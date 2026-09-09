49 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №49 у Львові: Приміський вокзал — м/н Рясне-2

№49 з’єднує Приміський вокзал із мікрорайоном Рясне-2. Шлях — пл. Кропивницького, церква святих Ольги і Єлизавети, вул. Шевченка / Янівський цвинтар, Тунельна, Брюховицька, Біберовича, Порічкова, Рясне-1, Стельмаха і Величковського.

Це не №49А. 49А на EasyWay іде до головного Залізничного вокзалу через ТРЦ «Скриня», Кульпарківську, Сяйво і Широку. №49 у довідниках стартує саме з Приміського вокзалу і тримається Шевченка. Перевізник — ЛК «АТП №1». Близько 12 км, 35–45 хвилин.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Приміський вокзал (Львів) — м/н Рясне-2 (Львів) Перевізник ЛК «АТП №1» Відстань / час ≈12 км, 35–45 хв Зупинок близько 21 в кожен бік Оплата міський тариф, орієнтовно 25–30 грн

Карта маршруту №49

Обидві кінцеві у Львові. Живий GPS у EasyWay частіше показує сестру №49А.

Розклад руху №49

Напрямок Перший / останній Інтервал Приміський вокзал → Рясне-2 06:30 — 21:31 25–31 хв Рясне-2 → Приміський вокзал ≈06:15 — 21:15 25–31 хв

Орієнтир відправлень з Приміського вокзалу

Період Час Ранок 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 День 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Вечір 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:31

Це крок 25–30 хвилин від 06:30, а не поминутний офіційний лист. Похвилинка 06:10, 06:34, 06:58 — розклад №49А з Рясне-2 (rozklad.in.ua/home/schedule/91).

Зупинки: Приміський вокзал → Рясне-2

№ Зупинка 1 Приміський вокзал 2 пл. Кропивницького / церква св. Ольги і Єлизавети 3 вул. Олени Степанівни 4 вул. Шевченка / Янівський цвинтар 5 вул. Тунельна 6 вул. Брюховицька 7 вул. Біберовича / вул. Порічкова 8 вул. Лушпинського / м/н Рясне-1 9 вул. Стельмаха / вул. Панаса Сотника 10 вул. Величковського 11 м/н Рясне-2

Зупинки: Рясне-2 → Приміський вокзал

№ Зупинка 1 м/н Рясне-2 2 вул. Величковського 3 вул. Панаса Сотника / вул. Стельмаха 4 м/н Рясне-1 / вул. Лушпинського 5 вул. Порічкова / вул. Біберовича 6 вул. Шевченка / вул. Брюховицька 7 вул. Тунельна / Янівський цвинтар 8 церква Святої Анни / вул. Єрошенка 9 пл. Кропивницького 10 Приміський вокзал

Поради пасажирам

На табло дивіться і 49, і 49А: живий GPS частіше підписаний як 49А.

До головного вокзалу через «Скриню» і Кульпарківську сідайте на 49А; розклад з Рясне-2 — lviv.rozklad.in.ua/home/schedule/91.

Через пр. Чорновола до Рясного — №6А.

На Шевченка і біля цвинтаря закладайте час.

Оплата за міським тарифом. Перед виходом перевірте борт у EasyWay / Moovit.

Маршрут №49 залишається рейсом Приміський вокзал — Рясне-2 по Шевченка. Паралельна лінія до головного вокзалу через «Скриню» — №49А.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.