43 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №43 у Львові: вул. Суботівська — Лікарня Святого Луки

№43 з’єднує Левандівку (Суботівська) з лікарнею Святого Луки на вул. Раковського. Шлях — Сяйво, «Скриня», пл. Кропивницького, Політехніка, пр. Свободи, Руставелі і Липова алея.

Обслуговує ТОВ «Фіакр-Львів». EasyWay: 12 км. Час у дорозі 40–50 хвилин. Коридором Сяйво також ходять №20 і №34.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти вул. Суботівська (Львів) — Лікарня Святого Луки (Львів) Перевізник ТОВ «Фіакр-Львів» Відстань / час 12 км, 40–50 хв Зупинок 25–26 у кожен бік Оплата міський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №43

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 43

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні 05:30–21:15 12–20 хв Вихідні 06:40–20:40 20–30 хв

На Городоцькій і Свободі графік зсувається. Увечері інтервал більший.

Зупинки: Суботівська → Лікарня Святого Луки

№ Зупинка 1 Суботівська / поліклініка №3 / Сяйво / «Скриня» 2 пл. Кропивницького / Політехніка / пр. Свободи 3 Руставелі / Липова алея 4 Лікарня Святого Луки

Зупинки: Лікарня Святого Луки → Суботівська

№ Зупинка 1 вул. Раковського / стадіон «Україна» / Руставелі / Політехніка 2 «Скриня» / Сяйво / Суботівська

Поради пасажирам

На «Скрині» зручна пересадка на №10, №20 і №34.

До лікарні з центру також можна пішки від Липової алеї.

У вихідні рейсів помітно менше.

Оплата за міським тарифом.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/162).

Маршрут №43 залишається рейсом з Левандівки через «Скриню» і центр до лікарні Святого Луки.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.