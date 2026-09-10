47а маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №47А у Львові: Санта Барбара — м/н Рясне-2

№47А з’єднує Сихів (Санта Барбара) з Рясним-2 через Кавалерідзе, АС-5, Пасічну, пл. Галицьку, оперу, пр. Чорновола, парк 700-річчя, школу №23 і Рясне-1.

Обслуговує ЛК «АТП №1». Довжина близько 17–25 км, час у дорозі 50–80 хвилин. Паралельний довгий рейс тим самим кінцевими — №11 (інший перевізник).

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Санта Барбара (Сихів) — м/н Рясне-2 (Львів) Перевізник ЛК «АТП №1» Відстань / час ≈17–25 км, 50–80 хв Зупинок близько 50 у кожен бік Оплата міський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №47А

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 47А.

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні 06:00–22:18 10–15 хв Вихідні 06:20–22:00 13–20 хв

На Чорноволі, Пасічній і Сихові графік зсувається. Повний рейс довгий — виходьте з запасом.

Зупинки: Рясне-2 → Санта Барбара

№ Зупинка 1 Рясне-2 / Стельмаха / Рясне-1 / Брюховицька 2 школа №23 / парк 700-річчя / пр. Чорновола / опера / пл. Галицька 3 пл. Митна / медуніверситет / Пасічна / «Метро-2» 4 АС-5 / Сихівська / Кавалерідзе / центр Довженка 5 Санта Барбара

Зупинки: Санта Барбара → Рясне-2

№ Зупинка 1 Санта Барбара / поліклініка №4 / Кавалерідзе / АС-5 2 Пасічна / пл. Галицька / опера / пр. Чорновола 3 школа №23 / Рясне-1 / Рясне-2

Поради пасажирам

Це один із найдовших міських рейсів — сідайте з запасом часу.

На Пасічній зручна пересадка на трамваї; на Сихові — на №13 і №41.

З Рясного до вокзалу швидше №49А.

Окремі рейси низькопідлогові.

Перед виходом дивіться борт у EasyWay / Moovit.

Маршрут №47А залишається наскрізним рейсом із Сихова через центр до Рясного-2.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.