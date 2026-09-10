47а маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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47а маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №47А у Львові: Санта Барбара — м/н Рясне-2

№47А з’єднує Сихів (Санта Барбара) з Рясним-2 через Кавалерідзе, АС-5, Пасічну, пл. Галицьку, оперу, пр. Чорновола, парк 700-річчя, школу №23 і Рясне-1.

Обслуговує ЛК «АТП №1». Довжина близько 17–25 км, час у дорозі 50–80 хвилин. Паралельний довгий рейс тим самим кінцевими — №11 (інший перевізник).

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиСанта Барбара (Сихів) — м/н Рясне-2 (Львів)
ПеревізникЛК «АТП №1»
Відстань / час≈17–25 км, 50–80 хв
Зупинокблизько 50 у кожен бік
Оплатаміський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №47А

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 47А.

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні06:00–22:1810–15 хв
Вихідні06:20–22:0013–20 хв

На Чорноволі, Пасічній і Сихові графік зсувається. Повний рейс довгий — виходьте з запасом.

Зупинки: Рясне-2 → Санта Барбара

Зупинка
1Рясне-2 / Стельмаха / Рясне-1 / Брюховицька
2школа №23 / парк 700-річчя / пр. Чорновола / опера / пл. Галицька
3пл. Митна / медуніверситет / Пасічна / «Метро-2»
4АС-5 / Сихівська / Кавалерідзе / центр Довженка
5Санта Барбара

Зупинки: Санта Барбара → Рясне-2

Зупинка
1Санта Барбара / поліклініка №4 / Кавалерідзе / АС-5
2Пасічна / пл. Галицька / опера / пр. Чорновола
3школа №23 / Рясне-1 / Рясне-2

Поради пасажирам

  • Це один із найдовших міських рейсів — сідайте з запасом часу.
  • На Пасічній зручна пересадка на трамваї; на Сихові — на №13 і №41.
  • З Рясного до вокзалу швидше №49А.
  • Окремі рейси низькопідлогові.
  • Перед виходом дивіться борт у EasyWay / Moovit.

Маршрут №47А залишається наскрізним рейсом із Сихова через центр до Рясного-2.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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