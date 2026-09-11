11 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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11 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №11 у Львові: Санта Барбара — м/н Рясне-2

№11 з’єднує Сихів (Санта Барбара) з Рясне-2. Шлях — «Шувар», Наукова, «Океан», «Південний», Сяйво, АС-4. Це не рейс через пр. Чорновола.

Обслуговує ТОВ «Міра і К». EasyWay: 22,2 км, 30 грн. Час у дорозі 55–75 хвилин. Ті самі кінцеві має №47А (через центр).

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиСанта Барбара (Львів) — м/н Рясне-2 (Львів)
ПеревізникТОВ «Міра і К»
Відстань / час22,2 км, 55–75 хв
Зупинокблизько 38 у кожен бік
Оплатаміський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №11

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 11

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні≈06:00–21:1013–20 хв
Вихідні≈06:16–20:5420–26 хв

На Науковій і Сяйві графік зсувається. EasyWay показує середній інтервал близько 20 хв.

Зупинки: Санта Барбара → Рясне-2

Зупинка
1Санта Барбара / «Шувар» / Наукова / «Океан»
2«Південний» / Сяйво / АС-4
3м/н Рясне-2

Зупинки: Рясне-2 → Санта Барбара

Зупинка
1м/н Рясне-2 / АС-4 / Сяйво / «Південний»
2«Шувар» / Санта Барбара

Поради пасажирам

  • №11 іде «Південним» і Сяйвом; №47А — через центр.
  • На «Шуварі» зручна пересадка на №13 і №16.
  • На АС-4 — на №49А і №6А.
  • Оплата за міським тарифом.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/134).

Маршрут №11 залишається рейсом із Сихова через «Південний» і Левандівку до Рясне-2.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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