3а маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №3А у Львові: пл. Різні — ТРЦ «King Cross Leopolis»

№3А з’єднує площу Різні з ТРЦ «King Cross Leopolis». Шлях — театр опери, пр. Свободи, Князя Романа, Шота Руставелі, Стрийський ринок, Академія сухопутних військ, дитяча залізниця, податкова, автобусний завод, Стрийська–Наукова, Скорини, Гашека, Максимовича, автовокзал, Сокільницька та іподром.

Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 9,86 км, 30 грн. Час у дорозі 25–40 хвилин, не 18. На Стрийській також №10, №25, №40, №131.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти пл. Різні (Львів) — ТРЦ «King Cross Leopolis» (Львів) Перевізник ЛК «АТП №1» Відстань / час 9,86 км, 25–40 хв Зупинок 18 у кожен бік Оплата міський тариф, 30 грн на EasyWay

Карта маршруту №3А

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 3А

Розклад руху

День Вікно EasyWay Інтервал Будні 06:45–22:05 ≈13 хв Вихідні 07:00–22:05 ≈15 хв

Орієнтир з пл. Різні (будні)

Період Час Ранок 07:15, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55, далі ~кожні 10 хв День 10-хвилинний крок до ≈19:00 Вечір 19:05, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30

З «King Cross» рейси зміщені приблизно на 20–30 хвилин. У вихідні крок ближче до 15 хв: 07:20…21:00.

Зупинки: пл. Різні → King Cross

№ Зупинка 1 пл. Різні 2 театр опери / пр. Свободи / Князя Романа 3 Шота Руставелі / Стрийський ринок 4 Академія сухопутних військ / дитяча залізниця 5 податкова / автобусний завод / Стрийська–Наукова 6 Скорини / Гашека / Максимовича / автовокзал 7 Сокільницька / іподром 8 ТРЦ «King Cross Leopolis»

Зупинки: King Cross → пл. Різні

№ Зупинка 1 ТРЦ «King Cross Leopolis» 2 іподром / Сокільницька / автовокзал 3 Максимовича / Гашека / Скорини / Стрийська–Наукова 4 автобусний завод / податкова / дитяча залізниця 5 Академія сухопутних військ / Стрийський ринок 6 Шота Руставелі / Князя Романа / пр. Свободи / опера 7 пл. Різні

Поради пасажирам

На Стрийській закладайте час.

На автовокзалі зручна пересадка на приміські рейси.

До «King Cross» також №10, №25, №40, №131.

Оплата за міським тарифом.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/23).

Маршрут №3А залишається комунальним рейсом з площі Різні по Стрийській до «King Cross».

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.