16 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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16 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №16 у Львові: Залізничний вокзал — вул. Івана Кавалерідзе

№16 з’єднує головний вокзал із Сиховом (Кавалерідзе / ТЦ «Іскра»). Шлях — «Скриня», «Південний», «Океан», коледж зв’язку, УКУ, «Шувар». Це не рейс через центр.

Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 15,2 км, 30 грн. Час у дорозі 40–60 хвилин. З вокзалу на Сихів також ходить №32 (через Наукову).

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиЗалізничний вокзал (Львів) — вул. Івана Кавалерідзе (Львів)
ПеревізникЛК «АТП №1»
Відстань / час15,2 км, 40–60 хв
Зупинок30–32 у кожен бік
Оплатаміський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №16

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 16

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні06:10–22:25≈13 хв (не 5 хв стабільно)
Вихідні06:30–22:20≈17 хв

На Кульпарківській і біля «Південного» графік зсувається.

Зупинки: вокзал → Кавалерідзе

Зупинка
1Залізничний вокзал / «Скриня» / «Південний»
2«Океан» / УКУ / «Шувар»
3вул. Кавалерідзе

Зупинки: Кавалерідзе → вокзал

Зупинка
1вул. Кавалерідзе / «Шувар» / УКУ / «Південний»
2«Скриня» / Залізничний вокзал

Поради пасажирам

  • Маршрут уникає центру: іде через «Південний» і Володимира Великого.
  • На «Шуварі» зручна пересадка на №13 і №47А.
  • №32 з вокзалу йде Науковою.
  • Окремі рейси низькопідлогові.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/36).

Маршрут №16 залишається рейсом з вокзалу через «Південний» і УКУ до Кавалерідзе.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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