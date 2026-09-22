Громади Львівщини цьогоріч спрямували понад три мільярди гривень на допомогу ЗСУ

Сокільницька та Підберізцівська громади Львіщини посіли лідируючі позиції за часткою оборонних видатків у своїх бюджетах.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у січні-серпні цього року громади області спрямували понад 3,1 мільярда гривень із місцевих бюджетів на підтримку Збройних Сил України, що складає 11,2% від усіх видатків без урахування цільових трансфертів.

Найбільші оборонні витрати серед усіх видатків зафіксували у Сокільницькій громаді — 32%, Підберізцівській — 26,2%, Моршинській — 22,7%. Також високі показники у Славській — 19,1% та Заболотцівській громадах — 18,9%.

Обласний бюджет у цей же період додатково виділив понад 885 мільйонів гривень на потреби оборони, що становить 18,4% від своїх загальних видатків.

Варто зазначити, що низькі оборонні видатки відзначили у таких громадах: Підкамінська — 2,6%, Бісковицька — 2,9%, Сокальська — 2,9%, Перемишлянська — 3,2% та Турківська — 3,4%. Всього 18 громад Львівщини спрямовують на оборону менше ніж 5% своїх бюджетних витрат.

У березні 2025 року Максим Козицький закликав громади області спрямувати на оборону 500 млн гривень. На наступний рік ця сума мала зрости до 5 млрд гривень. Минулого року громади Львівщини вже виділили майже 4,5 млрд гривень на потреби ЗСУ.