49а маршрутка (автобус) Львів
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49а маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №49А у Львові: Залізничний вокзал — м/н Рясне-2

№49А з’єднує Залізничний вокзал (пл. Двірцева) з мікрорайоном Рясне-2. Маршрут іде через Приміський вокзал, Привокзальний ринок, ТРЦ «Скриня», Кульпарківську, Левандівку (Сяйво, Широка, АС-4) і Рясне-1.

Обслуговує лінію ЛК «АТП №1». Близько 12 км, 40–50 хвилин. Це окремий від 6А рейс: 6А йде в центр на площу Галицьку, 49А — саме на вокзал.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиЗалізничний вокзал (Львів) — м/н Рясне-2 (Львів)
ПеревізникЛК «АТП №1»
Відстань / час≈12 км, 40–50 хв
Оплатаміський тариф АТП №1, орієнтовно 25 грн (готівка / ЛеоКарт / NFC)

Карта маршруту №49А

Кінцева — Рясне-2 у Львові. GPS: EasyWay. Розклад звіряйте на зупинці та в застосунку.

Розклад з м/н Рясне-2

Джерело: lviv.rozklad.in.ua, маршрут 49А. Діє з 22.08.2026. Можливе відхилення 2–4 хв. З вокзалу рейси зміщені на час обороту (~35–45 хв).

ГодинаРобочі дні (хвилини)
610, 34, 58
722, 46
810, 34, 58
922, 46
1010, 34, 58
1122, 46
1234
1300, 48
1412, 36
1500, 24, 48
1612, 36
1700, 24, 47
1815, 37
1900, 30
2000, 30
2100
ГодинаВихідні (хвилини)
630
700, 30
800, 30
900, 30
1000, 30
1100
1200, 30
1330
1400, 30
1500, 30
1600, 30
1700, 30
1800, 30
1900, 30
2000, 30

Хвилина 00 на rozklad.in.ua = низькопідлоговий борт.

Зупинки №49А

Вокзал → Рясне-2Рясне-2 → Вокзал
1Залізничний вокзал / Приміський вокзалм/н Рясне-2 / Величковського
2Привокзальний ринок / «Скриня»Сотника Панаса / Стельмаха / Рясне-1
3Кульпарківська / Народна / СяйвоЛушпинського / Порічкова / Біберовича
4Широка / Ливарна / Естонська / АС-4Чикаленка / Брюховицька / АС-4
5Ковча / Брюховицька / Рясне-1Сяйво / Кульпарківська / «Скриня»
6м/н Рясне-2Залізничний вокзал

Поради пасажирам

  • У пікові години (07:00–09:00 та 16:00–18:00) закладайте час через Кульпарківську.
  • З вокзалу зручно після прибуття поїзда; дивіться живий борт, а не лише табло.
  • Якщо треба в центр, а не на вокзал — дивіться №6А.
  • На АТП №1 зазвичай працює ЛеоКарт; готівку майте про запас.
  • Перед виходом перевірте EasyWay або lviv.rozklad.in.ua.

Маршрут №49А залишається прямим способом дістатися з Рясного до Залізничного вокзалу без заїзду на площу Галицьку.

Оновлено: вересень 2026. Джерела: ЛМР (запуск 49А), ЛК «АТП №1», EasyWay.

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