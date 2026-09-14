3 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал

Трамвай №3 у Львові: пл. Соборна — Аквапарк

№3 з’єднує площу Соборну з Аквапарком (район Княгині Ольги / Наукової). Шлях — Саксаганського, парк культури, Вітовського, Сахарова і «Океан».

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». EasyWay: 5,3 км. Час у дорозі 15–25 хвилин. З Соборної також ходить трамвай №8 на Сихів.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти пл. Соборна (Львів) — Аквапарк (Львів) Перевізник ЛКП «Львівелектротранс» Відстань / час 5,3 км, 15–25 хв Зупинок близько 14–16 у кожен бік Оплата міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №3

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, трамвай 3

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні ≈06:15–22:30 8–12 хв Вихідні щодня 10–15 хв

На Сахарова колія виділена — графік стабільніший, ніж у центрі.

Зупинки: Соборна → Аквапарк

№ Зупинка 1 пл. Соборна / парк культури / Сахарова / Княгині Ольги 2 Наукова 3 Аквапарк

Зупинки: Аквапарк → Соборна

№ Зупинка 1 Аквапарк / Сахарова / парк культури 2 пл. Соборна

Поради пасажирам

На Соборній зручна пересадка на трамвай №8.

Кінцева біля Аквапарку і ТЦ «Вікторія Гарденс».

ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.

Валідуйте квиток одразу після посадки.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/14).

Трамвай №3 залишається рейсом із центру до Аквапарку і Наукової.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.