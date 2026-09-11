16 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №16 у Львові: Залізничний вокзал — вул. Івана Кавалерідзе
№16 з’єднує головний вокзал із Сиховом (Кавалерідзе / ТЦ «Іскра»). Шлях — «Скриня», «Південний», «Океан», коледж зв’язку, УКУ, «Шувар». Це не рейс через центр.
Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 15,2 км, 30 грн. Час у дорозі 40–60 хвилин. З вокзалу на Сихів також ходить №32 (через Наукову).
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Залізничний вокзал (Львів) — вул. Івана Кавалерідзе (Львів)
|Перевізник
|ЛК «АТП №1»
|Відстань / час
|15,2 км, 40–60 хв
|Зупинок
|30–32 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 25–30 грн
Карта маршруту №16
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 16
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|06:10–22:25
|≈13 хв (не 5 хв стабільно)
|Вихідні
|06:30–22:20
|≈17 хв
На Кульпарківській і біля «Південного» графік зсувається.
Зупинки: вокзал → Кавалерідзе
|№
|Зупинка
|1
|Залізничний вокзал / «Скриня» / «Південний»
|2
|«Океан» / УКУ / «Шувар»
|3
|вул. Кавалерідзе
Зупинки: Кавалерідзе → вокзал
|№
|Зупинка
|1
|вул. Кавалерідзе / «Шувар» / УКУ / «Південний»
|2
|«Скриня» / Залізничний вокзал
Поради пасажирам
- Маршрут уникає центру: іде через «Південний» і Володимира Великого.
- На «Шуварі» зручна пересадка на №13 і №47А.
- №32 з вокзалу йде Науковою.
- Окремі рейси низькопідлогові.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/36).
Маршрут №16 залишається рейсом з вокзалу через «Південний» і УКУ до Кавалерідзе.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.