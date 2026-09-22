У Львові пішов з життя знаний професор

21 вересня 2026 року пішов з життя Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, завідувач кафедри механіки механіко-математичного факультету (2021-2025 рр.) – Андрейків Олександр Євгенович.

Олександр Євгенович увійшов в історію науки як член-кореспондент НАН України з 1988 року. Він отримав ступінь доктора технічних наук у 1980 році, а звання професора – у 1983-му. У 2002 році йому присвоїли почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України. За свою кар’єру Андрейків отримав низку престижних нагород, серед яких премія АН УРСР імені О.М. Динника (1987), премія Ради Міністрів СРСР (1989), а також Державна премія України в галузі науки і техніки (1995).

Він посідав керівні посади в професійних організаціях: очолював технічний підкомітет «Воднева деградація матеріалів» у Європейському товаристві з цілісності конструкцій (ESIS, 1995–2002), був заступником голови Українського товариства з механіки руйнування матеріалів (1992–2002). Окрім цього, Андрейків став дійсним членом Наукового товариства імені Шевченка з 1992 року.

Народився 3 січня 1942 року у смт Мельниця-Подільська (нині Чортківський район Тернопільської області). У 1964 році закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, здобувши кваліфікацію за напрямом «Механіка».

Професійну діяльність розпочав у 1963 році у Фізико-механічному інституті на посаді в.о. молодшого наукового співробітника. У 1969 році захистив кандидатську дисертацію «Деякі просторові задачі теорії тріщин» і здобув ступінь кандидата фізико-математичних наук. Наступні роки працював молодшим, а з 1972 по 1980 рік — старшим науковим співробітником.

У 1980 році він захистив докторську дисертацію «Крихке руйнування пружно-пластичних тіл в умовах складних напружених станів» і отримав науковий ступінь доктора технічних наук. Згодом, у 1983 році, йому присвоїли вчене звання професора зі спеціальності «Механіка деформівного твердого тіла». У 1988 році став членом-кореспондентом Національної академії наук України.

Між 1980 та 1995 роками Андрейків очолював науковий відділ Фізико-механічного інституту. З 1995 по 2001 рік він був директором міжгалузевого центру «Протон» при науково-технічному комплексі цього інституту в НАН України.

З 1984 року Олександр Євгенович працював на посаді професора кафедри механіки механіко-математичного факультету Львівського університету за сумісництвом. Він організував філію кафедри механіки на базі Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка, забезпечив виділення приміщень для лекцій і створення лабораторій, а також розробляв навчальні плани і спецкурси.

У 2002 році повністю перейшов працювати на кафедру механіки за основним місцем роботи. З 2021 по 2025 рік очолював кафедру як завідувач.

Свої наукові зусилля Андрейків спрямував на дослідження механіки деформівних твердих тіл із тріщинами, тріщиностійкості матеріалів, впливу водневмісних середовищ на міцність металів, а також діагностику матеріалів і конструкцій. Він розробив експериментальні методи визначення тріщиностійкості, які впровадили в державні стандарти та нормативні документи України.

Загалом у науковому доробку Андрійківа понад 600 робіт, серед яких 18 монографій, 16 методичних розробок і 30 патентів на винаходи. Він брав участь у створенні двох Національних стандартів, був керівником численних держбюджетних проєктів, зокрема Національної програми «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин» («Ресурс»), фундаментального дослідження МОН України (2016–2018), а також проєкту з вивчення деградації матеріалів (2019–2021).

Відзначений дипломом Асоціації авторів наукових відкриттів України № 5/442 за відкриття у галузі впливу водню на феромагнітні матеріали (2021).

Під його керівництвом захистили докторські дипломи 10 науковців і кандидатські 33 дослідники. Андрейків очолював студентські наукові проєкти, що посідали призові місця на всеукраїнських конкурсах за спеціальністю «Механіка».

Колектив механіко-математичного факультету глибоко сумує через втрату та висловлює щирі співчуття родині Олександра Євгеновича.

Парастас за спочилим відбудеться у четвер, 24 вересня, о 19:00 в каплиці при церкві Святого Климентія (вул. Генерала Чупринки, 70). Чин похорону пройде у п’ятницю, 25 вересня о 12:00 в тій же церкві. Поховання відбудеться на Личаківському цвинтарі.