138 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Приміський автобус №138 у Львові: Автостанція №5 — с. Лапаївка
№138 з’єднує Автостанцію №5 (вул. Вашингтона) з Лапаївкою через перинатальний центр, Пасічну, медуніверситет, пл. Митну, «Магнус», цирк, Бандери, Окружну, Патона, «METRO» / АС «Західна» і Зимну Воду.
На лінії фігурують ПП «Соп-Транс» і ПП «Ліон-Транс». Близько 23 км, 40–65 хвилин. До Зимної Води / Лапаївки також №156, №183, №187.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Автостанція №5 (Львів) — с. Лапаївка (Львівський район)
|Перевізник
|ПП «Соп-Транс» / ПП «Ліон-Транс»
|Відстань / час
|≈23 км, 40–65 хв
|Зупинок
|38–40 у кожен бік
|Оплата
|готівка водію, 25–35 грн
Карта маршруту №138
Кінцева — Лапаївка Львівського району. GPS: EasyWay, 138
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|06:00–20:40 (іноді до 21:20)
|≈40 хв
|Вихідні
|06:00–21:20
|40–80 хв увечері
|Напрямок
|Орієнтир
|АС-5 → Лапаївка, будні
|06:00, 06:40, 07:20, 08:00 … 20:40
|Лапаївка → АС-5, будні
|06:20, 07:00 … 21:00
|Вихідні з АС-5
|06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:20
На Городоцькій і Окружній графік зсувається. Після 19:00 рейсів менше.
Зупинки: АС-5 → Лапаївка
|№
|Зупинка
|1
|АС-5 / фрезерний завод / Вашингтона / перинатальний центр
|2
|«Метро-2» / Лисинецька / Майорівка / Пасічна
|3
|Мечникова / медуніверситет / госпіталь / пл. Митна
|4
|«Магнус» / церква св. Анни / цирк / Бандери
|5
|Окружна / Патона / ЛОРТА / Ряшівська
|6
|«METRO», АС «Західна»
|7
|с. Зимна Вода
|8
|с. Лапаївка
Зупинки: Лапаївка → АС-5
|№
|Зупинка
|1
|с. Лапаївка / на вимогу / Зимна Вода
|2
|«METRO» / Ряшівська / Патона / Окружна
|3
|Антоновича / Бандери / собор Юра / пр. Свободи / пл. Галицька
|4
|пл. Митна / медуніверситет / Пасічна / Майорівка
|5
|«Метро-2» / перинатальний центр / Вашингтона
|6
|Автостанція №5
Поради пасажирам
- У селах зупинки «на вимогу».
- На Городоцькій і Окружній закладайте час.
- Схожі напрямки: №156, №183, №187.
- Оплата готівкою; дрібні купюри зручніші.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/207).
Маршрут №138 залишається рейсом з АС-5 через центр і «METRO» до Зимної Води та Лапаївки.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.