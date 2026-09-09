133 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Приміський автобус №133 у Львові: вул. Степана Бандери — с. Ков’ярі
№133 з’єднує вул. Степана Бандери зі селом Ков’ярі (Львівський район) через Кульпарків, Скнилівок, Наукову, Автовокзал, ТРЦ «King Cross Leopolis» і Солонку. Далі від Солонки на Пустомити зі Сихова йде №116.
Обслуговує лінію ТОВ «Успіх БМ». Близько 15 км, 35–50 хвилин залежно від Стрийської.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|вул. Степана Бандери (Львів) — с. Ков’ярі (Львівський район)
|Перевізник
|ТОВ «Успіх БМ»
|Відстань / час
|≈15 км, 35–50 хв
|Оплата
|готівка водію, орієнтовно 25–35 грн
Карта маршруту №133
Кінцева — Ков’ярі біля Солонки, Львівський район. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 133.
Розклад (орієнтир)
|День
|З с. Ков’ярі
|З вул. Бандери
|Будні
|06:40, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:15
|07:20, 09:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 20:50
|Субота
|07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
|07:40, 10:40, 13:40, 16:40, 19:40
|Неділя
|08:00, 11:00, 14:00, 17:00
|08:40, 11:40, 14:40, 17:40
У таблицях Moovit крок ~35 хв у вікні 06:40–20:05. На Стрийській рейси зсуваються.
Зупинки №133
|№
|Ков’ярі → Бандери
|Бандери → Ков’ярі
|1
|с. Ков’ярі / Солонка
|вул. Бандери / пл. Берестейської Унії
|2
|King Cross / Іподром / Автовокзал
|Кульпарків / Скнилівок / «Океан»
|3
|Наукова / Володимира Великого
|Наукова / Автовокзал / King Cross
|4
|Кульпарків / Антоновича
|Солонка (на вимогу)
|5
|вул. Степана Бандери
|с. Ков’ярі
Поради пасажирам
- У Солонці й Ков’ярях зупинки «на вимогу».
- У пік на Стрийській закладайте 10–15 хвилин.
- Далі в Пустомити зі Сихова — №116.
- Оплата готівкою; картку не гарантуйте.
- Перед виходом перевірте борт у EasyWay або Moovit.
Маршрут №133 залишається прямим рейсом з Бандери в Ков’ярі через King Cross і Солонку.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.