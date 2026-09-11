23 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №23 у Львові: вул. Суботівська — Провесінь

№23 з’єднує Левандівку (Суботівська) з Провесінню на Глинянському тракті. Шлях — «Південний», Наукова, «Шувар», Сихів, Вашингтона, АС-6 і Лисиничі.

Обслуговує ПАТ «АТП-14630». EasyWay: 24,4 км, 30 грн. Час у дорозі 70–90 хвилин. З Суботівської також ходить №43; на Глинянському тракті — №40.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти вул. Суботівська (Львів) — Провесінь (Львівський район) Перевізник ПАТ «АТП-14630» Відстань / час 24,4 км, 70–90 хв Зупинок близько 46–50 у кожен бік Оплата міський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №23

Провесінь — Львівський район. GPS: EasyWay, 23

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні 06:05–21:20 орієнтовно 15–45 хв Вихідні щодня рідше, ніж у будні

EasyWay показує середній інтервал близько 45 хв. Інтервал 5–11 хв на практиці не тримається.

Зупинки: Суботівська → Провесінь

№ Зупинка 1 Суботівська / «Південний» / Наукова / «Шувар» 2 Вашингтона / АС-6 / Глинянський тракт 3 Провесінь

Зупинки: Провесінь → Суботівська

№ Зупинка 1 Провесінь / АС-6 / «Шувар» / «Південний» 2 вул. Суботівська

Поради пасажирам

Рейси рідші, ніж на коротких міських лініях — дивіться GPS.

На «Шуварі» зручна пересадка на №13 і №16.

На Суботівській також №43.

Оплата за міським тарифом.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/41).

Маршрут №23 залишається рейсом із Левандівки через Наукову і Сихів до Провесіні.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.