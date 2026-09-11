11 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №11 у Львові: Санта Барбара — м/н Рясне-2

№11 з’єднує Сихів (Санта Барбара) з Рясне-2. Шлях — «Шувар», Наукова, «Океан», «Південний», Сяйво, АС-4. Це не рейс через пр. Чорновола.

Обслуговує ТОВ «Міра і К». EasyWay: 22,2 км, 30 грн. Час у дорозі 55–75 хвилин. Ті самі кінцеві має №47А (через центр).

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Санта Барбара (Львів) — м/н Рясне-2 (Львів) Перевізник ТОВ «Міра і К» Відстань / час 22,2 км, 55–75 хв Зупинок близько 38 у кожен бік Оплата міський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №11

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 11

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні ≈06:00–21:10 13–20 хв Вихідні ≈06:16–20:54 20–26 хв

На Науковій і Сяйві графік зсувається. EasyWay показує середній інтервал близько 20 хв.

Зупинки: Санта Барбара → Рясне-2

№ Зупинка 1 Санта Барбара / «Шувар» / Наукова / «Океан» 2 «Південний» / Сяйво / АС-4 3 м/н Рясне-2

Зупинки: Рясне-2 → Санта Барбара

№ Зупинка 1 м/н Рясне-2 / АС-4 / Сяйво / «Південний» 2 «Шувар» / Санта Барбара

Поради пасажирам

№11 іде «Південним» і Сяйвом; №47А — через центр.

На «Шуварі» зручна пересадка на №13 і №16.

На АС-4 — на №49А і №6А.

Оплата за міським тарифом.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/134).

Маршрут №11 залишається рейсом із Сихова через «Південний» і Левандівку до Рясне-2.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.