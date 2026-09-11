16 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №16 у Львові: Залізничний вокзал — вул. Івана Кавалерідзе

№16 з’єднує головний вокзал із Сиховом (Кавалерідзе / ТЦ «Іскра»). Шлях — «Скриня», «Південний», «Океан», коледж зв’язку, УКУ, «Шувар». Це не рейс через центр.

Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 15,2 км, 30 грн. Час у дорозі 40–60 хвилин. З вокзалу на Сихів також ходить №32 (через Наукову).

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Залізничний вокзал (Львів) — вул. Івана Кавалерідзе (Львів) Перевізник ЛК «АТП №1» Відстань / час 15,2 км, 40–60 хв Зупинок 30–32 у кожен бік Оплата міський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №16

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 16

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні 06:10–22:25 ≈13 хв (не 5 хв стабільно) Вихідні 06:30–22:20 ≈17 хв

На Кульпарківській і біля «Південного» графік зсувається.

Зупинки: вокзал → Кавалерідзе

№ Зупинка 1 Залізничний вокзал / «Скриня» / «Південний» 2 «Океан» / УКУ / «Шувар» 3 вул. Кавалерідзе

Зупинки: Кавалерідзе → вокзал

№ Зупинка 1 вул. Кавалерідзе / «Шувар» / УКУ / «Південний» 2 «Скриня» / Залізничний вокзал

Поради пасажирам

Маршрут уникає центру: іде через «Південний» і Володимира Великого.

На «Шуварі» зручна пересадка на №13 і №47А.

№32 з вокзалу йде Науковою.

Окремі рейси низькопідлогові.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/36).

Маршрут №16 залишається рейсом з вокзалу через «Південний» і УКУ до Кавалерідзе.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.