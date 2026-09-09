133 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Приміський автобус №133 у Львові: вул. Степана Бандери — с. Ков’ярі

№133 з’єднує вул. Степана Бандери зі селом Ков’ярі (Львівський район) через Кульпарків, Скнилівок, Наукову, Автовокзал, ТРЦ «King Cross Leopolis» і Солонку. Далі від Солонки на Пустомити зі Сихова йде №116.

Обслуговує лінію ТОВ «Успіх БМ». Близько 15 км, 35–50 хвилин залежно від Стрийської.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти вул. Степана Бандери (Львів) — с. Ков’ярі (Львівський район) Перевізник ТОВ «Успіх БМ» Відстань / час ≈15 км, 35–50 хв Оплата готівка водію, орієнтовно 25–35 грн

Карта маршруту №133

Кінцева — Ков’ярі біля Солонки, Львівський район. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 133.

Розклад (орієнтир)

День З с. Ков’ярі З вул. Бандери Будні 06:40, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:15 07:20, 09:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 20:50 Субота 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 07:40, 10:40, 13:40, 16:40, 19:40 Неділя 08:00, 11:00, 14:00, 17:00 08:40, 11:40, 14:40, 17:40

У таблицях Moovit крок ~35 хв у вікні 06:40–20:05. На Стрийській рейси зсуваються.

Зупинки №133

№ Ков’ярі → Бандери Бандери → Ков’ярі 1 с. Ков’ярі / Солонка вул. Бандери / пл. Берестейської Унії 2 King Cross / Іподром / Автовокзал Кульпарків / Скнилівок / «Океан» 3 Наукова / Володимира Великого Наукова / Автовокзал / King Cross 4 Кульпарків / Антоновича Солонка (на вимогу) 5 вул. Степана Бандери с. Ков’ярі

Поради пасажирам

У Солонці й Ков’ярях зупинки «на вимогу».

У пік на Стрийській закладайте 10–15 хвилин.

Далі в Пустомити зі Сихова — №116.

Оплата готівкою; картку не гарантуйте.

Перед виходом перевірте борт у EasyWay або Moovit.

Маршрут №133 залишається прямим рейсом з Бандери в Ков’ярі через King Cross і Солонку.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.