138 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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138 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Приміський автобус №138 у Львові: Автостанція №5 — с. Лапаївка

№138 з’єднує Автостанцію №5 (вул. Вашингтона) з Лапаївкою через перинатальний центр, Пасічну, медуніверситет, пл. Митну, «Магнус», цирк, Бандери, Окружну, Патона, «METRO» / АС «Західна» і Зимну Воду.

На лінії фігурують ПП «Соп-Транс» і ПП «Ліон-Транс». Близько 23 км, 40–65 хвилин. До Зимної Води / Лапаївки також №156, №183, №187.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиАвтостанція №5 (Львів) — с. Лапаївка (Львівський район)
ПеревізникПП «Соп-Транс» / ПП «Ліон-Транс»
Відстань / час≈23 км, 40–65 хв
Зупинок38–40 у кожен бік
Оплатаготівка водію, 25–35 грн

Карта маршруту №138

Кінцева — Лапаївка Львівського району. GPS: EasyWay, 138

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні06:00–20:40 (іноді до 21:20)≈40 хв
Вихідні06:00–21:2040–80 хв увечері
НапрямокОрієнтир
АС-5 → Лапаївка, будні06:00, 06:40, 07:20, 08:00 … 20:40
Лапаївка → АС-5, будні06:20, 07:00 … 21:00
Вихідні з АС-506:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:20

На Городоцькій і Окружній графік зсувається. Після 19:00 рейсів менше.

Зупинки: АС-5 → Лапаївка

Зупинка
1АС-5 / фрезерний завод / Вашингтона / перинатальний центр
2«Метро-2» / Лисинецька / Майорівка / Пасічна
3Мечникова / медуніверситет / госпіталь / пл. Митна
4«Магнус» / церква св. Анни / цирк / Бандери
5Окружна / Патона / ЛОРТА / Ряшівська
6«METRO», АС «Західна»
7с. Зимна Вода
8с. Лапаївка

Зупинки: Лапаївка → АС-5

Зупинка
1с. Лапаївка / на вимогу / Зимна Вода
2«METRO» / Ряшівська / Патона / Окружна
3Антоновича / Бандери / собор Юра / пр. Свободи / пл. Галицька
4пл. Митна / медуніверситет / Пасічна / Майорівка
5«Метро-2» / перинатальний центр / Вашингтона
6Автостанція №5

Поради пасажирам

  • У селах зупинки «на вимогу».
  • На Городоцькій і Окружній закладайте час.
  • Схожі напрямки: №156, №183, №187.
  • Оплата готівкою; дрібні купюри зручніші.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/207).

Маршрут №138 залишається рейсом з АС-5 через центр і «METRO» до Зимної Води та Лапаївки.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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