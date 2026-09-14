Трамвай №3 у Львові: пл. Соборна — Аквапарк
№3 з’єднує площу Соборну з Аквапарком (район Княгині Ольги / Наукової). Шлях — Саксаганського, парк культури, Вітовського, Сахарова і «Океан».
Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». EasyWay: 5,3 км. Час у дорозі 15–25 хвилин. З Соборної також ходить трамвай №8 на Сихів.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|пл. Соборна (Львів) — Аквапарк (Львів)
|Перевізник
|ЛКП «Львівелектротранс»
|Відстань / час
|5,3 км, 15–25 хв
|Зупинок
|близько 14–16 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка
Карта маршруту №3
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, трамвай 3
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|≈06:15–22:30
|8–12 хв
|Вихідні
|щодня
|10–15 хв
На Сахарова колія виділена — графік стабільніший, ніж у центрі.
Зупинки: Соборна → Аквапарк
|№
|Зупинка
|1
|пл. Соборна / парк культури / Сахарова / Княгині Ольги
|2
|Наукова
|3
|Аквапарк
Зупинки: Аквапарк → Соборна
|№
|Зупинка
|1
|Аквапарк / Сахарова / парк культури
|2
|пл. Соборна
Поради пасажирам
- На Соборній зручна пересадка на трамвай №8.
- Кінцева біля Аквапарку і ТЦ «Вікторія Гарденс».
- ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
- Валідуйте квиток одразу після посадки.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/14).
Трамвай №3 залишається рейсом із центру до Аквапарку і Наукової.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.
8 коментарів до “3 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал”
ой, як люблю трамвайчик №3! завжди на ньому їжджу, коли в центр заходжу 😊 і те, що він економить час — це просто супер! а ще ці нові трамваї виглядають так стильно. завдяки йому легко добратись до аквапарку й інших цікавих місць. дуже класно, що є електронна оплата — зручніше в рази!
так, трамвай №3 — справжній рятівник! якось їхала в центр, і він мене так швидко довіз до площі Соборної. а потім сходила в парк культури, там так красиво! нові трамваї дійсно класні, зручні і не так трясуть! а ще завжди перевіряю графік в додатку, так не доводиться стояти на зупинці 😄 дуже радуюсь, що в львові таке чудове сполучення!
трамвай №3 реально супер варіант для львів’ян і туристів! можна швидко добратися до аквапарку або центральної частини. інтервал 5-8 хвилин у будні — це чудово, не треба довго чекати. нові низькопідлогові трамваї, на яких їдеш так зручно, а ще й екологічно! 👍 а постійна перевірка графіку в додатку просто рятує, щоб не потрапити в затори.
чомусь мені здається, що з тими 5-8 хвилинами інтервалу у будні це не зовсім правда. часто чекаю на трамвай довше, ніж хотілося б, особливо вранці. і тих нових трамваїв не так вже й багато, іноді їдеш на старенькому, де м’яко кажучи, не надто комфортно. можливості, звичайно, класні, але реальність не завжди така ідеальна, як описують.
трамвай №3 дійсно зручний для пересування по Львову! особливо для тих, хто живе в районі Княгині Ольги і працює в центрі. зняття заторів завдяки відокремленій колії — це серйозний плюс. навіть у годину пік добратись до площі Соборної простіше. класно, що є нові трамваї, але сподіваюсь, їх більше запустять! 😊
о, трамвай №3 — це просто знахідка! дуже зручно до центр від Княгині Ольги дістатися 😊 а ті свої 5-8 хвилин просто фантастика! особливо вранці, коли всіх понесло на роботу. прямо як виїхав — і вже на площі Соборній! нові низькопідлогові трамваї це взагалі окрема тема, прям як на хвилях їдеш!
трамвай №3 — це дійсно класний варіант для пересування по Львову! особливо йому респект за відокремлену колію, так можна не стояти в заторах 🙌 а нові трамваї просто шикарні, зручні і стильні. і ці 5-8 хвилин між трамваями в будень — чудово, реально економить час!
вау, трамвай номер 3 — мрія! 🙌 злітаєш з Княгині Ольги до самого центру і навіть у заторі не стоїш. нові трамваї — це просто шик, коштує подорож. а ще не раз зустрічала знайомих у трамваї, дедалі більше людей його обирають. зручно, швидко і по-львівськи! безкоштовний прокат, це круто.