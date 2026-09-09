39 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №39 у Львові: Авторинок (Кривчиці) — вул. Грінченка
№39 з’єднує авторинок у Кривчицях із вул. Грінченка. Шлях — Гайдучка, Старознесенська, Шевченківський гай, Мечникова, медичний університет, пл. Митна, Підвальна, пр. Чорновола, ПК Хоткевича, Замарстинівська, АС-2 і Чигиринська.
Обслуговує ТОВ «Фіакр-Львів». Близько 12–13 км, 45–50 хвилин. Паралельно з 2023 року ходить комунальний №39А (АТП №1) від Богданівської через Личаківську.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Авторинок, Кривчиці (Львів) — вул. Грінченка (Львів)
|Перевізник
|ТОВ «Фіакр-Львів»
|Відстань / час
|≈12–13 км, 45–50 хв
|Зупинок
|27–30 в кожен бік
|Оплата
|готівка / картка водію, орієнтовно 25–30 грн
Карта маршруту №39
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 39 (Фіакр).
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|≈06:00–21:45 / 22:00
|у таблицях 15–20 хв; на лінії 1–2 машини, тому крок часто 30–60 хв
|Вихідні
|≈07:00–20:50
|20–40 хв
Орієнтир відправлень
|Період
|Авторинок
|вул. Грінченка
|Ранок
|06:00, 06:30, 07:10
|07:10, 07:44, 08:18
|День
|09:00–17:00
|10:00, 10:34, 11:08
|Вечір
|18:00, 19:00, 20:00
|18:16, 18:50, 19:30, 20:05
Moovit малює 15-хвилинний крок з Грінченка з 06:00 до 21:45. На Чорноволі графік зсувається.
Зупинки: Авторинок → Грінченка
|№
|Зупинка
|1
|Авторинок
|2
|вул. Гайдучка / вул. Монгольська
|3
|вул. Старознесенська / вул. Духновича
|4
|Кривчиці / Шевченківський гай
|5
|вул. Ніщинського / вул. Долішня
|6
|вул. Богдана Котика / вул. Мечникова
|7
|медичний університет / військовий госпіталь
|8
|пл. Митна / вул. Підвальна / вул. Театральна
|9
|пр. Чорновола / ПК ім. Хоткевича
|10
|вул. Хімічна / Шевченківська РА
|11
|вул. Замарстинівська / вул. Бетховена / БТІ
|12
|АС-2 / скейт-парк / вул. Чигиринська
|13
|вул. Грінченка
Зупинки: Грінченка → Авторинок
|№
|Зупинка
|Час від старту
|1
|вул. Грінченка
|0 хв
|2
|вул. Чигиринська / скейт-парк
|2–4 хв
|3
|АС-2 / вул. Миколайчука / БТІ
|6–10 хв
|4
|вул. Бетховена / Замарстинівська / Шевченківська РА
|12–16 хв
|5
|вул. Хімічна / вул. Куліша / пр. Чорновола
|17–22 хв
|6
|театр ляльок / Підвальна / пл. Митна
|24–31 хв
|7
|госпіталь / медуніверситет / Мечникова
|33–37 хв
|8
|Котика / професорська колонія / Шевченківський гай
|39–44 хв
|9
|Кривчиці / Духновича / Старознесенська
|45–47 хв
|10
|Авторинок
|≈49 хв
Поради пасажирам
- На Чорноволі закладайте час — інтервал легко росте до години.
- З Кривчиць у центр також дивіться №39А (АТП №1) і №32.
- З Грінченка далі на Сихів — №7.
- Оплата готівкою; дрібні купюри зручніші.
- Перед виходом перевірте борт у EasyWay / Moovit.
Маршрут №39 залишається прямим рейсом з авторинку Кривчиць через гай і центр до Грінченка.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.