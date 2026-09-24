Під забудову поблизу Львова продали земельну ділянку за суму понад 70 мільйонів гривень

Львівська компанія придбала земельну ділянку у Скнилові за 74,7 мільйони гривень.

Зимноводівська сільська рада Львівського району провела продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення через систему ProZorro. Земельна ділянка розташована у селі Скнилів, неподалік Львова.

Аукціон відбувся 24 вересня. У торгах взяли участь двоє претендентів, а переможцем стало ТОВ “Альфаком Сервіс”, яке запропонувало ціну у 74 712 488 гривень.

Стартова вартість становила 73 912 488 гривень.

Земельна ділянка площею 3,6446 гектара віднесена до категорії житлової та громадської забудови. Її призначення – будівництво та обслуговування адміністративних будівель і офісних приміщень компаній, що ведуть підприємницьку діяльність із метою отримання прибутку.

За інформацією аналітичної системи YouControl, ТОВ “Альфаком Сервіс” зареєстроване у Львові з 2021 року. Компанія спеціалізується на інформаційних технологіях, комп’ютерних системах, а також вантажному автомобільному транспорті. Власником підприємства є львів’янин Семен Висоцький.

Раніше львівська фірма придбала земельну ділянку у Давидові за 30,1 мільйона гривень, а земельну ділянку у Східниці продали за 4 мільйони гривень.