46 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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46 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №46 у Львові: Санта Барбара — Голосківський цвинтар

№46 з’єднує Сихів (Санта Барбара) з Голосківським цвинтарем. Шлях — АС-5, Липова алея, опера / пр. Свободи, пр. Чорновола, парк 700-річчя, «Незламні» і Щурата.

Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 17,4 км, 30 грн. Час у дорозі 50–65 хвилин. Біля Щурата також ходить №19.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиСанта Барбара (Львів) — Голосківський цвинтар (Львів)
ПеревізникЛК «АТП №1»
Відстань / час17,4 км, 50–65 хв
Зупинок37–39 у кожен бік
Оплатаміський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №46

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 46

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні06:18–22:15≈12 хв
Вихідні06:30–22:00≈11–15 хв

На пр. Свободи і Чорновола графік зсувається.

Зупинки: Санта Барбара → Голосківський цвинтар

Зупинка
1Санта Барбара / АС-5 / опера / пр. Чорновола
2парк 700-річчя / «Незламні» / Щурата
3Голосківський цвинтар

Зупинки: Голосківський цвинтар → Санта Барбара

Зупинка
1Голосківський цвинтар / «Незламні» / опера
2АС-5 / Санта Барбара

Поради пасажирам

  • На Сихові зручна пересадка на №11 і №47А.
  • Біля Щурата — на №19.
  • На опері — на трамваї центру.
  • Оплата за міським тарифом.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/212).

Маршрут №46 залишається рейсом із Сихова через центр до Голосківського цвинтаря.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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