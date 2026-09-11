23 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №23 у Львові: вул. Суботівська — Провесінь
№23 з’єднує Левандівку (Суботівська) з Провесінню на Глинянському тракті. Шлях — «Південний», Наукова, «Шувар», Сихів, Вашингтона, АС-6 і Лисиничі.
Обслуговує ПАТ «АТП-14630». EasyWay: 24,4 км, 30 грн. Час у дорозі 70–90 хвилин. З Суботівської також ходить №43; на Глинянському тракті — №40.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|вул. Суботівська (Львів) — Провесінь (Львівський район)
|Перевізник
|ПАТ «АТП-14630»
|Відстань / час
|24,4 км, 70–90 хв
|Зупинок
|близько 46–50 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 25–30 грн
Карта маршруту №23
Провесінь — Львівський район. GPS: EasyWay, 23
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|06:05–21:20
|орієнтовно 15–45 хв
|Вихідні
|щодня
|рідше, ніж у будні
EasyWay показує середній інтервал близько 45 хв. Інтервал 5–11 хв на практиці не тримається.
Зупинки: Суботівська → Провесінь
|№
|Зупинка
|1
|Суботівська / «Південний» / Наукова / «Шувар»
|2
|Вашингтона / АС-6 / Глинянський тракт
|3
|Провесінь
Зупинки: Провесінь → Суботівська
|№
|Зупинка
|1
|Провесінь / АС-6 / «Шувар» / «Південний»
|2
|вул. Суботівська
Поради пасажирам
- Рейси рідші, ніж на коротких міських лініях — дивіться GPS.
- На «Шуварі» зручна пересадка на №13 і №16.
- На Суботівській також №43.
- Оплата за міським тарифом.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/41).
Маршрут №23 залишається рейсом із Левандівки через Наукову і Сихів до Провесіні.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.