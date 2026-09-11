43 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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43 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Маршрутка №43 у Львові: вул. Суботівська — Лікарня Святого Луки

№43 з’єднує Левандівку (Суботівська) з лікарнею Святого Луки на вул. Раковського. Шлях — Сяйво, «Скриня», пл. Кропивницького, Політехніка, пр. Свободи, Руставелі і Липова алея.

Обслуговує ТОВ «Фіакр-Львів». EasyWay: 12 км. Час у дорозі 40–50 хвилин. Коридором Сяйво також ходять №20 і №34.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктивул. Суботівська (Львів) — Лікарня Святого Луки (Львів)
ПеревізникТОВ «Фіакр-Львів»
Відстань / час12 км, 40–50 хв
Зупинок25–26 у кожен бік
Оплатаміський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №43

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 43

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні05:30–21:1512–20 хв
Вихідні06:40–20:4020–30 хв

На Городоцькій і Свободі графік зсувається. Увечері інтервал більший.

Зупинки: Суботівська → Лікарня Святого Луки

Зупинка
1Суботівська / поліклініка №3 / Сяйво / «Скриня»
2пл. Кропивницького / Політехніка / пр. Свободи
3Руставелі / Липова алея
4Лікарня Святого Луки

Зупинки: Лікарня Святого Луки → Суботівська

Зупинка
1вул. Раковського / стадіон «Україна» / Руставелі / Політехніка
2«Скриня» / Сяйво / Суботівська

Поради пасажирам

  • На «Скрині» зручна пересадка на №10, №20 і №34.
  • До лікарні з центру також можна пішки від Липової алеї.
  • У вихідні рейсів помітно менше.
  • Оплата за міським тарифом.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/162).

Маршрут №43 залишається рейсом з Левандівки через «Скриню» і центр до лікарні Святого Луки.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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