61 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №61 у Львові: с. Підрясне — с. Підбірці

№61 з’єднує Підрясне з Підбірцями через Рясне-Руське, Рясне-1, АС-4, Янівський цвинтар, церкву св. Анни, пл. Митну, медуніверситет, АС-6, Глинянський тракт і Лисиничі.

Обслуговує ЛК «АТП №1». Близько 23 км, 50–70 хвилин. Через Лисиничі також ходить №29 до вокзалу.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти с. Підрясне — с. Підбірці (Львівський район) Перевізник ЛК «АТП №1» Відстань / час ≈23 км, 50–70 хв Зупинок близько 40 у кожен бік Оплата міський тариф; готівка / картка / ЛеоКарт

Карта маршруту №61

Обидві кінцеві — Львівський район. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 61.

Розклад (орієнтир з Підрясного)

День Вікно Інтервал Будні 06:40–21:00 12–27 хв Субота 07:00–20:00 30 хв Неділя 06:50–20:00 25–35 хв

Будні з Підрясного: 06:40, 07:00, 07:27, 07:54, 08:21 … 21:00. На Глинянському тракті графік зсувається.

Зупинки: Підрясне → Підбірці

№ Зупинка 1 Підрясне (Смерекова / Шевченка) / Рясне-Руське / Рясне-1 2 АС-4 / Янівський цвинтар / церква св. Анни 3 пл. Митна / госпіталь / медуніверситет / АС-6 4 Глинянський тракт / Лисиничі 5 Підбірці (Народний дім)

Зупинки: Підбірці → Підрясне

№ Зупинка 1 Підбірці / Лисиничі / АС-6 / пл. Митна 2 Янівський цвинтар / Рясне-1 / Рясне-Руське 3 Підрясне, Смерекова

Поради пасажирам

На Глинянському тракті закладайте час.

До вокзалу з Лисиничів зручніше №29.

Оплата за міським тарифом; ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.

Окремі рейси низькопідлогові.

Перед виходом дивіться борт у EasyWay / Moovit.

Маршрут №61 залишається наскрізним рейсом з Підрясного через Рясне і центр до Підбірець.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.