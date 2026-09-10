47а маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №47А у Львові: Санта Барбара — м/н Рясне-2
№47А з’єднує Сихів (Санта Барбара) з Рясним-2 через Кавалерідзе, АС-5, Пасічну, пл. Галицьку, оперу, пр. Чорновола, парк 700-річчя, школу №23 і Рясне-1.
Обслуговує ЛК «АТП №1». Довжина близько 17–25 км, час у дорозі 50–80 хвилин. Паралельний довгий рейс тим самим кінцевими — №11 (інший перевізник).
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Санта Барбара (Сихів) — м/н Рясне-2 (Львів)
|Перевізник
|ЛК «АТП №1»
|Відстань / час
|≈17–25 км, 50–80 хв
|Зупинок
|близько 50 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 25–30 грн
Карта маршруту №47А
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 47А.
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|06:00–22:18
|10–15 хв
|Вихідні
|06:20–22:00
|13–20 хв
На Чорноволі, Пасічній і Сихові графік зсувається. Повний рейс довгий — виходьте з запасом.
Зупинки: Рясне-2 → Санта Барбара
|№
|Зупинка
|1
|Рясне-2 / Стельмаха / Рясне-1 / Брюховицька
|2
|школа №23 / парк 700-річчя / пр. Чорновола / опера / пл. Галицька
|3
|пл. Митна / медуніверситет / Пасічна / «Метро-2»
|4
|АС-5 / Сихівська / Кавалерідзе / центр Довженка
|5
|Санта Барбара
Зупинки: Санта Барбара → Рясне-2
|№
|Зупинка
|1
|Санта Барбара / поліклініка №4 / Кавалерідзе / АС-5
|2
|Пасічна / пл. Галицька / опера / пр. Чорновола
|3
|школа №23 / Рясне-1 / Рясне-2
Поради пасажирам
- Це один із найдовших міських рейсів — сідайте з запасом часу.
- На Пасічній зручна пересадка на трамваї; на Сихові — на №13 і №41.
- З Рясного до вокзалу швидше №49А.
- Окремі рейси низькопідлогові.
- Перед виходом дивіться борт у EasyWay / Moovit.
Маршрут №47А залишається наскрізним рейсом із Сихова через центр до Рясного-2.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.