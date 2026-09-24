Всеволод Ченцов: Львів відкриває новий індустріальний етап розвитку

Міський голова Львова Андрій Садовий провів зустріч із віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволодом Ченцовим.

В ході переговорів головними темами стали розвиток транспортної інфраструктури, залучення міжнародних інвестицій та поглиблення співпраці між містом і державними структурами. Особливу увагу приділили масштабним інфраструктурним проєктам, які покликані посилити роль Львова як значущого транспортного та економічного хабу.

«Ми прагнемо залучити партнерів, адже наразі необхідно багато зробити у сфері інфраструктури. Чекати далі не можна. Під час візиту єврокомісарки з питань транспорту обговорювалася ідея прокладання “євроколії” до Львова. Але ключове питання — що відбуватиметься після цього? Якщо говорити про інвестиційні проєкти, транспортні коридори та загальну інфраструктуру, то на реалізацію потрібно близько 10 мільярдів гривень», — підкреслив Андрій Садовий.

Віцепрем’єр-міністр Всеволод Ченцов зазначив, що Львів має шанс стати першою ланкою нового індустріального маршруту, який поєднає залізничні та промислові об’єкти.

«Львів — це стартова точка індустріального шляху. Потенційний розвиток індустріальної зони має відбуватися навколо залізничної інфраструктури. Місто фактично є воротами України у Європу. Львів має всі необхідні ресурси для розбудови такої виробничої зони», — наголосив віцепрем’єр.

Окрім того, під час зустрічі Андрій Садовий розповів про програми стійкого розвитку Львова та ініціативи підтримки ветеранів.