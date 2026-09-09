21 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №21 у Львові: ТЦ «Три Слони» — вул. Щепова
№21 з’єднує ТЦ «Три Слони» на Городоцькій із вул. Щеповою (Голоско). Шлях — «Епіцентр», «METRO» / АС «Західна», Ряшівська, «Південний», «Океан», пл. Лема, опера, пр. Чорновола і парк 700-річчя. Лінія не йде на Сихів.
Обслуговує ПАТ «АТП-14630». 17,47 км, 50–70 хвилин.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|ТЦ «Три Слони» (Городоцька, Львів) — вул. Щепова (Львів)
|Перевізник
|ПАТ «АТП-14630»
|Відстань / час
|17,47 км, 50–70 хв
|Оплата
|міський тариф, 30 грн на EasyWay
Карта маршруту №21
Обидві кінцеві у Львові / на Городоцькій. GPS: EasyWay, 21
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|≈05:50–21:10 / 22:00
|~12–16 хв; на rozklad.in.ua зі Щепової часто :02, :14, :26, :38, :50
|Вихідні
|≈06:10–21:04 / 22:10
|~15–23 хв
Біля «METRO» і на Чорноволі графік зсувається. Ввечері крок може бути більшим.
Зупинки №21
|№
|Три Слони → Щепова
|Щепова → Три Слони
|1
|Три Слони / «Епіцентр» / «METRO»
|Щепова / Варшавська / парк 700-річчя
|2
|Ряшівська / «Південний» / «Океан»
|пр. Чорновола / опера / пл. Лема
|3
|пл. Лема / опера / пр. Чорновола
|«Океан» / «Південний» / Патона
|4
|вул. Щепова
|ТЦ «Три Слони»
Поради пасажирам
- У пік біля «METRO» і на Чорноволі закладайте час.
- Для центру зручно зійти на опері або пл. Лема.
- Це не Сихів: північ міста — Голоско / Щепова.
- Оплата за міським тарифом (30 грн на EasyWay).
- Перед виходом перевірте борт на EasyWay (routes/40) або rozklad.in.ua (schedule/171).
Маршрут №21 залишається наскрізним рейсом із Городоцької через «Південний» і центр до Щепової.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.