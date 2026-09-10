138 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Приміський автобус №138 у Львові: Автостанція №5 — с. Лапаївка

№138 з’єднує Автостанцію №5 (вул. Вашингтона) з Лапаївкою через перинатальний центр, Пасічну, медуніверситет, пл. Митну, «Магнус», цирк, Бандери, Окружну, Патона, «METRO» / АС «Західна» і Зимну Воду.

На лінії фігурують ПП «Соп-Транс» і ПП «Ліон-Транс». Близько 23 км, 40–65 хвилин. До Зимної Води / Лапаївки також №156, №183, №187.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Автостанція №5 (Львів) — с. Лапаївка (Львівський район) Перевізник ПП «Соп-Транс» / ПП «Ліон-Транс» Відстань / час ≈23 км, 40–65 хв Зупинок 38–40 у кожен бік Оплата готівка водію, 25–35 грн

Карта маршруту №138

Кінцева — Лапаївка Львівського району. GPS: EasyWay, 138

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні 06:00–20:40 (іноді до 21:20) ≈40 хв Вихідні 06:00–21:20 40–80 хв увечері

Напрямок Орієнтир АС-5 → Лапаївка, будні 06:00, 06:40, 07:20, 08:00 … 20:40 Лапаївка → АС-5, будні 06:20, 07:00 … 21:00 Вихідні з АС-5 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:20

На Городоцькій і Окружній графік зсувається. Після 19:00 рейсів менше.

Зупинки: АС-5 → Лапаївка

№ Зупинка 1 АС-5 / фрезерний завод / Вашингтона / перинатальний центр 2 «Метро-2» / Лисинецька / Майорівка / Пасічна 3 Мечникова / медуніверситет / госпіталь / пл. Митна 4 «Магнус» / церква св. Анни / цирк / Бандери 5 Окружна / Патона / ЛОРТА / Ряшівська 6 «METRO», АС «Західна» 7 с. Зимна Вода 8 с. Лапаївка

Зупинки: Лапаївка → АС-5

№ Зупинка 1 с. Лапаївка / на вимогу / Зимна Вода 2 «METRO» / Ряшівська / Патона / Окружна 3 Антоновича / Бандери / собор Юра / пр. Свободи / пл. Галицька 4 пл. Митна / медуніверситет / Пасічна / Майорівка 5 «Метро-2» / перинатальний центр / Вашингтона 6 Автостанція №5

Поради пасажирам

У селах зупинки «на вимогу».

На Городоцькій і Окружній закладайте час.

Схожі напрямки: №156, №183, №187.

Оплата готівкою; дрібні купюри зручніші.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/207).

Маршрут №138 залишається рейсом з АС-5 через центр і «METRO» до Зимної Води та Лапаївки.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.