У Львові відкрилася унікальна інтерактивна виставка «Той день»

Із 26 вересня по 11 жовтня у Львівському палаці мистецтв триватиме інтерактивна виставка «Той день». Її створила авторська команда Ukraine WOW.

Квитки можна придбати як онлайн на Concert.ua, так і у касі палацу мистецтв. Безкоштовний вхід забезпечено для військових, ветеранів, осіб з інвалідністю I–II груп, родин загиблих, полонених та зниклих воїнів, а також для деяких інших пільгових категорій за наявності відповідних посвідчень.

26 та 27 вересня екскурсії виставкою проведуть її співавторки — Ярослава Гресь і Юлія Соловей. Детальнішу інформацію про проєкт можна знайти на сторінці Ukraine WOW у Facebook.

Виставка працюватиме за таким графіком: у вівторок-чотвер — з 11:00 до 20:00, у п’ятницю-неділю — з 10:00 до 20:00. Понеділок — вихідний. Локація заходу: Львів, вул. Коперника, 17, Львівський палац мистецтв.