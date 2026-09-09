На трасі Рава-Руська—Яворів—Судова Вишня в ДТП за участю легковика травмовано мотоцикліста

На трасі Рава-Руська — Яворів — Судова Вишня у селі Гута Обединська сталася ДТП, внаслідок якої постраждав мотоцикліст.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Вчора, 8 вересня, близько 18:30 на цій ділянці дороги зіткнулись легковик ВАЗ 2109 і мотоцикл Suzuki GSX-R600.

За кермом ВАЗ 2109 перебував 20-річний мешканець району. Мотоцикл керував 38-річний чоловік із Яворівського району.

Внаслідок зіткнення мотоцикліста з травмами доправили до лікарні. Йому надали медичну допомогу в закладі.

Слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху.

За цією статтею передбачене покарання — до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці наразі встановлюють обставини події та з’ясовують усі деталі ДТП.