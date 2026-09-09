39 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №39 у Львові: Авторинок (Кривчиці) — вул. Грінченка

№39 з’єднує авторинок у Кривчицях із вул. Грінченка. Шлях — Гайдучка, Старознесенська, Шевченківський гай, Мечникова, медичний університет, пл. Митна, Підвальна, пр. Чорновола, ПК Хоткевича, Замарстинівська, АС-2 і Чигиринська.

Обслуговує ТОВ «Фіакр-Львів». Близько 12–13 км, 45–50 хвилин. Паралельно з 2023 року ходить комунальний №39А (АТП №1) від Богданівської через Личаківську.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Авторинок, Кривчиці (Львів) — вул. Грінченка (Львів) Перевізник ТОВ «Фіакр-Львів» Відстань / час ≈12–13 км, 45–50 хв Зупинок 27–30 в кожен бік Оплата готівка / картка водію, орієнтовно 25–30 грн

Карта маршруту №39

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 39 (Фіакр).

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні ≈06:00–21:45 / 22:00 у таблицях 15–20 хв; на лінії 1–2 машини, тому крок часто 30–60 хв Вихідні ≈07:00–20:50 20–40 хв

Орієнтир відправлень

Період Авторинок вул. Грінченка Ранок 06:00, 06:30, 07:10 07:10, 07:44, 08:18 День 09:00–17:00 10:00, 10:34, 11:08 Вечір 18:00, 19:00, 20:00 18:16, 18:50, 19:30, 20:05

Moovit малює 15-хвилинний крок з Грінченка з 06:00 до 21:45. На Чорноволі графік зсувається.

Зупинки: Авторинок → Грінченка

№ Зупинка 1 Авторинок 2 вул. Гайдучка / вул. Монгольська 3 вул. Старознесенська / вул. Духновича 4 Кривчиці / Шевченківський гай 5 вул. Ніщинського / вул. Долішня 6 вул. Богдана Котика / вул. Мечникова 7 медичний університет / військовий госпіталь 8 пл. Митна / вул. Підвальна / вул. Театральна 9 пр. Чорновола / ПК ім. Хоткевича 10 вул. Хімічна / Шевченківська РА 11 вул. Замарстинівська / вул. Бетховена / БТІ 12 АС-2 / скейт-парк / вул. Чигиринська 13 вул. Грінченка

Зупинки: Грінченка → Авторинок

№ Зупинка Час від старту 1 вул. Грінченка 0 хв 2 вул. Чигиринська / скейт-парк 2–4 хв 3 АС-2 / вул. Миколайчука / БТІ 6–10 хв 4 вул. Бетховена / Замарстинівська / Шевченківська РА 12–16 хв 5 вул. Хімічна / вул. Куліша / пр. Чорновола 17–22 хв 6 театр ляльок / Підвальна / пл. Митна 24–31 хв 7 госпіталь / медуніверситет / Мечникова 33–37 хв 8 Котика / професорська колонія / Шевченківський гай 39–44 хв 9 Кривчиці / Духновича / Старознесенська 45–47 хв 10 Авторинок ≈49 хв

Поради пасажирам

На Чорноволі закладайте час — інтервал легко росте до години.

З Кривчиць у центр також дивіться №39А (АТП №1) і №32.

З Грінченка далі на Сихів — №7.

Оплата готівкою; дрібні купюри зручніші.

Перед виходом перевірте борт у EasyWay / Moovit.

Маршрут №39 залишається прямим рейсом з авторинку Кривчиць через гай і центр до Грінченка.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.