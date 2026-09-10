3а маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №3А у Львові: пл. Різні — ТРЦ «King Cross Leopolis»
№3А з’єднує площу Різні з ТРЦ «King Cross Leopolis». Шлях — театр опери, пр. Свободи, Князя Романа, Шота Руставелі, Стрийський ринок, Академія сухопутних військ, дитяча залізниця, податкова, автобусний завод, Стрийська–Наукова, Скорини, Гашека, Максимовича, автовокзал, Сокільницька та іподром.
Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 9,86 км, 30 грн. Час у дорозі 25–40 хвилин, не 18. На Стрийській також №10, №25, №40, №131.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|пл. Різні (Львів) — ТРЦ «King Cross Leopolis» (Львів)
|Перевізник
|ЛК «АТП №1»
|Відстань / час
|9,86 км, 25–40 хв
|Зупинок
|18 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 30 грн на EasyWay
Карта маршруту №3А
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 3А
Розклад руху
|День
|Вікно EasyWay
|Інтервал
|Будні
|06:45–22:05
|≈13 хв
|Вихідні
|07:00–22:05
|≈15 хв
Орієнтир з пл. Різні (будні)
|Період
|Час
|Ранок
|07:15, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55, далі ~кожні 10 хв
|День
|10-хвилинний крок до ≈19:00
|Вечір
|19:05, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30
З «King Cross» рейси зміщені приблизно на 20–30 хвилин. У вихідні крок ближче до 15 хв: 07:20…21:00.
Зупинки: пл. Різні → King Cross
|№
|Зупинка
|1
|пл. Різні
|2
|театр опери / пр. Свободи / Князя Романа
|3
|Шота Руставелі / Стрийський ринок
|4
|Академія сухопутних військ / дитяча залізниця
|5
|податкова / автобусний завод / Стрийська–Наукова
|6
|Скорини / Гашека / Максимовича / автовокзал
|7
|Сокільницька / іподром
|8
|ТРЦ «King Cross Leopolis»
Зупинки: King Cross → пл. Різні
|№
|Зупинка
|1
|ТРЦ «King Cross Leopolis»
|2
|іподром / Сокільницька / автовокзал
|3
|Максимовича / Гашека / Скорини / Стрийська–Наукова
|4
|автобусний завод / податкова / дитяча залізниця
|5
|Академія сухопутних військ / Стрийський ринок
|6
|Шота Руставелі / Князя Романа / пр. Свободи / опера
|7
|пл. Різні
Поради пасажирам
- На Стрийській закладайте час.
- На автовокзалі зручна пересадка на приміські рейси.
- До «King Cross» також №10, №25, №40, №131.
- Оплата за міським тарифом.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/23).
Маршрут №3А залишається комунальним рейсом з площі Різні по Стрийській до «King Cross».
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.