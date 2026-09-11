43 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №43 у Львові: вул. Суботівська — Лікарня Святого Луки
№43 з’єднує Левандівку (Суботівська) з лікарнею Святого Луки на вул. Раковського. Шлях — Сяйво, «Скриня», пл. Кропивницького, Політехніка, пр. Свободи, Руставелі і Липова алея.
Обслуговує ТОВ «Фіакр-Львів». EasyWay: 12 км. Час у дорозі 40–50 хвилин. Коридором Сяйво також ходять №20 і №34.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|вул. Суботівська (Львів) — Лікарня Святого Луки (Львів)
|Перевізник
|ТОВ «Фіакр-Львів»
|Відстань / час
|12 км, 40–50 хв
|Зупинок
|25–26 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 25–30 грн
Карта маршруту №43
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 43
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|05:30–21:15
|12–20 хв
|Вихідні
|06:40–20:40
|20–30 хв
На Городоцькій і Свободі графік зсувається. Увечері інтервал більший.
Зупинки: Суботівська → Лікарня Святого Луки
|№
|Зупинка
|1
|Суботівська / поліклініка №3 / Сяйво / «Скриня»
|2
|пл. Кропивницького / Політехніка / пр. Свободи
|3
|Руставелі / Липова алея
|4
|Лікарня Святого Луки
Зупинки: Лікарня Святого Луки → Суботівська
|№
|Зупинка
|1
|вул. Раковського / стадіон «Україна» / Руставелі / Політехніка
|2
|«Скриня» / Сяйво / Суботівська
Поради пасажирам
- На «Скрині» зручна пересадка на №10, №20 і №34.
- До лікарні з центру також можна пішки від Липової алеї.
- У вихідні рейсів помітно менше.
- Оплата за міським тарифом.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/162).
Маршрут №43 залишається рейсом з Левандівки через «Скриню» і центр до лікарні Святого Луки.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.