У Львові планують демонтувати бомбосховище

У Львові планують ліквідувати діюче бомбосховище на вулиці Чорновола, 1. Про це заявляє Галина Торська, яка вже звернула увагу громадськості на цю серйозну проблему.

«Нас змушують ховатися у звичайних підвалах, щоб фактично позбавити доступу до справжнього бомбосховища. Це відверте рейдерство, здійснюване під час війни», – наголошує жінка.

Вона оприлюднила відео, де видно, як мешканці змушені ховатися під час повітряної тривоги.

«Умови в укритті вкрай тяжкі. Проте міська влада мала би провести там ремонт і поліпшити ситуацію», – додає Торська у своєму зверненні.

В умовах війни, коли повітряні тривоги відбуваються щодня, стратегічне бомбосховище у нашому районі навмисно руйнують. Планується зняти його з обліку, а територію продати під комерційну забудову», – розповідає активістка.

Вона зазначає, що це не просто підвал, а капітальна споруда цивільного захисту, побудована відповідно до всіх норм, яка має захищати сотні людей від ракетних ударів та обстрілів.

«Замість того, щоб гарантувати безпеку мешканцям у холодну пору, частину бомбосховища – його вихід, який веде до першого під’їзду – вже продано під комерційні склади магазину «Єва». А решту приміщення готують за допомогою корупційної схеми під виглядом реабілітаційного центру повністю вивести з користування громади», — наголошує Торська.

Ситуація шокує.

Людей, які мають ховатися від обстрілів, заганяють у звичайні підвали, не пристосовані до захисту. Тим часом справжнє бомбосховище вкрадають просто з-під носа жителів. Їх позбавляють реальної можливості врятувати життя заради особистої вигоди кількох осіб.

Це — не просто корупція, а замах на життя простих людей.

«Ми звертаємося до правоохоронних органів, міської влади і військової адміністрації з питанням: як можна під час війни позбавляти людей безпеки, забираючи стратегічний об’єкт цивільного захисту?» — закликає Галина Торська.

Активісти просять кожного, хто переглядає це відео, зробити максимально можливий репост, щоб не дозволити рейдерам нажитися на безпеці громадян.

Вони звертаються з вимогою втрутитися до начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, мера Львова Андрія Садового, а також до правоохоронних органів — НАБУ, Територіального управління ДБР у Львові, Львівської обласної прокуратури, Національної поліції і Головного управління ДСНС у Львівській області.

Окрім того, мешканці закликають депутатів міськради — Сергія Іваха та Ігоря Зінкевича — звернути увагу на цей випадок.

Вони демонструють відповіді на запити щодо наявності бомбосховища на проспекті Чорновола, 1, інформацію про балансоутримувача і витяг з бюро технічної інвентаризації.