49а маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №49А у Львові: Залізничний вокзал — м/н Рясне-2

№49А з’єднує Залізничний вокзал (пл. Двірцева) з мікрорайоном Рясне-2. Маршрут іде через Приміський вокзал, Привокзальний ринок, ТРЦ «Скриня», Кульпарківську, Левандівку (Сяйво, Широка, АС-4) і Рясне-1.

Обслуговує лінію ЛК «АТП №1». Близько 12 км, 40–50 хвилин. Це окремий від 6А рейс: 6А йде в центр на площу Галицьку, 49А — саме на вокзал.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Залізничний вокзал (Львів) — м/н Рясне-2 (Львів) Перевізник ЛК «АТП №1» Відстань / час ≈12 км, 40–50 хв Оплата міський тариф АТП №1, орієнтовно 25 грн (готівка / ЛеоКарт / NFC)

Карта маршруту №49А

Кінцева — Рясне-2 у Львові. GPS: EasyWay. Розклад звіряйте на зупинці та в застосунку.

Розклад з м/н Рясне-2

Джерело: lviv.rozklad.in.ua, маршрут 49А. Діє з 22.08.2026. Можливе відхилення 2–4 хв. З вокзалу рейси зміщені на час обороту (~35–45 хв).

Година Робочі дні (хвилини) 6 10, 34, 58 7 22, 46 8 10, 34, 58 9 22, 46 10 10, 34, 58 11 22, 46 12 34 13 00, 48 14 12, 36 15 00, 24, 48 16 12, 36 17 00, 24, 47 18 15, 37 19 00, 30 20 00, 30 21 00

Година Вихідні (хвилини) 6 30 7 00, 30 8 00, 30 9 00, 30 10 00, 30 11 00 12 00, 30 13 30 14 00, 30 15 00, 30 16 00, 30 17 00, 30 18 00, 30 19 00, 30 20 00, 30

Хвилина 00 на rozklad.in.ua = низькопідлоговий борт.

Зупинки №49А

№ Вокзал → Рясне-2 Рясне-2 → Вокзал 1 Залізничний вокзал / Приміський вокзал м/н Рясне-2 / Величковського 2 Привокзальний ринок / «Скриня» Сотника Панаса / Стельмаха / Рясне-1 3 Кульпарківська / Народна / Сяйво Лушпинського / Порічкова / Біберовича 4 Широка / Ливарна / Естонська / АС-4 Чикаленка / Брюховицька / АС-4 5 Ковча / Брюховицька / Рясне-1 Сяйво / Кульпарківська / «Скриня» 6 м/н Рясне-2 Залізничний вокзал

Поради пасажирам

У пікові години (07:00–09:00 та 16:00–18:00) закладайте час через Кульпарківську.

З вокзалу зручно після прибуття поїзда; дивіться живий борт, а не лише табло.

Якщо треба в центр, а не на вокзал — дивіться №6А.

На АТП №1 зазвичай працює ЛеоКарт; готівку майте про запас.

Перед виходом перевірте EasyWay або lviv.rozklad.in.ua.

Маршрут №49А залишається прямим способом дістатися з Рясного до Залізничного вокзалу без заїзду на площу Галицьку.

Оновлено: вересень 2026. Джерела: ЛМР (запуск 49А), ЛК «АТП №1», EasyWay.