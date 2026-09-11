46 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №46 у Львові: Санта Барбара — Голосківський цвинтар

№46 з’єднує Сихів (Санта Барбара) з Голосківським цвинтарем. Шлях — АС-5, Липова алея, опера / пр. Свободи, пр. Чорновола, парк 700-річчя, «Незламні» і Щурата.

Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 17,4 км, 30 грн. Час у дорозі 50–65 хвилин. Біля Щурата також ходить №19.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Санта Барбара (Львів) — Голосківський цвинтар (Львів) Перевізник ЛК «АТП №1» Відстань / час 17,4 км, 50–65 хв Зупинок 37–39 у кожен бік Оплата міський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №46

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 46

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні 06:18–22:15 ≈12 хв Вихідні 06:30–22:00 ≈11–15 хв

На пр. Свободи і Чорновола графік зсувається.

Зупинки: Санта Барбара → Голосківський цвинтар

№ Зупинка 1 Санта Барбара / АС-5 / опера / пр. Чорновола 2 парк 700-річчя / «Незламні» / Щурата 3 Голосківський цвинтар

Зупинки: Голосківський цвинтар → Санта Барбара

№ Зупинка 1 Голосківський цвинтар / «Незламні» / опера 2 АС-5 / Санта Барбара

Поради пасажирам

На Сихові зручна пересадка на №11 і №47А.

Біля Щурата — на №19.

На опері — на трамваї центру.

Оплата за міським тарифом.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/212).

Маршрут №46 залишається рейсом із Сихова через центр до Голосківського цвинтаря.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.