61 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №61 у Львові: с. Підрясне — с. Підбірці
№61 з’єднує Підрясне з Підбірцями через Рясне-Руське, Рясне-1, АС-4, Янівський цвинтар, церкву св. Анни, пл. Митну, медуніверситет, АС-6, Глинянський тракт і Лисиничі.
Обслуговує ЛК «АТП №1». Близько 23 км, 50–70 хвилин. Через Лисиничі також ходить №29 до вокзалу.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|с. Підрясне — с. Підбірці (Львівський район)
|Перевізник
|ЛК «АТП №1»
|Відстань / час
|≈23 км, 50–70 хв
|Зупинок
|близько 40 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф; готівка / картка / ЛеоКарт
Карта маршруту №61
Обидві кінцеві — Львівський район. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 61.
Розклад (орієнтир з Підрясного)
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|06:40–21:00
|12–27 хв
|Субота
|07:00–20:00
|30 хв
|Неділя
|06:50–20:00
|25–35 хв
Будні з Підрясного: 06:40, 07:00, 07:27, 07:54, 08:21 … 21:00. На Глинянському тракті графік зсувається.
Зупинки: Підрясне → Підбірці
|№
|Зупинка
|1
|Підрясне (Смерекова / Шевченка) / Рясне-Руське / Рясне-1
|2
|АС-4 / Янівський цвинтар / церква св. Анни
|3
|пл. Митна / госпіталь / медуніверситет / АС-6
|4
|Глинянський тракт / Лисиничі
|5
|Підбірці (Народний дім)
Зупинки: Підбірці → Підрясне
|№
|Зупинка
|1
|Підбірці / Лисиничі / АС-6 / пл. Митна
|2
|Янівський цвинтар / Рясне-1 / Рясне-Руське
|3
|Підрясне, Смерекова
Поради пасажирам
- На Глинянському тракті закладайте час.
- До вокзалу з Лисиничів зручніше №29.
- Оплата за міським тарифом; ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
- Окремі рейси низькопідлогові.
- Перед виходом дивіться борт у EasyWay / Moovit.
Маршрут №61 залишається наскрізним рейсом з Підрясного через Рясне і центр до Підбірець.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.