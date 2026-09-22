Львівську оперну сцену реконструюватимуть із бюджетом понад 73 млн грн

У Львові оголосили тендер на комплексну реставрацію головної будівлі Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Очікувана вартість робіт становить понад 73 мільйони гривень. Інформацію про тендер оприлюднили на платформі Prozorro у середині вересня. Замовником виступає Львівська опера.

Під час реставрації оновлять механізми підйому декорацій і театральні завіси, модернізують системи керування сценою, а також електромережі й освітлення. Окрім цього, реконструюватимуть саму сцену.

На сцені встановлять понад 300 сучасних сценічних блоків. Поверхню сцени повністю замінять — її загальна площа становить 570 м².

Також планують модернізувати електропостачання: замінять понад 40 кілометрів старої проводки на нову мережу.

Тендерні пропозиції приймають до 3 жовтня, а аукціон призначено на 5 жовтня.

Умови підряду зобов’язують завершити реставраційні роботи до 31 грудня 2026 року.