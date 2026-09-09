49 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
Опублікувати у Транспорт Львова

49 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

admin

Автобус №49 у Львові: Приміський вокзал — м/н Рясне-2

№49 з’єднує Приміський вокзал із мікрорайоном Рясне-2. Шлях — пл. Кропивницького, церква святих Ольги і Єлизавети, вул. Шевченка / Янівський цвинтар, Тунельна, Брюховицька, Біберовича, Порічкова, Рясне-1, Стельмаха і Величковського.

Це не №49А. 49А на EasyWay іде до головного Залізничного вокзалу через ТРЦ «Скриня», Кульпарківську, Сяйво і Широку. №49 у довідниках стартує саме з Приміського вокзалу і тримається Шевченка. Перевізник — ЛК «АТП №1». Близько 12 км, 35–45 хвилин.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиПриміський вокзал (Львів) — м/н Рясне-2 (Львів)
ПеревізникЛК «АТП №1»
Відстань / час≈12 км, 35–45 хв
Зупинокблизько 21 в кожен бік
Оплатаміський тариф, орієнтовно 25–30 грн

Карта маршруту №49

Обидві кінцеві у Львові. Живий GPS у EasyWay частіше показує сестру №49А.

Розклад руху №49

НапрямокПерший / останнійІнтервал
Приміський вокзал → Рясне-206:30 — 21:3125–31 хв
Рясне-2 → Приміський вокзал≈06:15 — 21:1525–31 хв

Орієнтир відправлень з Приміського вокзалу

ПеріодЧас
Ранок06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00
День09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Вечір15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:31

Це крок 25–30 хвилин від 06:30, а не поминутний офіційний лист. Похвилинка 06:10, 06:34, 06:58 — розклад №49А з Рясне-2 (rozklad.in.ua/home/schedule/91).

Зупинки: Приміський вокзал → Рясне-2

Зупинка
1Приміський вокзал
2пл. Кропивницького / церква св. Ольги і Єлизавети
3вул. Олени Степанівни
4вул. Шевченка / Янівський цвинтар
5вул. Тунельна
6вул. Брюховицька
7вул. Біберовича / вул. Порічкова
8вул. Лушпинського / м/н Рясне-1
9вул. Стельмаха / вул. Панаса Сотника
10вул. Величковського
11м/н Рясне-2

Зупинки: Рясне-2 → Приміський вокзал

Зупинка
1м/н Рясне-2
2вул. Величковського
3вул. Панаса Сотника / вул. Стельмаха
4м/н Рясне-1 / вул. Лушпинського
5вул. Порічкова / вул. Біберовича
6вул. Шевченка / вул. Брюховицька
7вул. Тунельна / Янівський цвинтар
8церква Святої Анни / вул. Єрошенка
9пл. Кропивницького
10Приміський вокзал

Поради пасажирам

  • На табло дивіться і 49, і 49А: живий GPS частіше підписаний як 49А.
  • До головного вокзалу через «Скриню» і Кульпарківську сідайте на 49А; розклад з Рясне-2 — lviv.rozklad.in.ua/home/schedule/91.
  • Через пр. Чорновола до Рясного — №6А.
  • На Шевченка і біля цвинтаря закладайте час.
  • Оплата за міським тарифом. Перед виходом перевірте борт у EasyWay / Moovit.

Маршрут №49 залишається рейсом Приміський вокзал — Рясне-2 по Шевченка. Паралельна лінія до головного вокзалу через «Скриню» — №49А.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

Вам також може сподобатися

Більше від автора

39 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

39 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

На трасі Рава-Руська—Яворів—Судова Вишня в ДТП за участю легковика травмовано мотоцикліста