23 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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23 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №23 у Львові: вул. Суботівська — Провесінь

№23 з’єднує Левандівку (Суботівська) з Провесінню на Глинянському тракті. Шлях — «Південний», Наукова, «Шувар», Сихів, Вашингтона, АС-6 і Лисиничі.

Обслуговує ПАТ «АТП-14630». EasyWay: 24,4 км, 30 грн. Час у дорозі 70–90 хвилин. З Суботівської також ходить №43; на Глинянському тракті — №40.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктивул. Суботівська (Львів) — Провесінь (Львівський район)
ПеревізникПАТ «АТП-14630»
Відстань / час24,4 км, 70–90 хв
Зупинокблизько 46–50 у кожен бік
Оплатаміський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №23

Провесінь — Львівський район. GPS: EasyWay, 23

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні06:05–21:20орієнтовно 15–45 хв
Вихідніщоднярідше, ніж у будні

EasyWay показує середній інтервал близько 45 хв. Інтервал 5–11 хв на практиці не тримається.

Зупинки: Суботівська → Провесінь

Зупинка
1Суботівська / «Південний» / Наукова / «Шувар»
2Вашингтона / АС-6 / Глинянський тракт
3Провесінь

Зупинки: Провесінь → Суботівська

Зупинка
1Провесінь / АС-6 / «Шувар» / «Південний»
2вул. Суботівська

Поради пасажирам

  • Рейси рідші, ніж на коротких міських лініях — дивіться GPS.
  • На «Шуварі» зручна пересадка на №13 і №16.
  • На Суботівській також №43.
  • Оплата за міським тарифом.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/41).

Маршрут №23 залишається рейсом із Левандівки через Наукову і Сихів до Провесіні.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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