133 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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133 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Приміський автобус №133 у Львові: вул. Степана Бандери — с. Ков’ярі

№133 з’єднує вул. Степана Бандери зі селом Ков’ярі (Львівський район) через Кульпарків, Скнилівок, Наукову, Автовокзал, ТРЦ «King Cross Leopolis» і Солонку. Далі від Солонки на Пустомити зі Сихова йде №116.

Обслуговує лінію ТОВ «Успіх БМ». Близько 15 км, 35–50 хвилин залежно від Стрийської.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктивул. Степана Бандери (Львів) — с. Ков’ярі (Львівський район)
ПеревізникТОВ «Успіх БМ»
Відстань / час≈15 км, 35–50 хв
Оплатаготівка водію, орієнтовно 25–35 грн

Карта маршруту №133

Кінцева — Ков’ярі біля Солонки, Львівський район. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 133.

Розклад (орієнтир)

ДеньЗ с. Ков’яріЗ вул. Бандери
Будні06:40, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:1507:20, 09:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 20:50
Субота07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:0007:40, 10:40, 13:40, 16:40, 19:40
Неділя08:00, 11:00, 14:00, 17:0008:40, 11:40, 14:40, 17:40

У таблицях Moovit крок ~35 хв у вікні 06:40–20:05. На Стрийській рейси зсуваються.

Зупинки №133

Ков’ярі → БандериБандери → Ков’ярі
1с. Ков’ярі / Солонкавул. Бандери / пл. Берестейської Унії
2King Cross / Іподром / АвтовокзалКульпарків / Скнилівок / «Океан»
3Наукова / Володимира ВеликогоНаукова / Автовокзал / King Cross
4Кульпарків / АнтоновичаСолонка (на вимогу)
5вул. Степана Бандерис. Ков’ярі

Поради пасажирам

  • У Солонці й Ков’ярях зупинки «на вимогу».
  • У пік на Стрийській закладайте 10–15 хвилин.
  • Далі в Пустомити зі Сихова — №116.
  • Оплата готівкою; картку не гарантуйте.
  • Перед виходом перевірте борт у EasyWay або Moovit.

Маршрут №133 залишається прямим рейсом з Бандери в Ков’ярі через King Cross і Солонку.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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