183 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Приміський автобус №183 у Львові: Автостанція №2 — с. Суховоля
№183 з’єднує Автостанцію №2 зі селом Суховоля (Львівський район) через Замарстинівську, пр. Чорновола, «Магнус», цирк, «Скриню», Кульпарківську, «METRO» / АС «Західна», Зимну Воду, Лапаївку і Конопницю.
Обслуговує ТОВ «Успіх БМ». 25,5 км, 40–80 хвилин. До Зимної Води / Суховолі також є №156 (АС-2) і №184 / 184А.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Автостанція №2 (Львів) — с. Суховоля (Львівський район)
|Перевізник
|ТОВ «Успіх БМ»
|Відстань / час
|25,5 км, 40–80 хв
|Оплата
|готівка водію, 25 грн на EasyWay; зонально може бути вище
Карта маршруту №183
Кінцева — Суховоля Львівського району. GPS: EasyWay, 183
Розклад (орієнтир з АС-2)
|День
|Відправлення
|Будні
|05:50, 06:20, 06:50, 07:20, 07:50, 08:20, 09:05, 10:05, 11:05, 13:05, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 19:05, 20:49
|Вихідні
|07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:47
З Суховолі рейси зміщені на 20–30 хвилин. Середній крок у будні близько 40 хв, у вихідні — до 75 хв. На Чорноволі і Городоцькій графік зсувається.
Зупинки: АС-2 → Суховоля
|№
|Зупинка
|1
|Автостанція №2 / вул. Миколайчука / БТІ
|2
|Замарстинівська / Шевченківська РА / пр. Чорновола
|3
|«Магнус» / церква св. Анни / цирк / пл. Кропивницького
|4
|Привокзальний ринок / ТРЦ «Скриня» / Кульпарківська
|5
|Богданівка / хлібзавод / мотозавод
|6
|ТЦ «METRO», АС «Західна»
|7
|с. Зимна Вода / с. Лапаївка / с. Конопниця
|8
|дачі / церква / магазин / ст. Суховоля
|9
|с. Суховоля (вул. Ягідна / Галицька)
Зупинки: Суховоля → АС-2
|№
|Зупинка
|1
|с. Суховоля / ст. Суховоля
|2
|Конопниця / Лапаївка / Зимна Вода
|3
|«METRO» / мотозавод / Богданівка
|4
|«Скриня» / цирк / пр. Чорновола
|5
|Замарстинівська / БТІ
|6
|Автостанція №2
Поради пасажирам
- У селах зупинки «на вимогу».
- На Чорноволі і Городоцькій закладайте 10–20 хвилин.
- Схожі напрямки: №156, №184, №184А.
- Оплата переважно готівкою.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/10396).
Маршрут №183 залишається прямим рейсом з АС-2 через «METRO», Зимну Воду і Конопницю до Суховолі.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.