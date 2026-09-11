46 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №46 у Львові: Санта Барбара — Голосківський цвинтар
№46 з’єднує Сихів (Санта Барбара) з Голосківським цвинтарем. Шлях — АС-5, Липова алея, опера / пр. Свободи, пр. Чорновола, парк 700-річчя, «Незламні» і Щурата.
Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 17,4 км, 30 грн. Час у дорозі 50–65 хвилин. Біля Щурата також ходить №19.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Санта Барбара (Львів) — Голосківський цвинтар (Львів)
|Перевізник
|ЛК «АТП №1»
|Відстань / час
|17,4 км, 50–65 хв
|Зупинок
|37–39 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 25–30 грн
Карта маршруту №46
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 46
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|06:18–22:15
|≈12 хв
|Вихідні
|06:30–22:00
|≈11–15 хв
На пр. Свободи і Чорновола графік зсувається.
Зупинки: Санта Барбара → Голосківський цвинтар
|№
|Зупинка
|1
|Санта Барбара / АС-5 / опера / пр. Чорновола
|2
|парк 700-річчя / «Незламні» / Щурата
|3
|Голосківський цвинтар
Зупинки: Голосківський цвинтар → Санта Барбара
|№
|Зупинка
|1
|Голосківський цвинтар / «Незламні» / опера
|2
|АС-5 / Санта Барбара
Поради пасажирам
- На Сихові зручна пересадка на №11 і №47А.
- Біля Щурата — на №19.
- На опері — на трамваї центру.
- Оплата за міським тарифом.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/212).
Маршрут №46 залишається рейсом із Сихова через центр до Голосківського цвинтаря.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.