьку.
Оновлено: вересень 2026. Джерела: ЛМР (запуск 49А), ЛК «АТП №1», EasyWay.