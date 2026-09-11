11 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №11 у Львові: Санта Барбара — м/н Рясне-2
№11 з’єднує Сихів (Санта Барбара) з Рясне-2. Шлях — «Шувар», Наукова, «Океан», «Південний», Сяйво, АС-4. Це не рейс через пр. Чорновола.
Обслуговує ТОВ «Міра і К». EasyWay: 22,2 км, 30 грн. Час у дорозі 55–75 хвилин. Ті самі кінцеві має №47А (через центр).
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Санта Барбара (Львів) — м/н Рясне-2 (Львів)
|Перевізник
|ТОВ «Міра і К»
|Відстань / час
|22,2 км, 55–75 хв
|Зупинок
|близько 38 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 25–30 грн
Карта маршруту №11
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 11
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|≈06:00–21:10
|13–20 хв
|Вихідні
|≈06:16–20:54
|20–26 хв
На Науковій і Сяйві графік зсувається. EasyWay показує середній інтервал близько 20 хв.
Зупинки: Санта Барбара → Рясне-2
|№
|Зупинка
|1
|Санта Барбара / «Шувар» / Наукова / «Океан»
|2
|«Південний» / Сяйво / АС-4
|3
|м/н Рясне-2
Зупинки: Рясне-2 → Санта Барбара
|№
|Зупинка
|1
|м/н Рясне-2 / АС-4 / Сяйво / «Південний»
|2
|«Шувар» / Санта Барбара
Поради пасажирам
- №11 іде «Південним» і Сяйвом; №47А — через центр.
- На «Шуварі» зручна пересадка на №13 і №16.
- На АС-4 — на №49А і №6А.
- Оплата за міським тарифом.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/134).
Маршрут №11 залишається рейсом із Сихова через «Південний» і Левандівку до Рясне-2.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.