Всеволод Ченцов: Львів відкриває новий індустріальний етап розвитку
Опублікувати у CityLife

Всеволод Ченцов: Львів відкриває новий індустріальний етап розвитку

Марко Лук'яненко

Міський голова Львова Андрій Садовий провів зустріч із віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволодом Ченцовим.

В ході переговорів головними темами стали розвиток транспортної інфраструктури, залучення міжнародних інвестицій та поглиблення співпраці між містом і державними структурами. Особливу увагу приділили масштабним інфраструктурним проєктам, які покликані посилити роль Львова як значущого транспортного та економічного хабу.

«Ми прагнемо залучити партнерів, адже наразі необхідно багато зробити у сфері інфраструктури. Чекати далі не можна. Під час візиту єврокомісарки з питань транспорту обговорювалася ідея прокладання “євроколії” до Львова. Але ключове питання — що відбуватиметься після цього? Якщо говорити про інвестиційні проєкти, транспортні коридори та загальну інфраструктуру, то на реалізацію потрібно близько 10 мільярдів гривень», — підкреслив Андрій Садовий.

Віцепрем’єр-міністр Всеволод Ченцов зазначив, що Львів має шанс стати першою ланкою нового індустріального маршруту, який поєднає залізничні та промислові об’єкти.

«Львів — це стартова точка індустріального шляху. Потенційний розвиток індустріальної зони має відбуватися навколо залізничної інфраструктури. Місто фактично є воротами України у Європу. Львів має всі необхідні ресурси для розбудови такої виробничої зони», — наголосив віцепрем’єр.

Окрім того, під час зустрічі Андрій Садовий розповів про програми стійкого розвитку Львова та ініціативи підтримки ветеранів.

Створено за матеріалами: 032.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

Вам також може сподобатися

Більше від автора

Під забудову поблизу Львова продали земельну ділянку за суму понад 70 мільйонів гривень

Під забудову поблизу Львова продали земельну ділянку за суму понад 70 мільйонів гривень

У Добротвірській громаді віддав життя захисник Михайло Гаврильчин

У Добротвірській громаді віддав життя захисник Михайло Гаврильчин

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *