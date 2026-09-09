39 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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39 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Маршрутка №39 у Львові: Авторинок (Кривчиці) — вул. Грінченка

№39 з’єднує авторинок у Кривчицях із вул. Грінченка. Шлях — Гайдучка, Старознесенська, Шевченківський гай, Мечникова, медичний університет, пл. Митна, Підвальна, пр. Чорновола, ПК Хоткевича, Замарстинівська, АС-2 і Чигиринська.

Обслуговує ТОВ «Фіакр-Львів». Близько 12–13 км, 45–50 хвилин. Паралельно з 2023 року ходить комунальний №39А (АТП №1) від Богданівської через Личаківську.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиАвторинок, Кривчиці (Львів) — вул. Грінченка (Львів)
ПеревізникТОВ «Фіакр-Львів»
Відстань / час≈12–13 км, 45–50 хв
Зупинок27–30 в кожен бік
Оплатаготівка / картка водію, орієнтовно 25–30 грн

Карта маршруту №39

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 39 (Фіакр).

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні≈06:00–21:45 / 22:00у таблицях 15–20 хв; на лінії 1–2 машини, тому крок часто 30–60 хв
Вихідні≈07:00–20:5020–40 хв

Орієнтир відправлень

ПеріодАвториноквул. Грінченка
Ранок06:00, 06:30, 07:1007:10, 07:44, 08:18
День09:00–17:0010:00, 10:34, 11:08
Вечір18:00, 19:00, 20:0018:16, 18:50, 19:30, 20:05

Moovit малює 15-хвилинний крок з Грінченка з 06:00 до 21:45. На Чорноволі графік зсувається.

Зупинки: Авторинок → Грінченка

Зупинка
1Авторинок
2вул. Гайдучка / вул. Монгольська
3вул. Старознесенська / вул. Духновича
4Кривчиці / Шевченківський гай
5вул. Ніщинського / вул. Долішня
6вул. Богдана Котика / вул. Мечникова
7медичний університет / військовий госпіталь
8пл. Митна / вул. Підвальна / вул. Театральна
9пр. Чорновола / ПК ім. Хоткевича
10вул. Хімічна / Шевченківська РА
11вул. Замарстинівська / вул. Бетховена / БТІ
12АС-2 / скейт-парк / вул. Чигиринська
13вул. Грінченка

Зупинки: Грінченка → Авторинок

ЗупинкаЧас від старту
1вул. Грінченка0 хв
2вул. Чигиринська / скейт-парк2–4 хв
3АС-2 / вул. Миколайчука / БТІ6–10 хв
4вул. Бетховена / Замарстинівська / Шевченківська РА12–16 хв
5вул. Хімічна / вул. Куліша / пр. Чорновола17–22 хв
6театр ляльок / Підвальна / пл. Митна24–31 хв
7госпіталь / медуніверситет / Мечникова33–37 хв
8Котика / професорська колонія / Шевченківський гай39–44 хв
9Кривчиці / Духновича / Старознесенська45–47 хв
10Авторинок≈49 хв

Поради пасажирам

  • На Чорноволі закладайте час — інтервал легко росте до години.
  • З Кривчиць у центр також дивіться №39А (АТП №1) і №32.
  • З Грінченка далі на Сихів — №7.
  • Оплата готівкою; дрібні купюри зручніші.
  • Перед виходом перевірте борт у EasyWay / Moovit.

Маршрут №39 залишається прямим рейсом з авторинку Кривчиць через гай і центр до Грінченка.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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