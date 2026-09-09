49 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №49 у Львові: Приміський вокзал — м/н Рясне-2
№49 з’єднує Приміський вокзал із мікрорайоном Рясне-2. Шлях — пл. Кропивницького, церква святих Ольги і Єлизавети, вул. Шевченка / Янівський цвинтар, Тунельна, Брюховицька, Біберовича, Порічкова, Рясне-1, Стельмаха і Величковського.
Це не №49А. 49А на EasyWay іде до головного Залізничного вокзалу через ТРЦ «Скриня», Кульпарківську, Сяйво і Широку. №49 у довідниках стартує саме з Приміського вокзалу і тримається Шевченка. Перевізник — ЛК «АТП №1». Близько 12 км, 35–45 хвилин.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Приміський вокзал (Львів) — м/н Рясне-2 (Львів)
|Перевізник
|ЛК «АТП №1»
|Відстань / час
|≈12 км, 35–45 хв
|Зупинок
|близько 21 в кожен бік
|Оплата
|міський тариф, орієнтовно 25–30 грн
Карта маршруту №49
Обидві кінцеві у Львові. Живий GPS у EasyWay частіше показує сестру №49А.
Розклад руху №49
|Напрямок
|Перший / останній
|Інтервал
|Приміський вокзал → Рясне-2
|06:30 — 21:31
|25–31 хв
|Рясне-2 → Приміський вокзал
|≈06:15 — 21:15
|25–31 хв
Орієнтир відправлень з Приміського вокзалу
|Період
|Час
|Ранок
|06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00
|День
|09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
|Вечір
|15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:31
Це крок 25–30 хвилин від 06:30, а не поминутний офіційний лист. Похвилинка 06:10, 06:34, 06:58 — розклад №49А з Рясне-2 (rozklad.in.ua/home/schedule/91).
Зупинки: Приміський вокзал → Рясне-2
|№
|Зупинка
|1
|Приміський вокзал
|2
|пл. Кропивницького / церква св. Ольги і Єлизавети
|3
|вул. Олени Степанівни
|4
|вул. Шевченка / Янівський цвинтар
|5
|вул. Тунельна
|6
|вул. Брюховицька
|7
|вул. Біберовича / вул. Порічкова
|8
|вул. Лушпинського / м/н Рясне-1
|9
|вул. Стельмаха / вул. Панаса Сотника
|10
|вул. Величковського
|11
|м/н Рясне-2
Зупинки: Рясне-2 → Приміський вокзал
|№
|Зупинка
|1
|м/н Рясне-2
|2
|вул. Величковського
|3
|вул. Панаса Сотника / вул. Стельмаха
|4
|м/н Рясне-1 / вул. Лушпинського
|5
|вул. Порічкова / вул. Біберовича
|6
|вул. Шевченка / вул. Брюховицька
|7
|вул. Тунельна / Янівський цвинтар
|8
|церква Святої Анни / вул. Єрошенка
|9
|пл. Кропивницького
|10
|Приміський вокзал
Поради пасажирам
- На табло дивіться і 49, і 49А: живий GPS частіше підписаний як 49А.
- До головного вокзалу через «Скриню» і Кульпарківську сідайте на 49А; розклад з Рясне-2 — lviv.rozklad.in.ua/home/schedule/91.
- Через пр. Чорновола до Рясного — №6А.
- На Шевченка і біля цвинтаря закладайте час.
- Оплата за міським тарифом. Перед виходом перевірте борт у EasyWay / Moovit.
Маршрут №49 залишається рейсом Приміський вокзал — Рясне-2 по Шевченка. Паралельна лінія до головного вокзалу через «Скриню» — №49А.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.