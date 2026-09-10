61 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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61 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №61 у Львові: с. Підрясне — с. Підбірці

№61 з’єднує Підрясне з Підбірцями через Рясне-Руське, Рясне-1, АС-4, Янівський цвинтар, церкву св. Анни, пл. Митну, медуніверситет, АС-6, Глинянський тракт і Лисиничі.

Обслуговує ЛК «АТП №1». Близько 23 км, 50–70 хвилин. Через Лисиничі також ходить №29 до вокзалу.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктис. Підрясне — с. Підбірці (Львівський район)
ПеревізникЛК «АТП №1»
Відстань / час≈23 км, 50–70 хв
Зупинокблизько 40 у кожен бік
Оплатаміський тариф; готівка / картка / ЛеоКарт

Карта маршруту №61

Обидві кінцеві — Львівський район. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 61.

Розклад (орієнтир з Підрясного)

ДеньВікноІнтервал
Будні06:40–21:0012–27 хв
Субота07:00–20:0030 хв
Неділя06:50–20:0025–35 хв

Будні з Підрясного: 06:40, 07:00, 07:27, 07:54, 08:21 … 21:00. На Глинянському тракті графік зсувається.

Зупинки: Підрясне → Підбірці

Зупинка
1Підрясне (Смерекова / Шевченка) / Рясне-Руське / Рясне-1
2АС-4 / Янівський цвинтар / церква св. Анни
3пл. Митна / госпіталь / медуніверситет / АС-6
4Глинянський тракт / Лисиничі
5Підбірці (Народний дім)

Зупинки: Підбірці → Підрясне

Зупинка
1Підбірці / Лисиничі / АС-6 / пл. Митна
2Янівський цвинтар / Рясне-1 / Рясне-Руське
3Підрясне, Смерекова

Поради пасажирам

  • На Глинянському тракті закладайте час.
  • До вокзалу з Лисиничів зручніше №29.
  • Оплата за міським тарифом; ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
  • Окремі рейси низькопідлогові.
  • Перед виходом дивіться борт у EasyWay / Moovit.

Маршрут №61 залишається наскрізним рейсом з Підрясного через Рясне і центр до Підбірець.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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