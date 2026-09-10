3а маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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3а маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №3А у Львові: пл. Різні — ТРЦ «King Cross Leopolis»

№3А з’єднує площу Різні з ТРЦ «King Cross Leopolis». Шлях — театр опери, пр. Свободи, Князя Романа, Шота Руставелі, Стрийський ринок, Академія сухопутних військ, дитяча залізниця, податкова, автобусний завод, Стрийська–Наукова, Скорини, Гашека, Максимовича, автовокзал, Сокільницька та іподром.

Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 9,86 км, 30 грн. Час у дорозі 25–40 хвилин, не 18. На Стрийській також №10, №25, №40, №131.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктипл. Різні (Львів) — ТРЦ «King Cross Leopolis» (Львів)
ПеревізникЛК «АТП №1»
Відстань / час9,86 км, 25–40 хв
Зупинок18 у кожен бік
Оплатаміський тариф, 30 грн на EasyWay

Карта маршруту №3А

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 3А

Розклад руху

ДеньВікно EasyWayІнтервал
Будні06:45–22:05≈13 хв
Вихідні07:00–22:05≈15 хв

Орієнтир з пл. Різні (будні)

ПеріодЧас
Ранок07:15, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55, далі ~кожні 10 хв
День10-хвилинний крок до ≈19:00
Вечір19:05, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30

З «King Cross» рейси зміщені приблизно на 20–30 хвилин. У вихідні крок ближче до 15 хв: 07:20…21:00.

Зупинки: пл. Різні → King Cross

Зупинка
1пл. Різні
2театр опери / пр. Свободи / Князя Романа
3Шота Руставелі / Стрийський ринок
4Академія сухопутних військ / дитяча залізниця
5податкова / автобусний завод / Стрийська–Наукова
6Скорини / Гашека / Максимовича / автовокзал
7Сокільницька / іподром
8ТРЦ «King Cross Leopolis»

Зупинки: King Cross → пл. Різні

Зупинка
1ТРЦ «King Cross Leopolis»
2іподром / Сокільницька / автовокзал
3Максимовича / Гашека / Скорини / Стрийська–Наукова
4автобусний завод / податкова / дитяча залізниця
5Академія сухопутних військ / Стрийський ринок
6Шота Руставелі / Князя Романа / пр. Свободи / опера
7пл. Різні

Поради пасажирам

  • На Стрийській закладайте час.
  • На автовокзалі зручна пересадка на приміські рейси.
  • До «King Cross» також №10, №25, №40, №131.
  • Оплата за міським тарифом.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/23).

Маршрут №3А залишається комунальним рейсом з площі Різні по Стрийській до «King Cross».

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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