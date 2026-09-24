На Львівщині чоловіка звинуватили у постачанні наркотиків до колонії за допомогою рогатки

У Дрогобицькому районі 32-річного чоловіка звинувачують у постачанні наркотиків до виправної колонії. Прокурори Дрогобицької окружної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду.

За інформацією слідства, раніше засуджений за крадіжку з проникненням у житло, він вийшов із в’язниці в червні 2024 року. Під час відбування покарання він познайомився з майбутнім спільником, а вже за три місяці після звільнення домовився з ним та ще одним учасником про постачання наркотиків до колонії.

Матеріали щодо інших осіб, причетних до злочину, виділили в окремі кримінальні провадження, які наразі розглядають у суді.

Досудове розслідування встановило, що у листопаді та грудні 2024 року обвинувачений тричі приносив бупренорфін до огорожі колонії. Він перекидав згортки за допомогою рогатки на охоронювану територію, де їх виявляли співробітники установи кожного разу.

Окрім цього, організували пересилання канабісу із Закарпатської області. Посилку отримали у поштовому відділенні Дрогобицького району для подальшого збуту в місця позбавлення волі. Протиправну діяльність вдалося припинити завдяки роботі правоохоронців.

Чоловіку інкримінують незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів у місця позбавлення волі, здійснені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України). Розслідування здійснював слідчий відділ Дрогобицького районного управління поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою до офіційного доведення винуватості та винесення обвинувального вироку судом.