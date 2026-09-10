183 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Приміський автобус №183 у Львові: Автостанція №2 — с. Суховоля

№183 з’єднує Автостанцію №2 зі селом Суховоля (Львівський район) через Замарстинівську, пр. Чорновола, «Магнус», цирк, «Скриню», Кульпарківську, «METRO» / АС «Західна», Зимну Воду, Лапаївку і Конопницю.

Обслуговує ТОВ «Успіх БМ». 25,5 км, 40–80 хвилин. До Зимної Води / Суховолі також є №156 (АС-2) і №184 / 184А.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Автостанція №2 (Львів) — с. Суховоля (Львівський район) Перевізник ТОВ «Успіх БМ» Відстань / час 25,5 км, 40–80 хв Оплата готівка водію, 25 грн на EasyWay; зонально може бути вище

Карта маршруту №183

Кінцева — Суховоля Львівського району. GPS: EasyWay, 183

Розклад (орієнтир з АС-2)

День Відправлення Будні 05:50, 06:20, 06:50, 07:20, 07:50, 08:20, 09:05, 10:05, 11:05, 13:05, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 19:05, 20:49 Вихідні 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:47

З Суховолі рейси зміщені на 20–30 хвилин. Середній крок у будні близько 40 хв, у вихідні — до 75 хв. На Чорноволі і Городоцькій графік зсувається.

Зупинки: АС-2 → Суховоля

№ Зупинка 1 Автостанція №2 / вул. Миколайчука / БТІ 2 Замарстинівська / Шевченківська РА / пр. Чорновола 3 «Магнус» / церква св. Анни / цирк / пл. Кропивницького 4 Привокзальний ринок / ТРЦ «Скриня» / Кульпарківська 5 Богданівка / хлібзавод / мотозавод 6 ТЦ «METRO», АС «Західна» 7 с. Зимна Вода / с. Лапаївка / с. Конопниця 8 дачі / церква / магазин / ст. Суховоля 9 с. Суховоля (вул. Ягідна / Галицька)

Зупинки: Суховоля → АС-2

№ Зупинка 1 с. Суховоля / ст. Суховоля 2 Конопниця / Лапаївка / Зимна Вода 3 «METRO» / мотозавод / Богданівка 4 «Скриня» / цирк / пр. Чорновола 5 Замарстинівська / БТІ 6 Автостанція №2

Поради пасажирам

У селах зупинки «на вимогу».

На Чорноволі і Городоцькій закладайте 10–20 хвилин.

Схожі напрямки: №156, №184, №184А.

Оплата переважно готівкою.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/10396).

Маршрут №183 залишається прямим рейсом з АС-2 через «METRO», Зимну Воду і Конопницю до Суховолі.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.