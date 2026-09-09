21 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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21 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №21 у Львові: ТЦ «Три Слони» — вул. Щепова

№21 з’єднує ТЦ «Три Слони» на Городоцькій із вул. Щеповою (Голоско). Шлях — «Епіцентр», «METRO» / АС «Західна», Ряшівська, «Південний», «Океан», пл. Лема, опера, пр. Чорновола і парк 700-річчя. Лінія не йде на Сихів.

Обслуговує ПАТ «АТП-14630». 17,47 км, 50–70 хвилин.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиТЦ «Три Слони» (Городоцька, Львів) — вул. Щепова (Львів)
ПеревізникПАТ «АТП-14630»
Відстань / час17,47 км, 50–70 хв
Оплатаміський тариф, 30 грн на EasyWay

Карта маршруту №21

Обидві кінцеві у Львові / на Городоцькій. GPS: EasyWay, 21

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні≈05:50–21:10 / 22:00~12–16 хв; на rozklad.in.ua зі Щепової часто :02, :14, :26, :38, :50
Вихідні≈06:10–21:04 / 22:10~15–23 хв

Біля «METRO» і на Чорноволі графік зсувається. Ввечері крок може бути більшим.

Зупинки №21

Три Слони → ЩеповаЩепова → Три Слони
1Три Слони / «Епіцентр» / «METRO»Щепова / Варшавська / парк 700-річчя
2Ряшівська / «Південний» / «Океан»пр. Чорновола / опера / пл. Лема
3пл. Лема / опера / пр. Чорновола«Океан» / «Південний» / Патона
4вул. ЩеповаТЦ «Три Слони»

Поради пасажирам

  • У пік біля «METRO» і на Чорноволі закладайте час.
  • Для центру зручно зійти на опері або пл. Лема.
  • Це не Сихів: північ міста — Голоско / Щепова.
  • Оплата за міським тарифом (30 грн на EasyWay).
  • Перед виходом перевірте борт на EasyWay (routes/40) або rozklad.in.ua (schedule/171).

Маршрут №21 залишається наскрізним рейсом із Городоцької через «Південний» і центр до Щепової.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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