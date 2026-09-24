На продаж виставлено роздільську сірку вартістю понад 12 мільйонів гривень

Фонд державного майна оголосив аукціон із приватизації Роздільського гірничо-хімічного підприємства «Сірка» з початковою вартістю 12,6 мільйона гривень.

Фонд виставив на продаж єдиний майновий комплекс державного підприємства «Роздільське гірничо-хімічне підприємство „Сірка“», розташований на вулиці Гірнича, 2 у Новому Роздолі Стрийського району.

Аукціон відкриють 28 вересня в системі ProZorro. Стартова ціна – 12 676 450 гривень.

До підприємства «Сірка» належать 36 об’єктів нерухомості й інфраструктури загальною площею 19 830,2 квадратних метрів. Тут є виробничі цехи, адміністративно-побутові приміщення, майстерні, склади, їдальня, а також пожежне депо та інші споруди.

Об’єкти знаходяться не лише у Новому Роздолі, але й у Журавненській громаді, а також селах Антонівка і Дем’янка-Наддністрянська Стрийського району.

Крім нерухомості, у комплекті додають три транспортні засоби, які випускали у період з 1992 по 2011 рік.

Ще одним активом є 110 зареєстрованих земельних ділянок загальною площею 2 568,24 гектари. Земля не підлягає продажу, але після придбання підприємства покупець отримує право самостійно вирішувати питання землекористування, пояснили у Фонді держмайна.

Основний вид діяльності підприємства – видобуток декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди і глинистого сланцю.

Раніше Фонд держмайна продав Львівський науково-дослідний інститут землеустрою приватній компанії з Тернополя за 43 мільйони гривень. Також за 255 тисяч гривень виставили на продаж залізничну колію на вулиці Навроцького – Луганській у Львові.

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