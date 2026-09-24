Садовий повернувся додому після поїздки у Велику Британію

Міський голова Львова Андрій Садовий повернувся до міста після короткого візиту до Великої Британії.

Про результати поїздки він повідомив у соцмережах.

«Обговорив міжнародні плани Львова у контексті державних пріоритетів разом із паном Послом Валерієм Залужним», — зазначив Садовий.

Він також зустрівся з мером Ліверпуля Стівом Ротерамом, який є співзасновником мережі UNBROKEN Cities і давнім другом України.

У Манчестері міський голова поділився досвідом Львова з представниками міськради та науковцями місцевого університету, акцентуючи увагу на стійкості міста в сучасних умовах.

«Хоч поїздка була короткою, вона принесла багато важливих розмов і нових перспективних ідей», — підсумував Садовий.







