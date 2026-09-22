Суд виніс рішення про обов’язкову реєстрацію петиції щодо відставки Андрія Садового

8 вересня 2026 року Восьмий апеляційний адміністративний суд відмовив Львівській міській раді в апеляції щодо виконання рішення про реєстрацію електронної петиції з вимогою дострокового припинення повноважень міського голови Андрія Садового.

Колегія суддів у складі Любомира Гудими, Володимира Качмаря та Тараса Онишкевича підтвердила ухвалу Львівського окружного адміністративного суду від 11 червня 2026 року без жодних змін. Рішення апеляції набрало чинності одразу після оголошення.

Варто зазначити, що ця постанова підлягає касаційному оскарженню лише у випадках, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України.

Тривала судова суперечка

Ініціатором петиції про дострокове припинення повноважень Садового став громадський діяч і адвокат Андрій Петришин. ЛМР виступила проти цієї ініціативи та оскаржувала судові рішення, що підтримували петицію.

Петришин заявляє, що міська адміністрація та структурні підрозділи намагалися заблокувати розміщення петиції на офіційному міському порталі. Останнє рішення апеляційного суду він розцінює як перемогу громади у цьому тривалому процесі.

Раніше аналогічні рішення на користь заявника ухвалювали навіть вищі інстанції судів.

Подальша доля петиції

Після набрання рішенням чинної сили на порядку денному залишається його виконання та офіційна реєстрація петиції на порталі міської ради Львова.

Відповідно до чинних правил електронних петицій у місті, щоб петиція була розглянута, вона повинна за 60 днів набрати не менше 500 голосів підтримки.

Однак саме по собі набрання потрібної кількості голосів не гарантує автоматичної відставки міського голови. Відповідне рішення приймає міська рада відповідно до встановленої законом процедури.

Отже, останнє судове рішення стосується лише виконання вимоги щодо реєстрації петиції, а не самого дострокового припинення повноважень Андрія Садового.